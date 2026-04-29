США могут ослабить санкции против Беларуси в обмен на дальнейшие освобождения политзаключенных, - спецпосланник Коул

Спецпосланник США Джон Коул заявил, что он ожидает освобождения ещё нескольких белорусских политзаключённых в течение ближайшего месяца, добавив, что тогда возможно дальнейшее ослабление санкций в отношении Минска.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечается, об этом Коул заявил после освобождения польско-белорусского журналиста и активиста Анджея Почобута в рамках обмена заключенными на границе с Польшей.

"Я ожидаю, что мы сможем добиться освобождения некоторых заключенных в течение следующего месяца. И я вернусь, чтобы способствовать этому в следующем месяце", - отметил Коул.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уже освободил сотни задержанных за последние два года, этот процесс ускорился после того, как Дональд Трамп вернулся в Белый дом и отправил Коула для непосредственных переговоров с ним. В свою очередь, США начали отменять санкции против Беларуси.

По словам спецпосланника, американские санкции не были предметом переговоров, которые привели к освобождению Почобута и еще четырех человек, но он дал понять, что дальнейшие освобождения могут способствовать смягчению ограничений.

"Мы все еще ведем переговоры. Это всегда возможно", - добавил он.

"Ценность Лукашенко"

Правозащитные организации заявляют, что в белорусских тюрьмах остается более 830 политзаключенных.

США дали понять, что видят ценность во взаимодействии с Лукашенко из-за его тесных связей с российским диктатором Владимиром Путиным, и утверждают, что он дал конструктивные советы по прекращению войны против Украины.

"Пока что мы доверяем друг другу и... если кто-то чувствует, что другой сбился с курса, мы это решаем", - сказал Коул.

Он добавил, что Лукашенко хочет, чтобы Беларусь стала "членом семьи европейских наций" и что освобождение политических заключенных могло бы помочь ему двигаться в этом направлении.

Лукашенко может посетить США

Ранее Коул заявлял, что Лукашенко может в скором времени посетить США - это может стать потенциальным прорывом для авторитарного белорусского диктатора после многих лет дипломатической изоляции из-за нарушений прав человека и поддержки войны России против Украины.

"Мы обсуждаем это. Я думаю, что это был бы хороший шаг. Я также упомянул об открытии посольства США в Минске. Все эти вопросы обсуждаются... и я оптимистично настроен, что они могут реализоваться", - добавил спецпосланник.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, чтоБеларусь в рамках обмена передала Польше трех человек, среди которых журналист Анджей Почобут, католический священник Гжегож Гавел и гражданин Беларуси, сотрудничавший с польскими спецслужбами. Соединенные Штаты выступили посредником в переговорах.