В’єтнам видав Білорусі колишнього бійця полку Калиновського Веремейчика, який воював за Україну

Колишнього бійця полку імені Кастуся Калиновського Василя Веремейчика, який воював на боці України, затримали у В'єтнамі та передали Білорусі.

Про це пише "Еўрарадыё", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що його затримали у вʼєтнамському Хошиміні 13 листопада, а вже наступного дня — видали Білорусі. У білоруському КДБ кажуть, що екстрадиція відбулася на їхній запит через службу чоловіка в полку Калиновського.

Також координаційна рада Білорусі опублікувала коментар щодо затримання Веремейчика, який є її членом. В коментраі закликають: "Всіх білорусів, які продовжують боротьбу з режимом, бути надзвичайно обережними й уважно обирати країни для перебування. Деякі держави можуть не забезпечувати належного рівня безпеки й бути вразливими для операцій спецслужб Лукашенка".

Дивіться: Гранатометники полку Калиновського нищать окупантів поблизу Липців на Харківщині. ВIДЕО