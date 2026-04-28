Беларусь передала Польше трех человек в рамках обмена, - Туск
Беларусь в рамках обмена передала Польше трех человек, среди которых журналист Анджей Почобут, католический священник Гжегож Гавел и гражданин Беларуси, сотрудничавший с польскими спецслужбами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил во время брифинга в Варшаве премьер-министр Польши Дональд Туск.
Детали обмена
По словам Туска, Польша долгое время пыталась добиться освобождения Почобута, однако предыдущие попытки обмена срывались – в частности, одна из них была отменена за сутки до реализации.
Нынешний обмен стал возможен благодаря тому, что в польских тюрьмах находились важные для Беларуси, России и Казахстана задержанные лица. Именно их включили в список обмена.
Международное участие
Для реализации операции Польша также привлекла Румынию и Молдову – речь шла о лицах, задержанных за действия против этих стран. Как следствие, удалось сформировать обменный пакет из пяти человек.
Туск подчеркнул, что ключевую роль в проведении операции сыграли польские спецслужбы и МИД.
Посредничество США
Отдельно премьер Польши подчеркнул роль США, которые выступили посредником в переговорах.
По его словам, именно международная координация позволила реализовать обмен и вернуть освобожденных в Польшу.
