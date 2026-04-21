Політв’язень Статкевич закликав білорусів молитися рідною мовою та ігнорувати РПЦ, - ЗМІ
Білоруський опозиціонер і політв’язень Микола Статкевич напередодні Провідної неділі закликав громадян Білорусі зберігати національну ідентичність, молитися рідною мовою та відмовлятися від нав’язаних традицій.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише білоруське видання "Наша Ніва".
Заклик до національної ідентичності
У своєму зверненні Статкевич звернув увагу на те, що на могилах білорусів часто використовують не рідну мову.
Він поставив питання, чому навіть після смерті білоруси не використовують власну мову, і припустив, що це пов’язано зі страхом.
"Чому написи на могилах близьких майже всіх білорусів зроблені лише чужою мовою? Що, у Бога більше немає такого народу? Чи наші мертві бояться підозр у неблагонадійності, якщо їхні імена будуть написані на пам’ятниках "підозрілою націоналістичною мовою"? Але ж мертвим уже нічого боятися. Чи це ми самі боїмося? Чого?" – пише Статкевич у своєму Telegram-каналі .
Критика церковної практики
Опозиціонер також закликав білорусів молитися рідною мовою.
За його словами, богослужіння, які називають "старослов’янськими", фактично ведуться мовою, пов’язаною історично з Москвою.
Ставлення до РПЦ
Статкевич закликав ігнорувати Російську православну церкву, яку вважає підконтрольною Москві.
Він наголосив на необхідності відмови від впливу структур, які, на його думку, нав’язують чужі традиції.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ще читав допис учительки білоруської мови, яка сказала, що діти-білоруси, на уроках, сприймають білоруську мову, як ІНОЗЕМНУ!...