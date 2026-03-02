Оккупанты продвинулись вблизи Платоновки в Донецкой области, - DeepState. КАРТА
Российские оккупационные войска продвинулись вблизи населенного пункта Платоновка Донецкой области.
Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщилмониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Где продвинулся враг?
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Платоновки (Бахмутский район)", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска продвигаются в Бахмутском и Покровском районах Донецкой области.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Центр 820 #589399
показать весь комментарий02.03.2026 00:08 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Валентин Вербицкий
показать весь комментарий02.03.2026 05:48 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль