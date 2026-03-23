Платонівка та Міньківка - під контролем Сил оборони, - УВ "Схід"

Села Платонівка та Міньківка в Донецькій області залишаються під контролем Збройних Сил України.

Про це заявив речник угруповання військ (сил) "Схід" майор Григорій Шаповал, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Яка ситуація біля населених пунктів?

Інформація про начебто захоплення ворогом Платонівки не відповідає дійсності. І населений пункт, і підходи до нього контролюються нашими підрозділами. Міньківка під Силами оборони. Просимо перевіряти інформацію та її джерела", - сказав він.

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За словами речника, минулої доби українські військові зупинили сім штурмів російської армії на Слов’янському напрямку та ще три - на Краматорському. Водночас складною залишається ситуація в районах Різниківки, Закітного, Федорівки Другої, Платонівки, Міньківки та Залізнянського.

Яка тактика РФ?

"Ворог намагається просуватися до цих населених пунктів, залучаючи додаткові резерви, однак зазнає зростаючих втрат, тоді як українські сили завдають точних вогневих уражень завдяки ефективній розвідці та координації", - повідомив Шаповал.

Він наголосив, що угруповання військ "Схід" продовжує утримувати визначені рубежі на обох напрямках попри посилення тиску противника. Розвідка вчасно виявляє переміщення окупантів, а їхні спроби просування завершуються вогневим ураженням і знищенням, зокрема із залученням підрозділів безпілотників та артилерії.

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"Загалом у районі відповідальності за добу ліквідовано понад 180 окупантів, майже 140 поранено, а також знищено і пошкоджено понад 2000 одиниць озброєння та техніки", - поінформував речник.