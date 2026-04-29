Беларусь закрыла выезд для российских призывников: создана единая база пограничного контроля, - СМИ

Беларусь закрыла выезд для российских призывников: между странами заработала единая база пограничного контроля, которая блокирует выезд лицам, числящимся в реестрах повестки РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на издание The Moscow Times.

Подробности

Согласно новым правилам, граждане РФ, получившие повестки (в частности через систему электронных реестров), автоматически попадают в стоп-лист на белорусской границе.

Основное изменение касается введения в России электронных повесток, которые считаются врученными с момента появления в личном кабинете на государственных порталах. Отныне:

Лицам, которым направлена повестка, запрещен выезд из РФ;

Этот запрет автоматически дублируется на всех пунктах пропуска Беларуси (как на наземных границах с ЕС, так и в аэропортах).

Таким образом, россияне, пытающиеся выехать через Минск в Армению, Казахстан, Турцию или страны ЕС, будут задержаны или возвращены обратно непосредственно при попытке пересечения границы.

Что предшествовало?

Как сообщил представитель Государственного пограничного комитета Беларуси, "если ответ будет, что выезд не ограничен, — можно выезжать с территории Беларуси. Если выезд запрещен, то все вопросы к Российской Федерации. Если лицо будет в базе, его не выпустят".

О первом случае запрета на выезд через Беларусь для россиянина, получившего электронную повестку, стало известно 27 апреля.

По данным "Движения сознательных отказников", речь идет о призывнике из Санкт-Петербурга, которого вызвали на медицинский осмотр в военкомат, а позже — внесли в реестр с запретом на выезд. После этого призывник пытался выехать за границу через Беларусь, однако на границе его сняли с рейса и сообщили о запрете на выезд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США могут ослабить санкции против Беларуси в обмен на дальнейшие освобождения политзаключенных, - спецпосланник Коул