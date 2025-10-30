Словенія підтвердила готовність продовжувати військову допомогу Україні, - МЗС країни

Словенська міністерка закордонних справ Таня Файон під час візиту до Києва запевнила у підтримці України у військовій сфері.

Про це вона повідомила на спільній пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "І-У".

"Ми підтримуємо Україну також у військовій сфері. Ми надали багато та швидко, наскільки можемо. Також ми доєдналися до PURL, особливо, коли йдеться про забезпечення протиповітряної оборони. І ми продовжуватимемо робити все необхідне", - сказала Файон.

Вона також зазначила, що Словенія залишається учасником "Коаліції охочих" і планує надалі брати участь у місії EUMAM, а також у підготовці українських військовослужбовців.

Нагадаємо, премʼєр-міністр Словенії Роберт Голоб під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте повідомив, що його країна долучилася до PURL - механізму закупівлі американської зброї для України.

Що таке програма PURL?

Ініціатива PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) створена спільно НАТО та США і запрацювала в серпні 2025 року. Перший пакет профінансували Нідерланди на суму 578 млн дол., другий – Данія, Норвегія та Швеція на 495 млн дол., третій – Німеччина на 500 млн дол. Четвертий – на 500 млн дол. – оголосила Канада.

Постачання перших двох пакетів почалося в середині вересня. Крім того, США вже фіналізували з Канадою та Німеччиною наповнення третього та четвертого пакетів.

Ініціатива PURL спрямована на те, щоб забезпечити швидке постачання систем і озброєння, які можна придбати у США. Це має зміцнити позиції України та створити умови для досягнення справедливого й тривалого миру.

