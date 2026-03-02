РУС
Оккупанты продвинулись вблизи Платоновки в Донецкой области, - DeepState. КАРТА

Российские оккупационные войска продвинулись вблизи населенного пункта Платоновка Донецкой области.

Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщилмониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Где продвинулся враг?

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Платоновки (Бахмутский район)", - говорится в сообщении.

враг продвигается возле Платоновки

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска продвигаются в Бахмутском и Покровском районах Донецкой области.

Читайте также: Оккупанты усиливают давление в направлении Резницовки и Платоновки в Донецкой области, - ГВ "Схід"

Донецкая область Бахмутский район Платоновка DeepState
