У білоруській колонії помер політв’язень-блогер Климович, засуджений через карикатуру на Лукашенка, - правозахисники

У білоруській колонії помер політв’язень-блогер Микола Климович, якого засудили через карикатуру на Олександра Лукашенка,

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомив правозахисний центр "Весна".

"У Вітебській колонії №3 помер 61-річний політв’язень-блогер із Пінська Микола Климович. Його засудили до року колонії за реакцію на карикатуру Лукашенка в "Однокласниках", – йдеться в повідомленні у Telegram.

28 лютого Климовича засудили до року колонії за статтею про образу Лукашенка. Як пишуть правозахисники, чоловіка засудили за сатиричний малюнок, який він розмістив на особистій сторінці у соцмережі. Чоловік мав другу групу інвалідності через проблеми з серцем.

У Білорусі вироки у справах про образу представників влади, зокрема Олександра Лукашенка, набули масового характеру. Управління Верховного комісара ООН з прав людини раніше опублікувало доповідь, присвячену політичним репресіям у Білорусі. ООН дійшла висновку, що масштаб репресій є таким, що може розцінюватися як злочини проти людяності.

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