РФ снова начала применять бронетехнику на фронте, - ГПСУ

По окончании зимы российские войска активизировали использование бронетехники на Лиманском, Покровском и Константиновском направлениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"После того как отошла зима, наши подразделения разведывательных БПЛА по линии фронта на Лиманском, Покровском, Константиновском направлениях фиксировали применение врагом бронированной техники и других транспортных средств, чтобы как-то развить свой успех. Противник либо прощупывает нашу оборону, либо пытается перегруппироваться и накопить силы для того, чтобы продолжить свои наступательные действия", - сказал Демченко.

При этом применения врагом тяжелой бронированной техники на линии границы с Россией не наблюдается.

"Применение на линии границы со страной-террористкой бронированной техники пока мы не фиксируем. Мы отмечаем, что враг проводит перегруппировку. Накопление техники рядом с нашей границей или формирование каких-либо крупных ударных групп на данный момент не наблюдается", - отметил Демченко.

Что предшествовало?

Аналитики проекта DeepState также отмечают, что после зимнего затишья интенсивность боевых действий снова растет. Самым горячим остается Покровское направление. Активность врага высока также на Константиновском, Гуляйпольском, Славянском и Лиманском участках. Улучшение погоды способствует более активным штурмам с обеих сторон.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВСУ отразили массированный штурм РФ под Лиманом: уничтожено много бронетехники, - Третий армейский корпус