Білорусь закрила виїзд для російських призовників: створено єдину базу прикордонного контролю, - ЗМІ

У Білорусі закрили можливість виїзду для громадян РФ з повістками

Білорусь закрила виїзд для російських призовників: між країнами запрацювала єдина база прикордонного контролю, яка блокує виїзд особам, що перебувають у реєстрах повісток РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання The Moscow Times.

Подробиці

Згідно з новими правилами, громадяни РФ, які отримали повістки (зокрема через систему електронних реєстрів), автоматично потрапляють до стоп-листа на білоруському кордоні. 

Основна зміна стосується запровадження у Росії електронних повісток, які вважаються врученими з моменту появи в особистому кабінеті на державних порталах. Відтепер:

  • Особам, яким надіслано повістку, заборонено виїзд з РФ;

  • Ця заборона автоматично дублюється на всіх пунктах пропуску Білорусі (як на наземних кордонах з ЄС, так і в аеропортах).

Таким чином, росіяни, які намагаються виїхати через Мінськ до Вірніменії, Казахстану, Туреччини або країн ЄС, будуть затримані або повернуті назад безпосередньо під час спроби перетину кордону.

Що передувало?

Як повідомив представник Державного прикордонного комітету Білорусі, "якщо відповідь буде, що виїзд не обмежений, - можна виїжджати з території Білорусі. Якщо виїзд заборонений, то всі питання до Російської Федерації. Якщо особа буде в базі, її не випустять".

Про перший випадок заборони на виїзд через Білорусь для росіянина, який отримав електронну повістку, стало відомо 27 квітня.

За даними "Движения сознательных отказников", йдеться про призовника із Санкт-Петербурга, якого викликали на медичний огляд до військкомату, а пізніше - внесли до реєстру із забороною на виїзд. Після цього призовник намагався виїхати за кордон через Білорусь, проте на кордоні його зняли з рейсу та повідомили про заборону на виїзд.

Двіжуха мля почалась. ***** потрібно м'ясо, це зрозуміло...
29.04.2026 13:40 Відповісти
Через кордон з Казахстаном російський ухилянт не спробував. От і попався.
29.04.2026 13:39 Відповісти
у ********* є аеропорти. можна, наприклад, в туреччину і далі.
29.04.2026 14:23 Відповісти
Так а куди може виїхати московит з бвлорусі? Всі ж кордони закриті окрім кордону з московією
29.04.2026 13:42 Відповісти
29.04.2026 13:42 Відповісти
Ти читать умієш? Вони об'єднали бази електронного обліку - і на всіх пунктах пропуску, (включаючи і в аеропортах), іде суцільний контроль.
29.04.2026 14:29 Відповісти
я-то якраз читати вмію. відповідь була на питання "куди можна з білорусі поїхати" - багато куди.
29.04.2026 14:31 Відповісти
29.04.2026 14:43 Відповісти
це все доволі цікаво, але не відповідає на питання куди ж можна теоретично виїхати з ********.
29.04.2026 16:18 Відповісти
29.04.2026 16:18 Відповісти
"Теоретично", можна, куди-завгодно... А практично? Якщо є "установка", або білоруських "силовиків", або російських? Тут же саме про це мова ведеться...
29.04.2026 19:06 Відповісти
29.04.2026 19:06 Відповісти
До нас... Але це - не точно... Бо у нас уже мін натикали, вздовж кордону...
29.04.2026 14:27 Відповісти
29.04.2026 14:27 Відповісти
Ні . До вас точно не зможе. Мене навіть через польский кордон не пустили минулого літа, хоч я і не московит...
29.04.2026 21:26 Відповісти
29.04.2026 21:26 Відповісти
Та я ж про нелегальний перехід кажу... Колись, в районі Добрянки, мій сусід дозбирався грибів до того, що в БРСР забрів, і наткнувся на їх прикордонника... Зараз там уже не пройдеш... Міна на міні, з нашого боку...
29.04.2026 21:39 Відповісти
29.04.2026 21:39 Відповісти
"От жалко пацана" (с)
29.04.2026 14:06 Відповісти
Судя по всему будет массовый призыв в рахе. Интересно какие планы у потужника на этот ход
29.04.2026 14:38 Відповісти
29.04.2026 14:38 Відповісти
если так то звизда экономике сразу.
29.04.2026 14:48 Відповісти
Там мигрантов тьма. А спецов оставят на броне
29.04.2026 15:01 Відповісти
Не плутайте з мобілізацією. Призив на строкову ніколи й не зупинявся. Через примус та інші маніпуляції десь 40% перетворювалося на контрактників. Не дивно, що за цей час кацапи то второпали й почали ухилятися від строкової.
29.04.2026 15:02 Відповісти
29.04.2026 15:02 Відповісти
Харон перевезе.....в одну сторону....річка така є, Стікс...
29.04.2026 15:33 Відповісти
29.04.2026 15:33 Відповісти
Смішно було як багато кацапів тікали з Сосії на Бульбосрань, вважаючи що там їх Х'уйло не дістане і інтернет на Бульбосрані не вимкнуть.
29.04.2026 16:05 Відповісти
29.04.2026 16:05 Відповісти
 
 