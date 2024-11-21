Вьетнам выдал Беларуси бывшего бойца полка Калиновского Веремейчика, воевавшего за Украину

Бывшего бойца полка имени Кастуся Калиновского Василия Веремейчика, воевавшего на стороне Украины, задержали во Вьетнаме и передали Беларуси.

Об этом пишет "Еўрарадыё", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что его задержали во вьетнамском Хошимине 13 ноября, а уже на следующий день - выдали Беларуси. В белорусском КГБ говорят, что экстрадиция состоялась по их запросу из-за службы мужчины в полку Калиновского.

Также координационный совет Беларуси опубликовал комментарий по задержанию Веремейчика, который является ее членом. В коментраи призывают: "Всех белорусов, которые продолжают борьбу с режимом, призываем быть чрезвычайно осторожными и внимательно выбирать страны для пребывания. Некоторые государства могут не обеспечивать должного уровня безопасности и быть уязвимыми для операций спецслужб Лукашенко".

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