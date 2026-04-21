Политзаключенный Статкевич призвал белорусов молиться на родном языке и игнорировать РПЦ, - СМИ
Белорусский оппозиционер и политзаключенный Николай Статкевич накануне Сретения призвал граждан Беларуси сохранять национальную идентичность, молиться на родном языке и отказываться от навязанных традиций.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет белорусское издание "Наша Нива".
Призыв к национальной идентичности
В своем обращении Статкевич обратил внимание на то, что на могилах белорусов часто используют не родной язык.
Он задал вопрос, почему даже после смерти белорусы не используют свой язык, и предположил, что это связано со страхом.
"Почему надписи на могилах близких почти всех белорусов сделаны только на чужом языке? Что, у Бога больше нет такого народа? Или наши мертвые боятся подозрений в неблагонадежности, если их имена будут написаны на памятниках "подозрительным националистическим языком"? Но ведь мертвым уже нечего бояться. Или это мы сами боимся? Чего?" – пишет Статкевич в своем Telegram-канале.
Критика церковной практики
Оппозиционер также призвал белорусов молиться на родном языке.
По его словам, богослужения, которые называют "старославянскими", фактически ведутся на языке, исторически связанном с Москвой.
Отношение к РПЦ
Статкевич призвал игнорировать Русскую православную церковь, которую считает подконтрольной Москве.
Он подчеркнул необходимость отказа от влияния структур, которые, по его мнению, навязывают чужие традиции.
Ще читав допис учительки білоруської мови, яка сказала, що діти-білоруси, на уроках, сприймають білоруську мову, як ІНОЗЕМНУ!...