США могут ослабить санкции против Беларуси в обмен на дальнейшие освобождения политзаключенных, - спецпосланник Коул
Спецпосланник США Джон Коул заявил, что он ожидает освобождения ещё нескольких белорусских политзаключённых в течение ближайшего месяца, добавив, что тогда возможно дальнейшее ослабление санкций в отношении Минска.
Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, об этом Коул заявил после освобождения польско-белорусского журналиста и активиста Анджея Почобута в рамках обмена заключенными на границе с Польшей.
"Я ожидаю, что мы сможем добиться освобождения некоторых заключенных в течение следующего месяца. И я вернусь, чтобы способствовать этому в следующем месяце", - отметил Коул.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уже освободил сотни задержанных за последние два года, этот процесс ускорился после того, как Дональд Трамп вернулся в Белый дом и отправил Коула для непосредственных переговоров с ним. В свою очередь, США начали отменять санкции против Беларуси.
По словам спецпосланника, американские санкции не были предметом переговоров, которые привели к освобождению Почобута и еще четырех человек, но он дал понять, что дальнейшие освобождения могут способствовать смягчению ограничений.
"Мы все еще ведем переговоры. Это всегда возможно", - добавил он.
"Ценность Лукашенко"
Правозащитные организации заявляют, что в белорусских тюрьмах остается более 830 политзаключенных.
США дали понять, что видят ценность во взаимодействии с Лукашенко из-за его тесных связей с российским диктатором Владимиром Путиным, и утверждают, что он дал конструктивные советы по прекращению войны против Украины.
"Пока что мы доверяем друг другу и... если кто-то чувствует, что другой сбился с курса, мы это решаем", - сказал Коул.
Он добавил, что Лукашенко хочет, чтобы Беларусь стала "членом семьи европейских наций" и что освобождение политических заключенных могло бы помочь ему двигаться в этом направлении.
Лукашенко может посетить США
Ранее Коул заявлял, что Лукашенко может в скором времени посетить США - это может стать потенциальным прорывом для авторитарного белорусского диктатора после многих лет дипломатической изоляции из-за нарушений прав человека и поддержки войны России против Украины.
"Мы обсуждаем это. Я думаю, что это был бы хороший шаг. Я также упомянул об открытии посольства США в Минске. Все эти вопросы обсуждаются... и я оптимистично настроен, что они могут реализоваться", - добавил спецпосланник.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, чтоБеларусь в рамках обмена передала Польше трех человек, среди которых журналист Анджей Почобут, католический священник Гжегож Гавел и гражданин Беларуси, сотрудничавший с польскими спецслужбами. Соединенные Штаты выступили посредником в переговорах.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нова схема: рашисти хапають всіх, до кого можуть дотягнутися і хто щось сказав чи не те зробив супроти узурпації влади Лукашенком, а Штати тут як тут - "випускайте їх, а ми вам санкції знімемо".
Пряме заохочення до нового хапання і засудження людей.