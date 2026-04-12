Новый этап обмена пленными возможен уже в конце следующей недели, - Буданов
Украина и Россия могут провести новый этап обмена пленными уже в конце следующей недели.
Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов в комментарии Новини.Live, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"На следующей неделе еще планируем. Планируем. Та сторона не совсем успела подготовить все это, но ждать не было возможности. Пусть хоть эти 182 человека встретят праздник дома. Я надеюсь, что в конце недели будет еще один этап", - сообщил Буданов.
По его словам, "чисто бюрократические процедуры мешали".
Обмен пленными 11 апреля
- Ранее глава ОП Кирилл Буданов сообщал, что крупный обмен пленными возможен на Пасху.
- Сегодня, 11 апреля, обмен состоялся. Освобождены 175 военных и семеро гражданских.
- Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал об освобожденных из плена РФ гражданских лицах, отметив, что они находятся в тяжелом психологическом состоянии, имеют травмы и болезни. В частности, один из освобожденных находится в критическом состоянии: черепно-мозговая травма, ушибы внутренних органов, ожоги кожи в результате пыток.
