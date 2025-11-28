Колишнього бійця полку Калиновського Веремейчика, який воював за Україну, засудили у Білорусі до 13 років

У Білорусі засудили до 13 років позбавлення волі колишнього бійця полку імені Кастуся Калиновського Василя Веремейчика, який воював на боці України.

Про це повідомляє Белсат, інформує Цензор.НЕТ.

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Військового засудили до 13 років

"Колишньому калиновцю Василеві Веремейчику присудили у Білорусі 13 років за ґратами",- повідомляє ЗМІ.

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Що відомо про Веремейчика

Василю Веремейчику 34 роки, він випускник Військової академії Білорусі. Служив у збройних силах Білорусі, був лейтенантом запасу.

У вересні 2022 року диктатор Білорусі Олександр Лукашенко своїм указом позбавив Веремейчика військового звання. Після завершення служби у полку Калиновського чоловік переїхав із України до Литви. Проте там йому відмовили у посвідці на проживання. Після чого чоловік поїхав до В’єтнаму.

В'єтнам видав військового Білорусі

Раніше повідомлялося про те, що колишнього бійця полку імені Кастуся Калиновського Василя Веремейчика, який воював на боці України, затримали у В'єтнамі та передали Білорусі.

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