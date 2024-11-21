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Новини
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В’єтнам видав Білорусі колишнього бійця полку Калиновського Веремейчика, який воював за Україну

Василь Веремейчик

Колишнього бійця полку імені Кастуся Калиновського Василя Веремейчика, який воював на боці України, затримали у В'єтнамі та передали Білорусі.

Про це пише "Еўрарадыё", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що його затримали у вʼєтнамському Хошиміні 13 листопада, а вже наступного дня — видали Білорусі. У білоруському КДБ кажуть, що екстрадиція відбулася на їхній запит через службу чоловіка в полку Калиновського.

Також координаційна рада Білорусі опублікувала коментар щодо затримання Веремейчика, який є її членом. В коментраі закликають: "Всіх білорусів, які продовжують боротьбу з режимом, бути надзвичайно обережними й уважно обирати країни для перебування. Деякі держави можуть не забезпечувати належного рівня безпеки й бути вразливими для операцій спецслужб Лукашенка".

Дивіться: Гранатометники полку Калиновського нищать окупантів поблизу Липців на Харківщині. ВIДЕО

Автор: 

Білорусь (7925) В’єтнам (61) Полк імені Кастуся Калиновського (21)


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Топ коментарі
+31
Бляха муха, як шкода...
І чого він в той довбаний В'єтнам поперся, відомо ж що вони з москалями дружать.
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21.11.2024 02:19
+18
ГУР закрыла Васілю ўезд ва Украіну. Пазней урад Літвы забараніў яму ўезд у Еўрасаюз (таму шта былы афіцэр беларускага войска)
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21.11.2024 03:51
+11
Недоработали США во Вьетнаме. Теперь это сателлит оси зла.
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21.11.2024 02:29
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Бляха муха, як шкода...
І чого він в той довбаний В'єтнам поперся, відомо ж що вони з москалями дружать.
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21.11.2024 02:19 Відповісти
ГУР закрыла Васілю ўезд ва Украіну. Пазней урад Літвы забараніў яму ўезд у Еўрасаюз (таму шта былы афіцэр беларускага войска)
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21.11.2024 03:51 Відповісти
Полк Калиновского должен прокомментировать эту новость, а там будет видно почему, ему везде закрыли въезд. Или с ГУР и Урядом Литвы, что-то не так или с Василием.
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21.11.2024 04:28 Відповісти
Чи це перший випадок подібного??? І чим все закінчилось???? Отак попмзділи і забули
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21.11.2024 07:25 Відповісти
Для того СМІ і існують: "попмзділи і забули".
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21.11.2024 07:44 Відповісти
Вчора в Твітері писали що Україна йому не дала документів і вигнала, потім так само Литва. Він поїхав у В'єтнам до друзів.
ЗЕлені риги вже видавали русні і чеченців і білорусів, і навіть росіян що перейшли на сторону України- нічого нового
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21.11.2024 15:20 Відповісти
Шо писали, з якого дива бійця випруть з армії в війну? або там геть дибіли або тут щось не те, з доброго дива не забороняють вїзд до України і Литви. Не забувайте, що існує сотні опер комбінацій. Треба, журналістам в межах цього повідомлення, зробити журналістський запит до ГУР та Полку Імені Калиновсього. Тоді Ми зможемо мати обєктивну, офіційну інформацію. На заборі теж, дуже багато чого пишуть, зокрем на гроші росії
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21.11.2024 19:03 Відповісти
Якщо дійсно були такі глупі рішення в керівництві двух країн, ну то не міг він хіба спробувати наприклад у сусідній Молдові перечекати.? Дехто так і робить...
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21.11.2024 11:04 Відповісти
Глупі порушення чого?, хто і за що його з країни вигнав? Йому заборонили вїзд, можливо він щось зробив, з доброго дива ГУР не забороняє вїзд, хто це такий? Звідки він? Чого поїхав у Вьєтнам??? Питань дуже багато. Дези дуже багато. ІПСО і т.і.
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21.11.2024 19:06 Відповісти
По перше - дійсно замало інформації про дії гур у цьому питанні і чи вони взагалі були.

А от щодо нібито порядності, сумлінності, чесності, патріотизму керівництва гур в особі Буданова дуже багато запитань:
- чому він реалізуючи свою аферу відправив на ідіотський штурм АЕС в Енергодарі пару сотень найкращих бійців гур, а фактично на той світ.
- чому він відмазує москальських агентів Червоненка і Шевченка.
- чому він публічно нагороджував проституток.
- чому він ревно і затято допомагав відмазати Зеленського по фактах державної зради по ''вагнергейту''.
- чому він організовував ідіотські викрадання людей з Молдови.
- чому його люди допомагали Дмитруку втікати з України.
І таких чому по Буданову гора - можна писати декілька десятків пунктів.
Але вони разом з Зеленським обидвоє рідкісні аферисти - ось і знюхались і обидва по вуха замазані у спільних аферах.
Так що не потрібно тут адвокатувати керівництво гур - там гріхів море...
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21.11.2024 19:55 Відповісти
Я погоджуюсь з усма "чому", їх дійсно дуже багато, але! Чого мовчить полк Ім. Калиновського???? Це їх боєць, жодної інформації
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23.11.2024 03:51 Відповісти
Прошу пана, від мене буде репліка не в тему.
Пишіть частіше білоруською мовою - приємно читати.
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21.11.2024 11:13 Відповісти
Ну всьо, піздєц бійцю. Одна надія на найпотужніших агентів ГУР Шевченка та Червоненка
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21.11.2024 02:19 Відповісти
У нас там тільки зрадники
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21.11.2024 13:35 Відповісти
Вони і заборонили йому в'їзд до України
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21.11.2024 13:36 Відповісти
там це де?
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21.11.2024 19:10 Відповісти
Яка біса він робив у Вьетнамі?
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21.11.2024 02:23 Відповісти
Его не пускали ни в Евросоюз ни в Украину.
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21.11.2024 04:40 Відповісти
А що він в Україні накоїв такого?
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21.11.2024 06:26 Відповісти
Спочатку ГУР забороняє виїзд патріотам Білорусі, а потім і патріотам України .
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21.11.2024 13:39 Відповісти
****** узкоглазі недокацапи
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21.11.2024 02:29 Відповісти
Недоработали США во Вьетнаме. Теперь это сателлит оси зла.
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21.11.2024 02:29 Відповісти
Не дуже давно був аналогічний випадок, коли двоє Колумбійських військових- добровольців у формі ЗСУ повертались додому через Венесуєлу, були затримані в аєропорту Каракас і передані росіі...
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21.11.2024 02:47 Відповісти
Ну то взагалі нонсенс був - бо то громадяни Колумбії, які воювали в Україні - РФії їх не мали видавати поза жодними законами.
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21.11.2024 03:35 Відповісти
У чому нонсенс? Це ж Венесуела - молодші прокацапські брати по задньопривідному розуму.
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21.11.2024 06:27 Відповісти
Це був нонсенс тупості. Спочатку їх затримали в аеропорту через іноземну військову форму, а потім вже все інше.
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21.11.2024 08:01 Відповісти
Хто в курсі, чому Україна заборонила йому в'їзд?
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21.11.2024 05:45 Відповісти
Вид на проживання в Україні іноземні добровольці можуть отримати тільки після 3-х років контракту, або після поранення "яка спричинила нездатність воювати далі". Якщо демобілізувався раніше, 90 днів на виїзд з України.
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21.11.2024 06:28 Відповісти
А цю заборону і вимогу поїхати видає ГУР? І його примусово депортували???
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21.11.2024 19:08 Відповісти
Тут треба УВАЖНО розібратися:
Як герої попадають в лапи людоїдів? Яка падла це влаштувала?
Панове, журналісти! Вся надія, лише, на вас!
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21.11.2024 06:39 Відповісти
Судячи з коментарів ситуація не дуже ясна .
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21.11.2024 08:27 Відповісти
Ханой єпаний...Розірвати дипломатичні звязки з цими аяйками..як і з Іраном..Скільки можно терпіти Іран в Україні??? Хто в команді ЗЕ заважає розторгнути дип.відносини з тим, хто винен відповісти за Шахеди ??? Так само з тим хамелеоном Ердоганом... пітори путінські
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21.11.2024 08:28 Відповісти
Я записываю. На завтра: Разорвать отношения: Вьетнам, Иран, Турция. На завтра всё?
Если бы в мире руководили женщины, войн бы, вообще не было. Но многие страны но разговаривали бы друг с другом.
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21.11.2024 08:37 Відповісти
мови нелюда - касапа не розумію
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21.11.2024 09:16 Відповісти
А що робило наше консульство? Це дипломатичний провал, якого милого вони там взагалі роблять..
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21.11.2024 09:27 Відповісти
А чого він поперся у В'єтнам ? Краще б одразу у Північну Корею.
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21.11.2024 10:02 Відповісти
а чому В'єтнам не пхнеться у ЄС, як Україна?
в мене материнка в'єтнамська на компі
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21.11.2024 10:18 Відповісти
Суки вузькоглазі. Мало їх американці їб"шили.
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21.11.2024 10:46 Відповісти
Ще одне загублене життя на совісті зеригов .
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21.11.2024 12:01 Відповісти
https://maysuryan.livejournal.com/2348950.html Памятник дедушке Хо открыли в Ленинграде

https://maysuryan.livejournal.com/2348950.html

https://maysuryan.livejournal.com/2348950.html

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21.11.2024 12:06 Відповісти
Я коли спілкувався з капітанами вьєтнамських суднів, завжди був присутній помполіт судна. Їх помполіти часто пройшли військовий вишкіл .
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21.11.2024 13:44 Відповісти
 
 