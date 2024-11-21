В’єтнам видав Білорусі колишнього бійця полку Калиновського Веремейчика, який воював за Україну
Колишнього бійця полку імені Кастуся Калиновського Василя Веремейчика, який воював на боці України, затримали у В'єтнамі та передали Білорусі.
Про це пише "Еўрарадыё", передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що його затримали у вʼєтнамському Хошиміні 13 листопада, а вже наступного дня — видали Білорусі. У білоруському КДБ кажуть, що екстрадиція відбулася на їхній запит через службу чоловіка в полку Калиновського.
Також координаційна рада Білорусі опублікувала коментар щодо затримання Веремейчика, який є її членом. В коментраі закликають: "Всіх білорусів, які продовжують боротьбу з режимом, бути надзвичайно обережними й уважно обирати країни для перебування. Деякі держави можуть не забезпечувати належного рівня безпеки й бути вразливими для операцій спецслужб Лукашенка".
Будь ласка, зачекайте...
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І чого він в той довбаний В'єтнам поперся, відомо ж що вони з москалями дружать.
ЗЕлені риги вже видавали русні і чеченців і білорусів, і навіть росіян що перейшли на сторону України- нічого нового
А от щодо нібито порядності, сумлінності, чесності, патріотизму керівництва гур в особі Буданова дуже багато запитань:
- чому він реалізуючи свою аферу відправив на ідіотський штурм АЕС в Енергодарі пару сотень найкращих бійців гур, а фактично на той світ.
- чому він відмазує москальських агентів Червоненка і Шевченка.
- чому він публічно нагороджував проституток.
- чому він ревно і затято допомагав відмазати Зеленського по фактах державної зради по ''вагнергейту''.
- чому він організовував ідіотські викрадання людей з Молдови.
- чому його люди допомагали Дмитруку втікати з України.
І таких чому по Буданову гора - можна писати декілька десятків пунктів.
Але вони разом з Зеленським обидвоє рідкісні аферисти - ось і знюхались і обидва по вуха замазані у спільних аферах.
Так що не потрібно тут адвокатувати керівництво гур - там гріхів море...
Пишіть частіше білоруською мовою - приємно читати.
Як герої попадають в лапи людоїдів? Яка падла це влаштувала?
Панове, журналісти! Вся надія, лише, на вас!
Если бы в мире руководили женщины, войн бы, вообще не было. Но многие страны но разговаривали бы друг с другом.
в мене материнка в'єтнамська на компі
https://maysuryan.livejournal.com/2348950.html
https://maysuryan.livejournal.com/2348950.html