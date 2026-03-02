Окупанти просунулись поблизу Платонівки на Донеччині, - DeepState. МАПА

Російські окупаційні війська просунулись поблизу населеного пункту Платонівка Донецької області.

Про це у неділю, 1 березня, повідомив моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Де просунувся ворог?

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Платонівки (Бахмутський район)", - сказано у повідомленні.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська мають просування у Бахмутському та Покровському районах на Донеччині.

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