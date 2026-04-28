Беларусь передала Польше трех человек в рамках обмена, - Туск

Беларусь в рамках обмена передала Польше трех человек, среди которых журналист Анджей Почобут, католический священник Гжегож Гавел и гражданин Беларуси, сотрудничавший с польскими спецслужбами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил во время брифинга в Варшаве премьер-министр Польши Дональд Туск.

Детали обмена

По словам Туска, Польша долгое время пыталась добиться освобождения Почобута, однако предыдущие попытки обмена срывались – в частности, одна из них была отменена за сутки до реализации.

Нынешний обмен стал возможен благодаря тому, что в польских тюрьмах находились важные для Беларуси, России и Казахстана задержанные лица. Именно их включили в список обмена.

Международное участие

Для реализации операции Польша также привлекла Румынию и Молдову – речь шла о лицах, задержанных за действия против этих стран. Как следствие, удалось сформировать обменный пакет из пяти человек.

Туск подчеркнул, что ключевую роль в проведении операции сыграли польские спецслужбы и МИД.

Посредничество США

Отдельно премьер Польши подчеркнул роль США, которые выступили посредником в переговорах.

По его словам, именно международная координация позволила реализовать обмен и вернуть освобожденных в Польшу.

