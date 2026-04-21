Политзаключенный Статкевич призвал белорусов молиться на родном языке и игнорировать РПЦ, - СМИ

Белорусский оппозиционер и политзаключенный Николай Статкевич накануне Сретения призвал граждан Беларуси сохранять национальную идентичность, молиться на родном языке и отказываться от навязанных традиций.

Призыв к национальной идентичности

В своем обращении Статкевич обратил внимание на то, что на могилах белорусов часто используют не родной язык.

Он задал вопрос, почему даже после смерти белорусы не используют свой язык, и предположил, что это связано со страхом.

"Почему надписи на могилах близких почти всех белорусов сделаны только на чужом языке? Что, у Бога больше нет такого народа? Или наши мертвые боятся подозрений в неблагонадежности, если их имена будут написаны на памятниках "подозрительным националистическим языком"? Но ведь мертвым уже нечего бояться. Или это мы сами боимся? Чего?" – пишет Статкевич в своем Telegram-канале.

Критика церковной практики

Оппозиционер также призвал белорусов молиться на родном языке.

По его словам, богослужения, которые называют "старославянскими", фактически ведутся на языке, исторически связанном с Москвой.

Отношение к РПЦ

Статкевич призвал игнорировать Русскую православную церковь, которую считает подконтрольной Москве.

Он подчеркнул необходимость отказа от влияния структур, которые, по его мнению, навязывают чужие традиции.

Топ комментарии
"Нація не вмирає, просто так... Спочатку у неї відбирає мову...". (Ліна Костенко).
21.04.2026 10:20 Ответить
пізно...85+% білорусів говорить російською - це кінець. Бити на сполох треба було коли показник був 40%
21.04.2026 10:10 Ответить
+++
Дєди/Дзяди/
Ще років з десять тому, читав статтю якогось білоруського опозиціонера. Він порівняв білоруську мову, в БРСР, з портретом бабусі, який внуки поклали в комірчину - бо він у кімнаті, не потрібен, а викинуть , ще соромно...
Ще читав допис учительки білоруської мови, яка сказала, що діти-білоруси, на уроках, сприймають білоруську мову, як ІНОЗЕМНУ!...
На цвинтарях у Східній Україні з написами на надгробках ситуація не ліпша.
Не тринди. Всі після 22 року українською.
Про "всі" сумніваюся, а загальну пропорцію може кожен побачити, хто на той цвинтар зайде. На могилах моїх батьків у Харкові (померли 2016 і 2021 рр.) написи українською, але навколо таких більше нема.
Що хотітити в телят, як їх навчаать так і буде. Щодо східняків , чи білорусів, а їхні діди, прадіди ходили в церкву? Вона ж була заборонена, а в Україні взагалі критична ситуація, бо частину народу просто знищили голодомором, а частина знищена у 1-й та 2-й Світовій війні. Тому і маємо те що зберегловсь на Заході України, де люди зберегли і мову, культуру , релігію.
Під час російської окупації (тоді Віленського краю) в 19 ст. царський чиновник Корнілов казав: "Что не доделал русский штык, доделает русский чиновник, русская школа и русский поп". На жаль, з тих пір політика русифікації не змінилась - як за совєтів, так і нині.
