Бывшего бойца полка Калиновского Веремейчика, который воевал за Украину, приговорили в Беларуси к 13 годам
В Беларуси приговорили к 13 годам лишения свободы бывшего бойца полка имени Кастуся Калиновского Василия Веремейчика, который воевал на стороне Украины.
Об этом сообщает Белсат, информирует Цензор.НЕТ.
Военного приговорили к 13 годам
"Бывшему калиновцу Василию Веремейчику присудили в Беларуси 13 лет за решеткой", - сообщает СМИ.
Что известно о Веремейчике
Василию Веремейчику 34 года, он выпускник Военной академии Беларуси. Служил в вооруженных силах Беларуси, был лейтенантом запаса.
В сентябре 2022 года диктатор Беларуси Александр Лукашенко своим указом лишил Веремейчика воинского звания. После завершения службы в полку Калиновского мужчина переехал из Украины в Литву. Однако там ему отказали в виде на жительство. После чего мужчина уехал во Вьетнам.
Вьетнам выдал военного Беларуси
Ранее сообщалось о том, что бывшего бойца полка имени Кастуся Калиновского Василия Веремейчика, который воевал на стороне Украины, задержали во Вьетнаме и передали Беларуси.
Родичі їх, про це засвідчать!!
І чому саме до червонодупого В'єтнаму?
Сумно.
як режм ***** впаде тоді вже будете ввльними людьми
Міг би досі просто відпочиввати як в Україні так і в Європі...
Що вас таки тягне в гулаг?
Невже вас заякорили там?