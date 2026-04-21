1 086 11

Політв’язень Статкевич закликав білорусів молитися рідною мовою та ігнорувати РПЦ, - ЗМІ

Білоруський опозиціонер Статкевич закликав відмовитися від впливу РПЦ

Білоруський опозиціонер і політв’язень Микола Статкевич напередодні Провідної неділі закликав громадян Білорусі зберігати національну ідентичність, молитися рідною мовою та відмовлятися від нав’язаних традицій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише білоруське видання "Наша Ніва".

Заклик до національної ідентичності

У своєму зверненні Статкевич звернув увагу на те, що на могилах білорусів часто використовують не рідну мову.

Він поставив питання, чому навіть після смерті білоруси не використовують власну мову, і припустив, що це пов’язано зі страхом.

"Чому написи на могилах близьких майже всіх білорусів зроблені лише чужою мовою? Що, у Бога більше немає такого народу? Чи наші мертві бояться підозр у неблагонадійності, якщо їхні імена будуть написані на пам’ятниках "підозрілою націоналістичною мовою"? Але ж мертвим уже нічого боятися. Чи це ми самі боїмося? Чого?" – пише Статкевич у своєму Telegram-каналі .

Читайте: Колишнього бійця полку Калиновського Веремейчика, який воював за Україну, засудили у Білорусі до 13 років

Критика церковної практики

Опозиціонер також закликав білорусів молитися рідною мовою.

За його словами, богослужіння, які називають "старослов’янськими", фактично ведуться мовою, пов’язаною  історично з Москвою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Білорусі - масові затримання у справі "Беларуского Гаюна", - правозахисники

Ставлення до РПЦ

Статкевич закликав ігнорувати Російську православну церкву, яку вважає підконтрольною Москві.

Він наголосив на необхідності відмови від впливу структур, які, на його думку, нав’язують чужі традиції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У білоруській колонії помер політв’язень-блогер Климович, засуджений через карикатуру на Лукашенка, - правозахисники

"Нація не вмирає, просто так... Спочатку у неї відбирає мову...". (Ліна Костенко).
21.04.2026 10:20 Відповісти
пізно...85+% білорусів говорить російською - це кінець. Бити на сполох треба було коли показник був 40%
21.04.2026 10:10 Відповісти
Під час російської окупації (тоді Віленського краю) в 19 ст. царський чиновник Корнілов казав: "Что не доделал русский штык, доделает русский чиновник, русская школа и русский поп". На жаль, з тих пір політика русифікації не змінилась - як за совєтів, так і нині.
21.04.2026 10:53 Відповісти
21.04.2026 10:05 Відповісти
Дєди/Дзяди/
21.04.2026 10:08 Відповісти
Ще років з десять тому, читав статтю якогось білоруського опозиціонера. Він порівняв білоруську мову, в БРСР, з портретом бабусі, який внуки поклали в комірчину - бо він у кімнаті, не потрібен, а викинуть , ще соромно...
Ще читав допис учительки білоруської мови, яка сказала, що діти-білоруси, на уроках, сприймають білоруську мову, як ІНОЗЕМНУ!...
21.04.2026 10:18 Відповісти
На цвинтарях у Східній Україні з написами на надгробках ситуація не ліпша.
21.04.2026 10:35 Відповісти
Не тринди. Всі після 22 року українською.
21.04.2026 10:41 Відповісти
Про "всі" сумніваюся, а загальну пропорцію може кожен побачити, хто на той цвинтар зайде. На могилах моїх батьків у Харкові (померли 2016 і 2021 рр.) написи українською, але навколо таких більше нема.
21.04.2026 10:52 Відповісти
Що хотітити в телят, як їх навчаать так і буде. Щодо східняків , чи білорусів, а їхні діди, прадіди ходили в церкву? Вона ж була заборонена, а в Україні взагалі критична ситуація, бо частину народу просто знищили голодомором, а частина знищена у 1-й та 2-й Світовій війні. Тому і маємо те що зберегловсь на Заході України, де люди зберегли і мову, культуру , релігію.
21.04.2026 10:45 Відповісти
