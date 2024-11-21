РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8427 посетителей онлайн
Новости
15 214 44

Вьетнам выдал Беларуси бывшего бойца полка Калиновского Веремейчика, воевавшего за Украину

Василь Веремейчик

Бывшего бойца полка имени Кастуся Калиновского Василия Веремейчика, воевавшего на стороне Украины, задержали во Вьетнаме и передали Беларуси.

Об этом пишет "Еўрарадыё", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что его задержали во вьетнамском Хошимине 13 ноября, а уже на следующий день - выдали Беларуси. В белорусском КГБ говорят, что экстрадиция состоялась по их запросу из-за службы мужчины в полку Калиновского.

Также координационный совет Беларуси опубликовал комментарий по задержанию Веремейчика, который является ее членом. В коментраи призывают: "Всех белорусов, которые продолжают борьбу с режимом, призываем быть чрезвычайно осторожными и внимательно выбирать страны для пребывания. Некоторые государства могут не обеспечивать должного уровня безопасности и быть уязвимыми для операций спецслужб Лукашенко".

Смотрите также: Бойцы белорусского полка имени Калиновского показали кадры боев вблизи села Липцы на Харьковщине: "Барацьба працягваецца". ВИДЕО

Автор: 

Беларусь (7890) Вьетнам (56) Полк имени Кастуся Калиновского (22)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+31
Бляха муха, як шкода...
І чого він в той довбаний В'єтнам поперся, відомо ж що вони з москалями дружать.
показать весь комментарий
21.11.2024 02:19
+18
ГУР закрыла Васілю ўезд ва Украіну. Пазней урад Літвы забараніў яму ўезд у Еўрасаюз (таму шта былы афіцэр беларускага войска)
показать весь комментарий
21.11.2024 03:51
+11
Недоработали США во Вьетнаме. Теперь это сателлит оси зла.
показать весь комментарий
21.11.2024 02:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бляха муха, як шкода...
І чого він в той довбаний В'єтнам поперся, відомо ж що вони з москалями дружать.
показать весь комментарий
21.11.2024 02:19 Ответить
ГУР закрыла Васілю ўезд ва Украіну. Пазней урад Літвы забараніў яму ўезд у Еўрасаюз (таму шта былы афіцэр беларускага войска)
показать весь комментарий
21.11.2024 03:51 Ответить
Полк Калиновского должен прокомментировать эту новость, а там будет видно почему, ему везде закрыли въезд. Или с ГУР и Урядом Литвы, что-то не так или с Василием.
показать весь комментарий
21.11.2024 04:28 Ответить
Чи це перший випадок подібного??? І чим все закінчилось???? Отак попмзділи і забули
показать весь комментарий
21.11.2024 07:25 Ответить
Для того СМІ і існують: "попмзділи і забули".
показать весь комментарий
21.11.2024 07:44 Ответить
Вчора в Твітері писали що Україна йому не дала документів і вигнала, потім так само Литва. Він поїхав у В'єтнам до друзів.
ЗЕлені риги вже видавали русні і чеченців і білорусів, і навіть росіян що перейшли на сторону України- нічого нового
показать весь комментарий
21.11.2024 15:20 Ответить
Шо писали, з якого дива бійця випруть з армії в війну? або там геть дибіли або тут щось не те, з доброго дива не забороняють вїзд до України і Литви. Не забувайте, що існує сотні опер комбінацій. Треба, журналістам в межах цього повідомлення, зробити журналістський запит до ГУР та Полку Імені Калиновсього. Тоді Ми зможемо мати обєктивну, офіційну інформацію. На заборі теж, дуже багато чого пишуть, зокрем на гроші росії
показать весь комментарий
21.11.2024 19:03 Ответить
Якщо дійсно були такі глупі рішення в керівництві двух країн, ну то не міг він хіба спробувати наприклад у сусідній Молдові перечекати.? Дехто так і робить...
показать весь комментарий
21.11.2024 11:04 Ответить
Глупі порушення чого?, хто і за що його з країни вигнав? Йому заборонили вїзд, можливо він щось зробив, з доброго дива ГУР не забороняє вїзд, хто це такий? Звідки він? Чого поїхав у Вьєтнам??? Питань дуже багато. Дези дуже багато. ІПСО і т.і.
показать весь комментарий
21.11.2024 19:06 Ответить
По перше - дійсно замало інформації про дії гур у цьому питанні і чи вони взагалі були.

А от щодо нібито порядності, сумлінності, чесності, патріотизму керівництва гур в особі Буданова дуже багато запитань:
- чому він реалізуючи свою аферу відправив на ідіотський штурм АЕС в Енергодарі пару сотень найкращих бійців гур, а фактично на той світ.
- чому він відмазує москальських агентів Червоненка і Шевченка.
- чому він публічно нагороджував проституток.
- чому він ревно і затято допомагав відмазати Зеленського по фактах державної зради по ''вагнергейту''.
- чому він організовував ідіотські викрадання людей з Молдови.
- чому його люди допомагали Дмитруку втікати з України.
І таких чому по Буданову гора - можна писати декілька десятків пунктів.
Але вони разом з Зеленським обидвоє рідкісні аферисти - ось і знюхались і обидва по вуха замазані у спільних аферах.
Так що не потрібно тут адвокатувати керівництво гур - там гріхів море...
показать весь комментарий
21.11.2024 19:55 Ответить
Я погоджуюсь з усма "чому", їх дійсно дуже багато, але! Чого мовчить полк Ім. Калиновського???? Це їх боєць, жодної інформації
показать весь комментарий
23.11.2024 03:51 Ответить
Прошу пана, від мене буде репліка не в тему.
Пишіть частіше білоруською мовою - приємно читати.
показать весь комментарий
21.11.2024 11:13 Ответить
Ну всьо, піздєц бійцю. Одна надія на найпотужніших агентів ГУР Шевченка та Червоненка
показать весь комментарий
21.11.2024 02:19 Ответить
У нас там тільки зрадники
показать весь комментарий
21.11.2024 13:35 Ответить
Вони і заборонили йому в'їзд до України
показать весь комментарий
21.11.2024 13:36 Ответить
там це де?
показать весь комментарий
21.11.2024 19:10 Ответить
Яка біса він робив у Вьетнамі?
показать весь комментарий
21.11.2024 02:23 Ответить
Его не пускали ни в Евросоюз ни в Украину.
показать весь комментарий
21.11.2024 04:40 Ответить
А що він в Україні накоїв такого?
показать весь комментарий
21.11.2024 06:26 Ответить
Спочатку ГУР забороняє виїзд патріотам Білорусі, а потім і патріотам України .
показать весь комментарий
21.11.2024 13:39 Ответить
****** узкоглазі недокацапи
показать весь комментарий
21.11.2024 02:29 Ответить
Недоработали США во Вьетнаме. Теперь это сателлит оси зла.
показать весь комментарий
21.11.2024 02:29 Ответить
Не дуже давно був аналогічний випадок, коли двоє Колумбійських військових- добровольців у формі ЗСУ повертались додому через Венесуєлу, були затримані в аєропорту Каракас і передані росіі...
показать весь комментарий
21.11.2024 02:47 Ответить
Ну то взагалі нонсенс був - бо то громадяни Колумбії, які воювали в Україні - РФії їх не мали видавати поза жодними законами.
показать весь комментарий
21.11.2024 03:35 Ответить
У чому нонсенс? Це ж Венесуела - молодші прокацапські брати по задньопривідному розуму.
показать весь комментарий
21.11.2024 06:27 Ответить
Це був нонсенс тупості. Спочатку їх затримали в аеропорту через іноземну військову форму, а потім вже все інше.
показать весь комментарий
21.11.2024 08:01 Ответить
Хто в курсі, чому Україна заборонила йому в'їзд?
показать весь комментарий
21.11.2024 05:45 Ответить
Вид на проживання в Україні іноземні добровольці можуть отримати тільки після 3-х років контракту, або після поранення "яка спричинила нездатність воювати далі". Якщо демобілізувався раніше, 90 днів на виїзд з України.
показать весь комментарий
21.11.2024 06:28 Ответить
А цю заборону і вимогу поїхати видає ГУР? І його примусово депортували???
показать весь комментарий
21.11.2024 19:08 Ответить
Тут треба УВАЖНО розібратися:
Як герої попадають в лапи людоїдів? Яка падла це влаштувала?
Панове, журналісти! Вся надія, лише, на вас!
показать весь комментарий
21.11.2024 06:39 Ответить
Судячи з коментарів ситуація не дуже ясна .
показать весь комментарий
21.11.2024 08:27 Ответить
Ханой єпаний...Розірвати дипломатичні звязки з цими аяйками..як і з Іраном..Скільки можно терпіти Іран в Україні??? Хто в команді ЗЕ заважає розторгнути дип.відносини з тим, хто винен відповісти за Шахеди ??? Так само з тим хамелеоном Ердоганом... пітори путінські
показать весь комментарий
21.11.2024 08:28 Ответить
Я записываю. На завтра: Разорвать отношения: Вьетнам, Иран, Турция. На завтра всё?
Если бы в мире руководили женщины, войн бы, вообще не было. Но многие страны но разговаривали бы друг с другом.
показать весь комментарий
21.11.2024 08:37 Ответить
мови нелюда - касапа не розумію
показать весь комментарий
21.11.2024 09:16 Ответить
А що робило наше консульство? Це дипломатичний провал, якого милого вони там взагалі роблять..
показать весь комментарий
21.11.2024 09:27 Ответить
А чого він поперся у В'єтнам ? Краще б одразу у Північну Корею.
показать весь комментарий
21.11.2024 10:02 Ответить
а чому В'єтнам не пхнеться у ЄС, як Україна?
в мене материнка в'єтнамська на компі
показать весь комментарий
21.11.2024 10:18 Ответить
Суки вузькоглазі. Мало їх американці їб"шили.
показать весь комментарий
21.11.2024 10:46 Ответить
Ще одне загублене життя на совісті зеригов .
показать весь комментарий
21.11.2024 12:01 Ответить
https://maysuryan.livejournal.com/2348950.html Памятник дедушке Хо открыли в Ленинграде

https://maysuryan.livejournal.com/2348950.html

https://maysuryan.livejournal.com/2348950.html

показать весь комментарий
21.11.2024 12:06 Ответить
Я коли спілкувався з капітанами вьєтнамських суднів, завжди був присутній помполіт судна. Їх помполіти часто пройшли військовий вишкіл .
показать весь комментарий
21.11.2024 13:44 Ответить
 
 