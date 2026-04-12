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Новини Обмін полоненими
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Новий етап обміну полоненими можливий уже наприкінці наступного тижня, - Буданов

обмін полоненими 11 квітня

Україна та Росія можуть провести новий етап обміну полоненими вже наприкінці наступного тижня.

Про це заявив голова Офісу президента Кирило Буданов у коментарі Новини.Live, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"На наступному тижні ще плануємо. Плануємо. Не зовсім встигла та сторона підготувати це все, але чекати не було змоги. Хай хоч ці 182 людини зустрінуть свято вдома. Я сподіваюся, що наприкінці тижня буде ще один етап", - повідомив Буданов.

За його словами, "суто бюрократичні процедури були на заваді".

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Обмін полоненими 11 квітня

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Буданов Кирило (648) обмін (1330) полонені (2449)
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