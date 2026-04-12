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Новий етап обміну полоненими можливий уже наприкінці наступного тижня, - Буданов
Україна та Росія можуть провести новий етап обміну полоненими вже наприкінці наступного тижня.
Про це заявив голова Офісу президента Кирило Буданов у коментарі Новини.Live, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
"На наступному тижні ще плануємо. Плануємо. Не зовсім встигла та сторона підготувати це все, але чекати не було змоги. Хай хоч ці 182 людини зустрінуть свято вдома. Я сподіваюся, що наприкінці тижня буде ще один етап", - повідомив Буданов.
За його словами, "суто бюрократичні процедури були на заваді".
Обмін полоненими 11 квітня
- Раніше голова ОП Кирило Буданов повідомляв, що великий обмін полоненими можливий на Великдень.
- 11 квітня обмін відбувся. Визволено 175 військових та семеро цивільних.
- Український омбудсмен Дмитро Лубінець розповів про звільнених з полону РФ цивільних, наголосивши, що вони мають тяжкий психологічний стан, травми та хвороби. Зокрема, один зі звільнених має критичний стан здоровʼя: черепно-мозкову травму, забої внутрішніх органів, спалену шкіру через тортури.
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