РУС
Новости Репрессии в Беларуси
2 096 15

Бывшего бойца полка Калиновского Веремейчика, который воевал за Украину, приговорили в Беларуси к 13 годам

Василий Веремейчик

В Беларуси приговорили к 13 годам лишения свободы бывшего бойца полка имени Кастуся Калиновского Василия Веремейчика, который воевал на стороне Украины.

Об этом сообщает Белсат, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Военного приговорили к 13 годам

"Бывшему калиновцу Василию Веремейчику присудили в Беларуси 13 лет за решеткой", - сообщает СМИ.

Читайте также: Вьетнам выдал Беларуси бывшего бойца полка Калиновского Веремейчика, воевавшего за Украину

Что известно о Веремейчике

Василию Веремейчику 34 года, он выпускник Военной академии Беларуси. Служил в вооруженных силах Беларуси, был лейтенантом запаса.

В сентябре 2022 года диктатор Беларуси Александр Лукашенко своим указом лишил Веремейчика воинского звания. После завершения службы в полку Калиновского мужчина переехал из Украины в Литву. Однако там ему отказали в виде на жительство. После чего мужчина уехал во Вьетнам.

Вьетнам выдал военного Беларуси

Ранее сообщалось о том, что бывшего бойца полка имени Кастуся Калиновского Василия Веремейчика, который воевал на стороне Украины, задержали во Вьетнаме и передали Беларуси.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 125 человек, связанных с полком Калиновского, который воюет в составе ВСУ, объявили в розыск в Беларуси

Автор: 

Беларусь (8104) добровольцы (1220) Полк имени Кастуся Калиновского (25)
Топ комментарии
+11
Чому в Україні не залишався чи в Молдові, чи ще деінде. Навіщо себе наражати на небезпеку.
показать весь комментарий
28.11.2025 20:47 Ответить
+11
Чому не залишився в Україні?

І чому саме до червонодупого В'єтнаму?

Сумно.
показать весь комментарий
28.11.2025 20:49 Ответить
+5
Мабуть таки умови для нього зробили zелені Слуги *****.
показать весь комментарий
28.11.2025 21:10 Ответить
Чому в Україні не залишався чи в Молдові, чи ще деінде. Навіщо себе наражати на небезпеку.
показать весь комментарий
28.11.2025 20:47 Ответить
Я теж не розумію таких маневрів. Значить тут шось не так. Не бачу здорового глузду в його діях.
показать весь комментарий
28.11.2025 20:52 Ответить
Мабуть таки умови для нього зробили zелені Слуги *****.
показать весь комментарий
28.11.2025 21:10 Ответить
Не заперечую. Але й власна голова має бути включена. Навіщо В'єтнам? Він би ще в північну Корею поїхав хоронитись від Кацаміра.
показать весь комментарий
28.11.2025 21:18 Ответить
Суддівські і прокурорські особи, за такі дії, засудили СЕБЕ до страти!
Родичі їх, про це засвідчать!!
показать весь комментарий
28.11.2025 22:45 Ответить
Чому не залишився в Україні?

І чому саме до червонодупого В'єтнаму?

Сумно.
показать весь комментарий
28.11.2025 20:49 Ответить
показать весь комментарий
28.11.2025 20:50 Ответить
всім антихуйловцям світу зараз найбезпечніше бути в Україні ...
як режм ***** впаде тоді вже будете ввльними людьми
показать весь комментарий
28.11.2025 21:10 Ответить
Та якого бісу, цей хлоп побіг в країну яка мала видачу в лукашенкостан?
Міг би досі просто відпочиввати як в Україні так і в Європі...
Що вас таки тягне в гулаг?
Невже вас заякорили там?
показать весь комментарий
28.11.2025 21:10 Ответить
Зелені паскуди не дали громадянства і навіть посвідки на проживання.
показать весь комментарий
28.11.2025 22:29 Ответить
Чому Литвва таке зробила?
показать весь комментарий
28.11.2025 21:11 Ответить
Очевидно в Литві теж невикорінили прорашистських паскуд.
показать весь комментарий
28.11.2025 22:31 Ответить
Еще бы а Корею поехал, Северную.
показать весь комментарий
28.11.2025 21:20 Ответить
А можна його на когось поміняти ? Шкода хлопця .
показать весь комментарий
28.11.2025 21:53 Ответить
Можна, але від зелендічів цього не дочекатись. А так на Єрмака виміняти взагалі не проблема і не одного Веремейчика.
показать весь комментарий
28.11.2025 22:37 Ответить
 
 