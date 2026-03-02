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Окупанти просунулись поблизу Платонівки на Донеччині, - DeepState. МАПА
Російські окупаційні війська просунулись поблизу населеного пункту Платонівка Донецької області.
Про це у неділю, 1 березня, повідомив моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Де просунувся ворог?
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Платонівки (Бахмутський район)", - сказано у повідомленні.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська мають просування у Бахмутському та Покровському районах на Донеччині.
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Центр 820 #589399
показати весь коментар02.03.2026 00:08 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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Mikola Mazurenko
показати весь коментар02.03.2026 10:12 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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