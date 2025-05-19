125 человек, связанных с полком Калиновского, который воюет в составе ВСУ, объявлены в розыск в Беларуси

125 человек, которые, по данным Следственного комитета, связаны с полком Калиновского, объявлены в розыск, шестерых взяли под стражу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

Глава Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гара во время Санкт-Петербургского международного форума в России заявил, что пятеро руководителей полка Калиновского (состоящее преимущественно из белорусов подразделение ВСУ) приговорили к срокам от 12 до 20 лет заключения в специальных колониях. Они находятся за границей и осуждены заочно.

"Участники беспорядков (речь идет о протестах 2020 года после выборов президента Беларуси. - Ред.), которые сбежали за границу, создали националистические вооруженные формирования в Украине и Польше. К ним относятся полк Калиновского, Белорусский добровольческий корпус и другие, которые действуют под наблюдением иностранных спецслужб", - сказал Гара.

Полк Калиновского

Полк имени Кастуся Калиновского - военное формирование в составе в Сил обороны Украины, созданное в марте 2022 года с целью защиты Украины от российского вторжения. Состоит из белорусских добровольцев.

Добровольцы Полка Калиновского считают Россию общим врагом Беларуси и Украины. Освобождение Украины от российских захватчиков неизбежно приведет к ослаблению и, надеемся, началу краха путинского режима. Это позволит поставить точку в истории существования режима Лукашенко в Беларуси. Это миссия Полка Калиновского: "Освобождение Беларуси через освобождение Украины".