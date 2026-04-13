У Любляні провели акцію на підтримку українських полонених
У столиці Словенії Любляні відбулася акція на підтримку українських військовополонених, зокрема оборонців Маріуполя.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує товариство українців у Словенії Razom (Društvo Ukrajincev v Sloveniji Razom).
Хто долучився до акції
Захід 11 квітня, об’єднав представників української діаспори, активістів і дипломатів.
У ньому взяли участь представники посольства України в Словенії, а також посол Андрій Бешта.
Про що говорили учасники
Організатори наголосили, що багато українських захисників перебувають у російському полоні вже понад чотири роки.
Учасники підкреслили, що за кожним полоненим стоїть окрема історія та родина, яка чекає на повернення близьких.
Символ надії
Під час акції стало відомо про черговий обмін полоненими, внаслідок якого додому повернулися близько 180 українських захисників.
Цю новину учасники сприйняли як підтвердження того, що зусилля зі звільнення полонених дають результат.
Заклики до світу
Активісти закликали міжнародну спільноту не ігнорувати проблему та продовжувати тиск на Росію з метою звільнення всіх українських полонених.
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