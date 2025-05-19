УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9971 відвідувач онлайн
Новини
2 428 6

125 людей, пов’язаних із полком Калиновського, який воює в складі ЗСУ, оголосили в розшук у Білорусі

Полк Калиновського

125 людей, які, за даними Слідчого комітету, пов’язані з полком Калиновського, оголошені в розшук, шістьох узяли під варту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Голова Слідчого комітету Білорусі Дмитро Гара під час Санкт-Петербурзького міжнародного форуму в Росії заявив, що п’ятьох керівників полку Калиновського (складений переважно з білорусів підрозділ ЗСУ) засудили до термінів від 12 до 20 років ув’язнення у спеціальних колоніях. Вони перебувають за кордоном і засуджені заочно.

Також читайте: Щонайменше 742 громадянина Білорусі воюють на боці РФ проти України, - ЗМІ

"Учасники заворушень (ідеться про протести 2020 року після виборів президента Білорусі – ред.), які втекли за кордон, створили націоналістичні збройні формування в Україні та Польщі. До них належать полк Калиновського, Білоруський добровольчий корпус та інші, які діють під наглядом іноземних спецслужб", – сказав Гара.

Полк Калиновського

Полк імені Кастуся Калиновського — військове формування у складі в Сил оборони України, створене в березні 2022 року з метою захисту України від російського вторгнення. Складається з білоруських добровольців.

Добровольці Полку Калиновського вважають Росію спільним ворогом Білорусі та України. Звільнення України від російських загарбників неминуче призведе до послаблення і, сподіваємось, початку краху путінського режиму. Це дозволить поставити крапку в історії існування режиму Лукашенка в Білорусі. Це місія Полку Калиновського: "Визволення Білорусі через визволення України".

Автор: 

Білорусь (8034) розшук (661) Полк імені Кастуся Калиновського (25)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
це визнання Лукою за білоруськими добровольцями сили. якби не боявся їх - то і не шубурхотів.
показати весь коментар
19.05.2025 18:24 Відповісти
Треба усатого фюрера оголосити в розшук, десь по хазах переховується
показати весь коментар
19.05.2025 18:30 Відповісти
Ничего, придет время и эти хлопцы сами будут разыскивать колхозного ублюдка.
показати весь коментар
19.05.2025 18:36 Відповісти
Треба по Мозирському НПЗ всмалити. Воно тут, недалечко.
показати весь коментар
19.05.2025 18:38 Відповісти
Дайте білоруським воїнам українське громадянство !
показати весь коментар
19.05.2025 18:59 Відповісти
Питання ! Скільки полк Калиновського налічує людей ? Я також свого часу служив у полку СА-ЖДВ то у нас було приблизно 1800 чоловік .
показати весь коментар
19.05.2025 21:10 Відповісти
 
 