Бои на фронте активизировались после зимнего затишья: самое горячее — Покровское направление, — DeepState

После зимнего затишья интенсивность боевых действий вновь нарастает. Наиболее горячей остается Покровская линия фронта. Активность противника высока также на Константиновском, Гуляйпольском, Славянском и Лиманском участках. Улучшение погодных условий способствует более активным штурмовым операциям с обеих сторон.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Активность армии РФ на фронте

Наиболее напряженной остается ситуация на Покровском направлении, где зафиксировано более 500 атак. Российские силы наступают в направлении Гришино, пытаясь проникнуть в оборону украинских войск, при этом неся потери. Также отмечается накопление и перегруппировка сил в самом городе.

Вторым по интенсивности является участок возле Константиновки. Там противник активно ищет слабые места в обороне ВСУ, пытаясь продвинуться в сторону города. Среди ключевых направлений — Ильиновка и Бересток. Аналогичная активность наблюдается и на Гуляйпольском направлении, где фиксируется продвижение вглубь обороны, в частности в районе Зализнычного.

Славянск и Лиман

Также на Славянском направлении противник использует усиление резервами: продолжаются попытки закрепиться и накопить силы, что усложняет ситуацию для украинских подразделений.

"Особое внимание необходимо обратить на участок по отрезку Федоровка Вторая-Новомарково, в частности, на представление докладов об обстановке", — отметили аналитики.

Кроме того, растет активность и на Лиманском направлении, куда противник перебросил дополнительные ресурсы и усилил давление. Украинские военные, в частности бойцы 66-й отдельной механизированной бригады, отразили механизированный штурм.

DeepState добавил, что улучшение погодных условий влияет на ход боевых действий: если раньше сложные погодные условия позволяли врагу действовать менее заметно, то сейчас это просто возможность штурмовать с "относительным облегчением".

"Однако для Сил обороны улучшение погодных условий — это возможность больше и легче уничтожать противника, если только хватает людей и ресурсов. Боевые действия набирают обороты после "зимнего затишья"", — отметили там.

