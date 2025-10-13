У Білорусі - масові затримання у справі "Беларуского Гаюна", - правозахисники

Щонайменше 88 людей затримано у справі незалежного моніторингового проєкту "Беларускі Гаюн", який з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну писав про переміщення російських військ.

Про це інформує Цензор.НЕТ

За словами аналітиків, загальна кількість затриманих значно більша, оскільки затримання тривають по всій країні, більшість із них — у Гомельській області.

У правозахисному центрі "Вясна" зауважили, що лише з початку вересня до "списку екстремістів" додали 68 людей, засуджених за "сприяння екстремізму", що становитьпонад третину всіх доданих до переліку. Деякі з них є фігурантами "справи Гаюна".

За даними "Вясни", судові процеси у справі відбуваються в Білорусі майже щодня. Фігурантам призначають як "хімію з направленням" (обмеження свободи без ув’язнення), так і колонію. Справи деяких затриманих передають з Мінська до обласних судів.

Проєкт "Беларускі Гаюн"

"Беларускі Гаюн" збирав та аналізував дані про переміщення російських і білоруських військ на території Білорусі від користувачів з різних регіонів країни. Команда проєкту відстежувала російські безпілотники, які залетіли на білоруську територію, перекидання військової техніки та будівництво оборонних споруд. Проєкт визнаний режимом Лукашенка "екстремістською організацією".

5 лютого цього року стало відомо, що в результаті несанкціонованого входу невідомі отримали доступ до чатботу "Беларуского Гаюна". Після цього телеграм-канали, пов’язані з білоруськими силовиками, почали погрожувати людям, які надсилали проєкту інформацію.

7 лютого 2025 року з’явилася інформація про перше затримання джерела проєкту. Того ж дня "Беларускі Гаюн" припинив роботу.

Засновника "Беларуского Гаюна", блогера Антона Мотолька 3 червня 2024 року заочно засудили в Білорусі до 20 років позбавлення волі. Він наразі живе у Польщі.

