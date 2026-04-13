В Любляне провели акцию в поддержку украинских пленных

В столице Словении Любляне прошла акция в поддержку украинских военнопленных, в частности защитников Мариуполя.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает общество украинцев в Словении Razom (Društvo Ukrajincev v Sloveniji Razom).

Кто присоединился к акции

Мероприятие, которое прошло 11 апреля, объединило представителей украинской диаспоры, активистов и дипломатов.

В нем приняли участие представители посольства Украины в Словении, а также посол Андрей Бешта.

Читайте: Словения подтвердила готовность продолжать военную помощь Украине, - МИД страны

О чем говорили участники

Организаторы подчеркнули, что многие украинские защитники находятся в российском плену уже более четырех лет.

Участники подчеркнули, что за каждым пленным стоит отдельная история и семья, которая ждет возвращения близких.

Читайте также: Освобожденные из плена украинцы смогут помогать в установлении мест содержания пленных, - Коордштаб

Символ надежды

Во время акции стало известно об очередном обмене пленными, в результате которого домой вернулись около 180 украинских защитников.

Эту новость участники восприняли как подтверждение того, что усилия по освобождению пленных дают результат.

Призывы к миру

Активисты призвали международное сообщество не игнорировать проблему и продолжать давление на Россию с целью освобождения всех украинских пленных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый этап обмена пленными возможен уже в конце следующей недели, - Буданов