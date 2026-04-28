Білорусь передала Польщі трьох осіб у межах обміну, - Туск

Білорусь у межах обміну передала Польщі трьох осіб, серед яких журналіст Анджей Почобут, католицький священник Гжегож Гавел та громадянин Білорусі, який співпрацював із польськими спецслужбами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив під час брифінгу у Варшаві прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Деталі обміну

За словами Туска, Польща тривалий час намагалася домогтися звільнення Почобута, однак попередні спроби обміну зривалися – зокрема, один із них було скасовано за добу до реалізації.

Нинішній обмін став можливим завдяки тому, що у польських в’язницях перебували важливі для Білорусі, Росії та Казахстану затримані особи. Саме їх включили до обмінного списку.

Міжнародна участь

Для реалізації операції Польща також залучила Румунію та Молдову – йшлося про осіб, затриманих за дії проти цих країн. У результаті вдалося сформувати обмінний пакет із п’яти людей.

Туск наголосив, що ключову роль у проведенні операції відіграли польські спецслужби та МЗС.

Посередництво США

Окремо прем’єр Польщі підкреслив роль США, які виступили посередником у переговорах.

За його словами, саме міжнародна координація дозволила реалізувати обмін і повернути звільнених до Польщі.

Топ коментарі
+8
А зеленський, самостійно передав московітам і вагнерівців і беркутівців!!
Самозванний, йому і подякував…
28.04.2026 21:41 Відповісти
+6
чужим торгували, пане Дональде !

це негарно...
28.04.2026 21:15 Відповісти
+6
Чому тільки "вагнерівців" і "беркут"? А цемаха хто передав, коли 40 депутатів європарламенту просили цього не робити?
29.04.2026 00:18 Відповісти
28.04.2026 21:15 Відповісти
всім на нас плювати
28.04.2026 21:21 Відповісти
Дакамуминужни...
28.04.2026 21:36 Відповісти
Тому польська курва продала шматочог україни щоб визволити свою повію. А що далі пан Туск буде продавати, свою дупу, коли Бульбофюрер завтра наловить ще повій для обміну?
28.04.2026 21:22 Відповісти
Мало того, ляхи не зупинилися даже на Україні. Вони ще й змусили Румунію і Молдову віддати кацапських агентів. Я бачу торгівля людьми і рабами в 21-му столітті входить в тренди
28.04.2026 21:24 Відповісти
В 2019 Україна віддала касабам Цьомаха-головного свідка.Чи то совсєм другоє??
28.04.2026 21:28 Відповісти
Були нехороші випадки з іноземними добровольцями.
28.04.2026 21:29 Відповісти
Укори другій державі мають місце при бездоганній репутації.Репутація і Зешобло речі зовсім протилежні
28.04.2026 21:32 Відповісти
про який "шматочок України" ти пишеш ?
отой бутягін купа гівна, кізяк сушений для торгівлі і не більше.

.
29.04.2026 00:54 Відповісти
І чорного археолога віддали на обмін пітьмі?
28.04.2026 21:38 Відповісти
28.04.2026 21:41 Відповісти
29.04.2026 00:18 Відповісти
 
 