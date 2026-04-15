400 зрадників, засуджених за співпрацю з окупантами, публічно заявили про бажання виїхати до РФ, - проєкт "Хочу к своим"

Станом на 15 квітня 2026 на сайті державного проєкту "Хочу к своим" представлено вже 404 профілі засуджених колаборантів, які бажають виїхати до РФ за умови повернення українців з російської неволі.

Про це йдеться на сайті проєкту, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Таймер очікування

Як зазначається, на сторінці кожного з них є таймер, який показує час їхнього очікування на виїзд до РФ.

Так, приміром, Ріта Кукса очікує найменше - 2 місяці і 11 днів. Вона надавала ворогу інформацію про переміщення, рух та розташування українських військ в місті Селидове Донецької області.

При цьому одним із "рекордсменів" очікування виїзду до РФ залишається Гліб Манаков. Він збирав та передавав ворогу інформацію про розташування підрозділів ЗСУ у Лисичанську. Засуджений очікує 1 рік 11 місяців та 29 днів.

Також читайте: ДБР розслідує 2780 справ проти зрадників і колаборантів - 1300 обвинувальних актів вже у судах. ІНФОГРАФІКА

РФ не поспішає повертати своїх агентів

Повідомляється, що російській владі відомо про бажання кожного колаборанта, представленого на сайті, виїхати до РФ. Але Москва поки не поспішає повертати своїх колишніх агентів. Тепер, опинившись у в’язниці, вони цікаві Росії тільки як матеріал для пропаганди та фейків.

Також зазначається, що користувачі сайту hochuksvoim.com станом на 13 квітня 2026 року здійснили 1 000 000 переглядів сторінок із профілями колаборантів.

Крім того, станом на сьогодні 70 колаборантів, вже скористалися можливістю виїзду до РФ за умови повернення українців з російської неволі. Профілі 34 із них представлені на сайті проєкту.

Також читайте: ДБР розслідує майже 3 тисячі справ про держзраду і колабораціонізм

Детальніше про проєкт

Нагадаємо, українські спецслужби створили проєкт "Хочу к своим", який сприятиме поверненню українських військовополонених та цивільних заручників з російського полону в обмін на зрадників і колаборантів. У липні 2024 року Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими презентував спільний державний проєкт "Хочу к своим" - hochuksvoim.com.