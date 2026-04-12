РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9804 посетителя онлайн
Новости Обмен пленными
806 1

Новый этап обмена пленными возможен уже в конце следующей недели, - Буданов

Украина и Россия могут провести новый этап обмена пленными уже в конце следующей недели.

Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов в комментарии Новини.Live, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

"На следующей неделе еще планируем. Планируем. Та сторона не совсем успела подготовить все это, но ждать не было возможности. Пусть хоть эти 182 человека встретят праздник дома. Я надеюсь, что в конце недели будет еще один этап", - сообщил Буданов.

По его словам, "чисто бюрократические процедуры мешали".

Автор: 

Буданов Кирилл (569) обмен (1508) пленные (2268)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 