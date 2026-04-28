Беларусь передала Польше трех человек в рамках обмена, - Туск

Беларусь в рамках обмена передала Польше трех человек, среди которых журналист Анджей Почобут, католический священник Гжегож Гавел и гражданин Беларуси, сотрудничавший с польскими спецслужбами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил во время брифинга в Варшаве премьер-министр Польши Дональд Туск.

Детали обмена

По словам Туска, Польша долгое время пыталась добиться освобождения Почобута, однако предыдущие попытки обмена срывались – в частности, одна из них была отменена за сутки до реализации.

Нынешний обмен стал возможен благодаря тому, что в польских тюрьмах находились важные для Беларуси, России и Казахстана задержанные лица. Именно их включили в список обмена.

Международное участие

Для реализации операции Польша также привлекла Румынию и Молдову – речь шла о лицах, задержанных за действия против этих стран. Как следствие, удалось сформировать обменный пакет из пяти человек.

Туск подчеркнул, что ключевую роль в проведении операции сыграли польские спецслужбы и МИД.

Посредничество США

Отдельно премьер Польши подчеркнул роль США, которые выступили посредником в переговорах.

По его словам, именно международная координация позволила реализовать обмен и вернуть освобожденных в Польшу.

чужим торгували, пане Дональде !

це негарно...
28.04.2026 21:15 Ответить
А зеленський, самостійно передав московітам і вагнерівців і беркутівців!!
Самозванний, йому і подякував…
28.04.2026 21:41 Ответить
В 2019 Україна віддала касабам Цьомаха-головного свідка.Чи то совсєм другоє??
28.04.2026 21:28 Ответить
всім на нас плювати
28.04.2026 21:21 Ответить
Дакамуминужни...
28.04.2026 21:36 Ответить
Тому польська курва продала шматочог україни щоб визволити свою повію. А що далі пан Туск буде продавати, свою дупу, коли Бульбофюрер завтра наловить ще повій для обміну?
28.04.2026 21:22 Ответить
Мало того, ляхи не зупинилися даже на Україні. Вони ще й змусили Румунію і Молдову віддати кацапських агентів. Я бачу торгівля людьми і рабами в 21-му столітті входить в тренди
28.04.2026 21:24 Ответить
В 2019 Україна віддала касабам Цьомаха-головного свідка.Чи то совсєм другоє??
28.04.2026 21:28 Ответить
Були нехороші випадки з іноземними добровольцями.
28.04.2026 21:29 Ответить
Укори другій державі мають місце при бездоганній репутації.Репутація і Зешобло речі зовсім протилежні
28.04.2026 21:32 Ответить
І чорного археолога віддали на обмін пітьмі?
28.04.2026 21:38 Ответить
А зеленський, самостійно передав московітам і вагнерівців і беркутівців!!
Самозванний, йому і подякував…
28.04.2026 21:41 Ответить
Чому тільки "вагнерівців" і "беркут"? А цемаха хто передав, коли 40 депутатів європарламенту просили цього не робити?
29.04.2026 00:18 Ответить
 
 