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Новини Репресії в Білорусі
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Колишнього бійця полку Калиновського Веремейчика, який воював за Україну, засудили у Білорусі до 13 років

Василь Веремейчик

У Білорусі засудили до 13 років позбавлення волі колишнього бійця полку імені Кастуся Калиновського Василя Веремейчика, який воював на боці України.

Про це повідомляє Белсат, інформує Цензор.НЕТ.

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Військового засудили до 13 років

"Колишньому калиновцю Василеві Веремейчику присудили у Білорусі 13 років за ґратами",- повідомляє ЗМІ.

Читайте також: В’єтнам видав Білорусі колишнього бійця полку Калиновського Веремейчика, який воював за Україну

Що відомо про Веремейчика

Василю Веремейчику 34 роки, він випускник Військової академії Білорусі. Служив у збройних силах Білорусі, був лейтенантом запасу.

У вересні 2022 року диктатор Білорусі Олександр Лукашенко своїм указом позбавив Веремейчика військового звання. Після завершення служби у полку Калиновського чоловік переїхав із України до Литви. Проте там йому відмовили у посвідці на проживання. Після чого чоловік поїхав до В’єтнаму.

В'єтнам видав військового Білорусі

Раніше повідомлялося про те, що колишнього бійця полку імені Кастуся Калиновського Василя Веремейчика, який воював на боці України, затримали у В'єтнамі та передали Білорусі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 125 людей, пов’язаних із полком Калиновського, який воює в складі ЗСУ, оголосили в розшук у Білорусі

Автор: 

Білорусь (8149) добровольці (991) Полк імені Кастуся Калиновського (27)
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Топ коментарі
+20
Чому в Україні не залишався чи в Молдові, чи ще деінде. Навіщо себе наражати на небезпеку.
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28.11.2025 20:47 Відповісти
+18
Чому не залишився в Україні?

І чому саме до червонодупого В'єтнаму?

Сумно.
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28.11.2025 20:49 Відповісти
+13
Мабуть таки умови для нього зробили zелені Слуги *****.
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28.11.2025 21:10 Відповісти
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Чому в Україні не залишався чи в Молдові, чи ще деінде. Навіщо себе наражати на небезпеку.
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28.11.2025 20:47 Відповісти
Я теж не розумію таких маневрів. Значить тут шось не так. Не бачу здорового глузду в його діях.
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28.11.2025 20:52 Відповісти
Мабуть таки умови для нього зробили zелені Слуги *****.
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28.11.2025 21:10 Відповісти
Не заперечую. Але й власна голова має бути включена. Навіщо В'єтнам? Він би ще в північну Корею поїхав хоронитись від Кацаміра.
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28.11.2025 21:18 Відповісти
Суддівські і прокурорські особи, за такі дії, засудили СЕБЕ до страти!
Родичі їх, про це засвідчать!!
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28.11.2025 22:45 Відповісти
Чому не залишився в Україні?

І чому саме до червонодупого В'єтнаму?

Сумно.
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28.11.2025 20:49 Відповісти
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28.11.2025 20:50 Відповісти
всім антихуйловцям світу зараз найбезпечніше бути в Україні ...
як режм ***** впаде тоді вже будете ввльними людьми
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28.11.2025 21:10 Відповісти
Та якого бісу, цей хлоп побіг в країну яка мала видачу в лукашенкостан?
Міг би досі просто відпочиввати як в Україні так і в Європі...
Що вас таки тягне в гулаг?
Невже вас заякорили там?
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28.11.2025 21:10 Відповісти
Зелені паскуди не дали громадянства і навіть посвідки на проживання.
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28.11.2025 22:29 Відповісти
Чому Литвва таке зробила?
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28.11.2025 21:11 Відповісти
Очевидно в Литві теж невикорінили прорашистських паскуд.
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28.11.2025 22:31 Відповісти
Еще бы а Корею поехал, Северную.
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28.11.2025 21:20 Відповісти
А можна його на когось поміняти ? Шкода хлопця .
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28.11.2025 21:53 Відповісти
Можна, але від зелендічів цього не дочекатись. А так на Єрмака виміняти взагалі не проблема і не одного Веремейчика.
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28.11.2025 22:37 Відповісти
вот із зе фака? без коментарів, він би ще до московії попхався...
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29.11.2025 03:13 Відповісти
 
 