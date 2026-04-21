Политзаключенный Статкевич призвал белорусов молиться на родном языке и игнорировать РПЦ, - СМИ

Белорусский оппозиционер и политзаключенный Николай Статкевич накануне Сретения призвал граждан Беларуси сохранять национальную идентичность, молиться на родном языке и отказываться от навязанных традиций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет белорусское издание "Наша Нива".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Призыв к национальной идентичности

В своем обращении Статкевич обратил внимание на то, что на могилах белорусов часто используют не родной язык.

Он задал вопрос, почему даже после смерти белорусы не используют свой язык, и предположил, что это связано со страхом.

"Почему надписи на могилах близких почти всех белорусов сделаны только на чужом языке? Что, у Бога больше нет такого народа? Или наши мертвые боятся подозрений в неблагонадежности, если их имена будут написаны на памятниках "подозрительным националистическим языком"? Но ведь мертвым уже нечего бояться. Или это мы сами боимся? Чего?" – пишет Статкевич в своем Telegram-канале.

Читайте: Бывшего бойца полка Калиновского Веремейчика, воевавшего за Украину, приговорили в Беларуси к 13 годам

Критика церковной практики

Оппозиционер также призвал белорусов молиться на родном языке.

По его словам, богослужения, которые называют "старославянскими", фактически ведутся на языке, исторически связанном с Москвой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Беларуси - массовые задержания по делу "Беларуского Гаюна", - правозащитники

Отношение к РПЦ

Статкевич призвал игнорировать Русскую православную церковь, которую считает подконтрольной Москве.

Он подчеркнул необходимость отказа от влияния структур, которые, по его мнению, навязывают чужие традиции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В белорусской колонии скончался политзаключенный-блогер Климович, осужденный за карикатуру на Лукашенко, - правозащитники