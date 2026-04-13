В Любляне провели акцию в поддержку украинских пленных
В столице Словении Любляне прошла акция в поддержку украинских военнопленных, в частности защитников Мариуполя.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает общество украинцев в Словении Razom (Društvo Ukrajincev v Sloveniji Razom).
Кто присоединился к акции
Мероприятие, которое прошло 11 апреля, объединило представителей украинской диаспоры, активистов и дипломатов.
В нем приняли участие представители посольства Украины в Словении, а также посол Андрей Бешта.
О чем говорили участники
Организаторы подчеркнули, что многие украинские защитники находятся в российском плену уже более четырех лет.
Участники подчеркнули, что за каждым пленным стоит отдельная история и семья, которая ждет возвращения близких.
Символ надежды
Во время акции стало известно об очередном обмене пленными, в результате которого домой вернулись около 180 украинских защитников.
Эту новость участники восприняли как подтверждение того, что усилия по освобождению пленных дают результат.
Призывы к миру
Активисты призвали международное сообщество не игнорировать проблему и продолжать давление на Россию с целью освобождения всех украинских пленных.
