В Беларуси - массовые задержания по делу "Беларуского Гаюна", - правозащитники
По меньшей мере 88 человек задержаны по делу независимого мониторингового проекта "Беларускі Гаюн", который с начала полномасштабного вторжения России в Украину писал о перемещении российских войск.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Детектор медиа.
По словам аналитиков, общее количество задержанных значительно больше, поскольку задержания продолжаются по всей стране, большинство из них - в Гомельской области.
В правозащитном центре "Вясна" отметили, что только с начала сентября в "список экстремистов" добавили 68 человек, осужденных за "содействие экстремизму", что составляет более трети всех добавленных в перечень. Некоторые из них являются фигурантами "дела Гаюна".
По данным "Вясни", судебные процессы по делу происходят в Беларуси почти ежедневно. Фигурантам назначают как "химию с направлением" (ограничение свободы без заключения), так и колонию. Дела некоторых задержанных передают из Минска в областные суды.
Проект "Беларускі Гаюн"
"Беларускі Гаюн" собирал и анализировал данные о перемещении российских и белорусских войск на территории Беларуси от пользователей из разных регионов страны. Команда проекта отслеживала российские беспилотники, которые залетели на белорусскую территорию, переброску военной техники и строительство оборонительных сооружений. Проект признан режимом Лукашенко "экстремистской организацией".
5 февраля этого года стало известно, что вследствие несанкционированного входа неизвестные получили доступ к чатботу "Беларуского Гаюна". После этого телеграм-каналы, связанные с белорусскими силовиками, начали угрожать людям, которые присылали проекту информацию.
7 февраля 2025 года появилась информация о первом задержании источника проекта. В тот же день "Беларускі Гаюн" прекратил работу.
Основателя "Беларуского Гаюна", блогера Антона Мотолько 3 июня 2024 года заочно приговорили в Беларуси к 20 годам лишения свободы. Он сейчас живет в Польше.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль