Словения подтвердила готовность продолжать военную помощь Украине, - МИД страны

Словенский министр иностранных дел Таня Файон во время визита в Киев заверила в поддержке Украины в военной сфере.

Об этом она сообщила на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "І-У".

"Мы поддерживаем Украину также в военной сфере. Мы предоставили много и быстро, насколько можем. Также мы присоединились к PURL, особенно, когда речь идет об обеспечении противовоздушной обороны. И мы будем продолжать делать все необходимое", - сказала Файон.

Она также отметила, что Словения остается участником "Коалиции желающих" и планирует в дальнейшем участвовать в миссии EUMAM, а также в подготовке украинских военнослужащих.

Напомним, премьер-министр Словении Роберт Голоб во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте сообщил, что его страна присоединилась к PURL - механизму закупки американского оружия для Украины.

Что такое программа PURL?

Инициатива PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) создана совместно НАТО и США и заработала в августе 2025 года. Первый пакет профинансировали Нидерланды на сумму 578 млн долл., второй - Дания, Норвегия и Швеция на 495 млн долл., третий - Германия на 500 млн долл. Четвертый - на 500 млн долл. - объявила Канада.

Поставки первых двух пакетов начались в середине сентября. Кроме того, США уже финализировали с Канадой и Германией наполнение третьего и четвертого пакетов.

Инициатива PURL направлена на то, чтобы обеспечить быструю поставку систем и вооружения, которые можно приобрести в США. Это должно укрепить позиции Украины и создать условия для достижения справедливого и прочного мира.

