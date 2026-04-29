Беларусь закрыла выезд для российских призывников: создана единая база пограничного контроля, - СМИ

В Беларуси закрыли возможность выезда для граждан РФ с повестками

Беларусь закрыла выезд для российских призывников: между странами заработала единая база пограничного контроля, которая блокирует выезд лицам, числящимся в реестрах повестки РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на издание The Moscow Times.

Согласно новым правилам, граждане РФ, получившие повестки (в частности через систему электронных реестров), автоматически попадают в стоп-лист на белорусской границе. 

Основное изменение касается введения в России электронных повесток, которые считаются врученными с момента появления в личном кабинете на государственных порталах. Отныне:

  • Лицам, которым направлена повестка, запрещен выезд из РФ;

  • Этот запрет автоматически дублируется на всех пунктах пропуска Беларуси (как на наземных границах с ЕС, так и в аэропортах).

Таким образом, россияне, пытающиеся выехать через Минск в Армению, Казахстан, Турцию или страны ЕС, будут задержаны или возвращены обратно непосредственно при попытке пересечения границы.

Что предшествовало?

Как сообщил представитель Государственного пограничного комитета Беларуси, "если ответ будет, что выезд не ограничен, — можно выезжать с территории Беларуси. Если выезд запрещен, то все вопросы к Российской Федерации. Если лицо будет в базе, его не выпустят".

О первом случае запрета на выезд через Беларусь для россиянина, получившего электронную повестку, стало известно 27 апреля.

По данным "Движения сознательных отказников", речь идет о призывнике из Санкт-Петербурга, которого вызвали на медицинский осмотр в военкомат, а позже — внесли в реестр с запретом на выезд. После этого призывник пытался выехать за границу через Беларусь, однако на границе его сняли с рейса и сообщили о запрете на выезд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США могут ослабить санкции против Беларуси в обмен на дальнейшие освобождения политзаключенных, - спецпосланник Коул

+9
Двіжуха мля почалась. ***** потрібно м'ясо, це зрозуміло...
показать весь комментарий
29.04.2026 13:40 Ответить
+3
Через кордон з Казахстаном російський ухилянт не спробував. От і попався.
показать весь комментарий
29.04.2026 13:39 Ответить
+1
у ********* є аеропорти. можна, наприклад, в туреччину і далі.
показать весь комментарий
29.04.2026 14:23 Ответить
Через кордон з Казахстаном російський ухилянт не спробував. От і попався.
показать весь комментарий
29.04.2026 13:39 Ответить
Двіжуха мля почалась. ***** потрібно м'ясо, це зрозуміло...
показать весь комментарий
29.04.2026 13:40 Ответить
Так а куди може виїхати московит з бвлорусі? Всі ж кордони закриті окрім кордону з московією
показать весь комментарий
29.04.2026 13:42 Ответить
Для біженців точно не закриті.
показать весь комментарий
29.04.2026 13:50 Ответить
у ********* є аеропорти. можна, наприклад, в туреччину і далі.
показать весь комментарий
29.04.2026 14:23 Ответить
Ти читать умієш? Вони об'єднали бази електронного обліку - і на всіх пунктах пропуску, (включаючи і в аеропортах), іде суцільний контроль.
показать весь комментарий
29.04.2026 14:29 Ответить
я-то якраз читати вмію. відповідь була на питання "куди можна з білорусі поїхати" - багато куди.
показать весь комментарий
29.04.2026 14:31 Ответить
Як повідомив представник Державного прикордонного комітету Білорусі, "якщо відповідь буде, що виїзд не обмежений, - можна виїжджати з території Білорусі. Якщо виїзд заборонений, то всі питання до Російської Федерації. Якщо особа буде в базі, її не випустять". Джерело: https://censor.net/ua/n4000568
показать весь комментарий
29.04.2026 14:43 Ответить
це все доволі цікаво, але не відповідає на питання куди ж можна теоретично виїхати з ********.
показать весь комментарий
29.04.2026 16:18 Ответить
"Теоретично", можна, куди-завгодно... А практично? Якщо є "установка", або білоруських "силовиків", або російських? Тут же саме про це мова ведеться...
показать весь комментарий
29.04.2026 19:06 Ответить
До нас... Але це - не точно... Бо у нас уже мін натикали, вздовж кордону...
показать весь комментарий
29.04.2026 14:27 Ответить
Ні . До вас точно не зможе. Мене навіть через польский кордон не пустили минулого літа, хоч я і не московит...
показать весь комментарий
29.04.2026 21:26 Ответить
Та я ж про нелегальний перехід кажу... Колись, в районі Добрянки, мій сусід дозбирався грибів до того, що в БРСР забрів, і наткнувся на їх прикордонника... Зараз там уже не пройдеш... Міна на міні, з нашого боку...
показать весь комментарий
29.04.2026 21:39 Ответить
"От жалко пацана" (с)
показать весь комментарий
29.04.2026 14:06 Ответить
Судя по всему будет массовый призыв в рахе. Интересно какие планы у потужника на этот ход
показать весь комментарий
29.04.2026 14:38 Ответить
если так то звизда экономике сразу.
показать весь комментарий
29.04.2026 14:48 Ответить
Там мигрантов тьма. А спецов оставят на броне
показать весь комментарий
29.04.2026 15:01 Ответить
Не плутайте з мобілізацією. Призив на строкову ніколи й не зупинявся. Через примус та інші маніпуляції десь 40% перетворювалося на контрактників. Не дивно, що за цей час кацапи то второпали й почали ухилятися від строкової.
показать весь комментарий
29.04.2026 15:02 Ответить
Харон перевезе.....в одну сторону....річка така є, Стікс...
показать весь комментарий
29.04.2026 15:33 Ответить
Смішно було як багато кацапів тікали з Сосії на Бульбосрань, вважаючи що там їх Х'уйло не дістане і інтернет на Бульбосрані не вимкнуть.
показать весь комментарий
29.04.2026 16:05 Ответить
 
 