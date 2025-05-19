125 людей, пов’язаних із полком Калиновського, який воює в складі ЗСУ, оголосили в розшук у Білорусі

125 людей, які, за даними Слідчого комітету, пов’язані з полком Калиновського, оголошені в розшук, шістьох узяли під варту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Голова Слідчого комітету Білорусі Дмитро Гара під час Санкт-Петербурзького міжнародного форуму в Росії заявив, що п’ятьох керівників полку Калиновського (складений переважно з білорусів підрозділ ЗСУ) засудили до термінів від 12 до 20 років ув’язнення у спеціальних колоніях. Вони перебувають за кордоном і засуджені заочно.

"Учасники заворушень (ідеться про протести 2020 року після виборів президента Білорусі – ред.), які втекли за кордон, створили націоналістичні збройні формування в Україні та Польщі. До них належать полк Калиновського, Білоруський добровольчий корпус та інші, які діють під наглядом іноземних спецслужб", – сказав Гара.

Полк Калиновського

Полк імені Кастуся Калиновського — військове формування у складі в Сил оборони України, створене в березні 2022 року з метою захисту України від російського вторгнення. Складається з білоруських добровольців.

Добровольці Полку Калиновського вважають Росію спільним ворогом Білорусі та України. Звільнення України від російських загарбників неминуче призведе до послаблення і, сподіваємось, початку краху путінського режиму. Це дозволить поставити крапку в історії існування режиму Лукашенка в Білорусі. Це місія Полку Калиновського: "Визволення Білорусі через визволення України".