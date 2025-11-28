Бывшего бойца полка Калиновского Веремейчика, который воевал за Украину, приговорили в Беларуси к 13 годам

В Беларуси приговорили к 13 годам лишения свободы бывшего бойца полка имени Кастуся Калиновского Василия Веремейчика, который воевал на стороне Украины.

Об этом сообщает Белсат

Военного приговорили к 13 годам

"Бывшему калиновцу Василию Веремейчику присудили в Беларуси 13 лет за решеткой", - сообщает СМИ.

Что известно о Веремейчике

Василию Веремейчику 34 года, он выпускник Военной академии Беларуси. Служил в вооруженных силах Беларуси, был лейтенантом запаса.

В сентябре 2022 года диктатор Беларуси Александр Лукашенко своим указом лишил Веремейчика воинского звания. После завершения службы в полку Калиновского мужчина переехал из Украины в Литву. Однако там ему отказали в виде на жительство. После чего мужчина уехал во Вьетнам.

Вьетнам выдал военного Беларуси

Ранее сообщалось о том, что бывшего бойца полка имени Кастуся Калиновского Василия Веремейчика, который воевал на стороне Украины, задержали во Вьетнаме и передали Беларуси.

