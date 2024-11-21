Вьетнам выдал Беларуси бывшего бойца полка Калиновского Веремейчика, воевавшего за Украину
Бывшего бойца полка имени Кастуся Калиновского Василия Веремейчика, воевавшего на стороне Украины, задержали во Вьетнаме и передали Беларуси.
Об этом пишет "Еўрарадыё", передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что его задержали во вьетнамском Хошимине 13 ноября, а уже на следующий день - выдали Беларуси. В белорусском КГБ говорят, что экстрадиция состоялась по их запросу из-за службы мужчины в полку Калиновского.
Также координационный совет Беларуси опубликовал комментарий по задержанию Веремейчика, который является ее членом. В коментраи призывают: "Всех белорусов, которые продолжают борьбу с режимом, призываем быть чрезвычайно осторожными и внимательно выбирать страны для пребывания. Некоторые государства могут не обеспечивать должного уровня безопасности и быть уязвимыми для операций спецслужб Лукашенко".
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І чого він в той довбаний В'єтнам поперся, відомо ж що вони з москалями дружать.
ЗЕлені риги вже видавали русні і чеченців і білорусів, і навіть росіян що перейшли на сторону України- нічого нового
А от щодо нібито порядності, сумлінності, чесності, патріотизму керівництва гур в особі Буданова дуже багато запитань:
- чому він реалізуючи свою аферу відправив на ідіотський штурм АЕС в Енергодарі пару сотень найкращих бійців гур, а фактично на той світ.
- чому він відмазує москальських агентів Червоненка і Шевченка.
- чому він публічно нагороджував проституток.
- чому він ревно і затято допомагав відмазати Зеленського по фактах державної зради по ''вагнергейту''.
- чому він організовував ідіотські викрадання людей з Молдови.
- чому його люди допомагали Дмитруку втікати з України.
І таких чому по Буданову гора - можна писати декілька десятків пунктів.
Але вони разом з Зеленським обидвоє рідкісні аферисти - ось і знюхались і обидва по вуха замазані у спільних аферах.
Так що не потрібно тут адвокатувати керівництво гур - там гріхів море...
Пишіть частіше білоруською мовою - приємно читати.
Як герої попадають в лапи людоїдів? Яка падла це влаштувала?
Панове, журналісти! Вся надія, лише, на вас!
Если бы в мире руководили женщины, войн бы, вообще не было. Но многие страны но разговаривали бы друг с другом.
в мене материнка в'єтнамська на компі
https://maysuryan.livejournal.com/2348950.html
https://maysuryan.livejournal.com/2348950.html