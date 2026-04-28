Білорусь передала Польщі трьох осіб у межах обміну, - Туск

Білорусь у межах обміну передала Польщі трьох осіб, серед яких журналіст Анджей Почобут, католицький священник Гжегож Гавел та громадянин Білорусі, який співпрацював із польськими спецслужбами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив під час брифінгу у Варшаві прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Деталі обміну

За словами Туска, Польща тривалий час намагалася домогтися звільнення Почобута, однак попередні спроби обміну зривалися – зокрема, один із них було скасовано за добу до реалізації.

Нинішній обмін став можливим завдяки тому, що у польських в’язницях перебували важливі для Білорусі, Росії та Казахстану затримані особи. Саме їх включили до обмінного списку.

Міжнародна участь

Для реалізації операції Польща також залучила Румунію та Молдову – йшлося про осіб, затриманих за дії проти цих країн. У результаті вдалося сформувати обмінний пакет із п’яти людей.

Туск наголосив, що ключову роль у проведенні операції відіграли польські спецслужби та МЗС.

Посередництво США

Окремо прем’єр Польщі підкреслив роль США, які виступили посередником у переговорах.

За його словами, саме міжнародна координація дозволила реалізувати обмін і повернути звільнених до Польщі.

