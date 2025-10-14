В Беларуси - массовые задержания по делу "Беларуского Гаюна", - правозащитники

По меньшей мере 88 человек задержаны по делу независимого мониторингового проекта "Беларускі Гаюн", который с начала полномасштабного вторжения России в Украину писал о перемещении российских войск.

По словам аналитиков, общее количество задержанных значительно больше, поскольку задержания продолжаются по всей стране, большинство из них - в Гомельской области.

В правозащитном центре "Вясна" отметили, что только с начала сентября в "список экстремистов" добавили 68 человек, осужденных за "содействие экстремизму", что составляет более трети всех добавленных в перечень. Некоторые из них являются фигурантами "дела Гаюна".

По данным "Вясни", судебные процессы по делу происходят в Беларуси почти ежедневно. Фигурантам назначают как "химию с направлением" (ограничение свободы без заключения), так и колонию. Дела некоторых задержанных передают из Минска в областные суды.

Проект "Беларускі Гаюн"

"Беларускі Гаюн" собирал и анализировал данные о перемещении российских и белорусских войск на территории Беларуси от пользователей из разных регионов страны. Команда проекта отслеживала российские беспилотники, которые залетели на белорусскую территорию, переброску военной техники и строительство оборонительных сооружений. Проект признан режимом Лукашенко "экстремистской организацией".

5 февраля этого года стало известно, что вследствие несанкционированного входа неизвестные получили доступ к чатботу "Беларуского Гаюна". После этого телеграм-каналы, связанные с белорусскими силовиками, начали угрожать людям, которые присылали проекту информацию.

7 февраля 2025 года появилась информация о первом задержании источника проекта. В тот же день "Беларускі Гаюн" прекратил работу.

Основателя "Беларуского Гаюна", блогера Антона Мотолько 3 июня 2024 года заочно приговорили в Беларуси к 20 годам лишения свободы. Он сейчас живет в Польше.

