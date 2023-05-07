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Новини За кордоном Репресії в Білорусі
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У білоруській колонії помер політв’язень-блогер Климович, засуджений через карикатуру на Лукашенка, - правозахисники

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

климович

У білоруській колонії помер політв’язень-блогер Микола Климович, якого засудили через карикатуру на Олександра Лукашенка,

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомив правозахисний центр "Весна".

"У Вітебській колонії №3 помер 61-річний політв’язень-блогер із Пінська Микола Климович. Його засудили до року колонії за реакцію на карикатуру Лукашенка в "Однокласниках", – йдеться в повідомленні у Telegram.

28 лютого Климовича засудили до року колонії за статтею про образу Лукашенка. Як пишуть правозахисники, чоловіка засудили за сатиричний малюнок, який він розмістив на особистій сторінці у соцмережі. Чоловік мав другу групу інвалідності через проблеми з серцем.

У Білорусі вироки у справах про образу представників влади, зокрема Олександра Лукашенка, набули масового характеру. Управління Верховного комісара ООН з прав людини раніше опублікувало доповідь, присвячену політичним репресіям у Білорусі. ООН дійшла висновку, що масштаб репресій є таким, що може розцінюватися як злочини проти людяності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ незаконно утримує 180 політв’язнів, 116 із них - кримські татари, - Лубінець

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+29
Лука і всі його послідовники повинні бути ліквідовані.
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07.05.2023 21:15
+18
Ще одна смерть на совісті виродка-лукашенка
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07.05.2023 21:57
+9
А может всё-таки несколько миллионов терпил виноваты? В этом и не только?
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07.05.2023 22:54
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Лука і всі його послідовники повинні бути ліквідовані.
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07.05.2023 21:15 Відповісти
А на біса ходив до кацапських "однокласніков"?
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07.05.2023 21:26 Відповісти
вуйко мав 61 рік, у нього скоріш за все всі знайомі в цих довбаних однокласниках.
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07.05.2023 21:50 Відповісти
то йшов би одразу до КДБ
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08.05.2023 06:39 Відповісти
Ну і? Гео Лероса будуть судить за фак Зеленому.
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07.05.2023 21:56 Відповісти
Ще одна смерть на совісті виродка-лукашенка
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07.05.2023 21:57 Відповісти
А может всё-таки несколько миллионов терпил виноваты? В этом и не только?
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07.05.2023 22:54 Відповісти
А может ему просто, кто-то помог отойти в мир иной???
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07.05.2023 23:00 Відповісти
Тот же террор т те-же репрессии как и в Параше
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07.05.2023 23:19 Відповісти
Чи хтось знає реальну причину по якій Україна не розриває дипломатичні стосунки з Білоруссю ?
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07.05.2023 23:42 Відповісти
Таракан *******.
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08.05.2023 16:40 Відповісти
 
 