Новый этап обмена пленными возможен уже в конце следующей недели, - Буданов

Украина и Россия могут провести новый этап обмена пленными уже в конце следующей недели.

Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов в комментарии Новини.Live, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

"На следующей неделе еще планируем. Планируем. Та сторона не совсем успела подготовить все это, но ждать не было возможности. Пусть хоть эти 182 человека встретят праздник дома. Я надеюсь, что в конце недели будет еще один этап", - сообщил Буданов.

По его словам, "чисто бюрократические процедуры мешали".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Надеемся, что продолжим обмены уже в ближайшее время, - Зеленский

Обмен пленными 11 апреля

Ранее глава ОП Кирилл Буданов сообщал, что крупный обмен пленными возможен на Пасху.

Сегодня, 11 апреля, обмен состоялся. Освобождены 175 военных и семеро гражданских.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал об освобожденных из плена РФ гражданских лицах, отметив, что они находятся в тяжелом психологическом состоянии, имеют травмы и болезни. В частности, один из освобожденных находится в критическом состоянии: черепно-мозговая травма, ушибы внутренних органов, ожоги кожи в результате пыток.

Читайте: Провели в российских тюрьмах почти четыре года: из плена вернули 11 военнослужащих "Азова" и одного - из бригады "Кара-Даг"