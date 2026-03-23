Платоновка и Миньковка - под контролем Сил обороны, - ГВ "Схід"

Села Платоновка и Миньковка в Донецкой области остаются под контролем Вооруженных Сил Украины.

Об этом заявил представитель группировки войск (сил) "Схід" майор Григорий Шаповал, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Какова ситуация вблизи населенных пунктов?

Информация о якобы захвате врагом Платоновки не соответствует действительности. И населенный пункт, и подходы к нему контролируются нашими подразделениями. Миньковка под контролем Сил обороны. Просим проверять информацию и ее источники", — сказал он.

По словам спикера, за прошедшие сутки украинские военные отразили семь атак российской армии на Славянском направлении и еще три — на Краматорском. В то же время сложной остается ситуация в районах Ризниковки, Закитного, Федоровки Второй, Платоновки, Миньковки и Зализнянского.

Какова тактика РФ?

"Враг пытается продвигаться к этим населенным пунктам, привлекая дополнительные резервы, однако несет растущие потери, в то время как украинские силы наносят точные огневые удары благодаря эффективной разведке и координации", — сообщил Шаповал.

Он подчеркнул, что группировка войск "Схід" продолжает удерживать определенные рубежи на обоих направлениях, несмотря на усиление давления противника. Разведка своевременно выявляет перемещения оккупантов, а их попытки продвижения заканчиваются огневым поражением и уничтожением, в частности с привлечением подразделений беспилотников и артиллерии.

"Всего в районе ответственности за сутки ликвидировано более 180 оккупантов, почти 140 ранено, а также уничтожено и повреждено более 2000 единиц вооружения и техники", — сообщил спикер.