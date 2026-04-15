400 предателей, осужденных за сотрудничество с оккупантами, публично заявили о желании уехать в РФ, - проект "Хочу к своим"

По состоянию на 15 апреля 2026 года на сайте государственного проекта "Хочу к своим" размещены уже 404 анкеты осужденных коллаборационистов, желающих выехать в РФ при условии возвращения украинцев из российского плена.

Об этом говорится на сайте проекта, передает Цензор.НЕТ.

Таймер ожидания

Как отмечается, на странице каждого из них есть таймер, который показывает время их ожидания выезда в РФ.

Так, например, Рита Кукса ждет меньше всех - 2 месяца и 11 дней. Она предоставляла врагу информацию о перемещении, движении и расположении украинских войск в городе Селидово Донецкой области.

При этом одним из "рекордсменов" по ожиданию выезда в РФ остается Глеб Манаков. Он собирал и передавал врагу информацию о расположении подразделений ВСУ в Лисичанске. Осужденный ожидает 1 год 11 месяцев и 29 дней.

Читайте также: ГБР расследует 2780 дел против предателей и коллаборационистов - 1300 обвинительных актов уже в судах. ИНФОГРАФИКА

РФ не спешит возвращать своих агентов

Сообщается, что российским властям известно о желании каждого коллаборациониста, представленного на сайте, уехать в РФ. Но Москва пока не спешит возвращать своих бывших агентов. Теперь, оказавшись в тюрьме, они интересны России только как материал для пропаганды и фейков.

Также отмечается, что пользователи сайта hochuksvoim.com по состоянию на 13 апреля 2026 года совершили 1 000 000 просмотров страниц с профилями коллаборационистов.

Кроме того, по состоянию на сегодняшний день 70 коллаборационистов уже воспользовались возможностью выезда в РФ при условии возвращения украинцев из российского плена. Профили 34 из них представлены на сайте проекта.

Читайте также: ГБР расследует почти 3 тысячи дел о государственной измене и коллаборационизме

Подробнее о проекте

Напомним, украинские спецслужбы создали проект "Хочу к своим", который будет способствовать возвращению украинских военнопленных и гражданских заложников из российского плена в обмен на предателей и коллаборационистов. В июле 2024 года Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными представил совместный государственный проект "Хочу к своим" — hochuksvoim.com.

Автор: 

обмен (1508) государственная измена (1660) коллаборационизм (922)
Топ комментарии
+7
У відповідь мають бути направлені на розмінування.
15.04.2026 14:33 Ответить
+4
Ось чому зрадники не бояться працювати на ворога. Рано чи пізно їх або амністують або обміняють.
15.04.2026 14:51 Ответить
+3
Чому ж вони в 2104 р не виїхали нах..й( на росію)? Нема зрадників - нема війни
15.04.2026 14:33 Ответить
Вони чекали, коли "нах..й( на росію)" саме прийде до них. Але щось пішло не так... не за оманським планом...
15.04.2026 14:47 Ответить
Зробіть таку саму програму для ухилянтів, які бажають виїхати за кордон, при виїзді позбавляйте громадянства і права у майбутньому повернення на територію України.
15.04.2026 14:41 Ответить
Бггг, налякали їжака голим задом
Найтупіший камент тижня
15.04.2026 14:44 Ответить
При чому тут налякали, у людей буде вибір окрім бусифікації легально покинути країну все ОК, а країна позбудеться людей, які їй не потрібні...
15.04.2026 14:48 Ответить
За кордон відпускають тільки зрадників. Пирни поліцая ножем і заяви що хочеш на істаріческую родіну на Сосію і поїдеш
15.04.2026 14:53 Ответить
Якраз і НІ.
Бо те що ви описали є кримінальним злочином і ці особи не робили дій по співпраці з ворогом.
Хоча, за бажанням... нехай ********. Через дві неділі, максимум, будуть у штурмах. А далі до Кобзона.
15.04.2026 14:58 Ответить
Да що ви таке кажете. Хіба тих кого обмінюють були заарештовані і засуджені за торгівлю петрушкою або аліменщики? Якраз то і є вбивці, диверсанти, терористи і підривники.
15.04.2026 15:16 Ответить
тю, вони поїдуть собі і все, в умовах демографічної катастрофи - максимально погана ідея
15.04.2026 14:53 Ответить
Мені здається міняти треба тільки військовополонених. А таких підарів - ні. Шоб підари знали шо пропетляти не вийде і зайвий раз подимали перед тим, як таке робити.
15.04.2026 14:43 Ответить
А ми маємо їх тут на наші гроші кормити?
Заради чого?
15.04.2026 14:48 Ответить
їх можна використовувати на роботах, або для дослідів, наприклад для програми хімічної зброї
15.04.2026 14:55 Ответить
Найкращий варіант поміняти на таких же.
15.04.2026 14:59 Ответить
Правильно, будет кому госдолг СССР отдавать отрабатывать
15.04.2026 14:46 Ответить
Пусть едут, но только по частям...
15.04.2026 14:50 Ответить
Легко відкупляються : якщо попадусь ,то все одно обміняють(((
15.04.2026 14:52 Ответить
ДУЖЕ неоднозначне відношення Нашсцикун,не зробивши жодного кроку,жодного пострілу у кацапа --зразу здався А кацап навів ракети на нашиз ЗСУ відвертий ворог цього ВОРОГА міняємо на нашого сцикуна Кацап і в подальшому знову буде шкодити нам а наш2телятко" ще і кошти одержить від держави Це не справедливо і не ПРАВИЛЬНО
15.04.2026 15:22 Ответить
Зрадники мають згнити у вязниці ,а краще повішатись . Ну як можна злочинця який наводив ракети на мирні міста ,хто підривав електролпідстанції і залізничні колії із за яких загинули цивільні і військові обмінювати ? це злочинці які мають здохнути ,але маючи таку владу все можливе.
15.04.2026 15:27 Ответить
Худоба клята! На вагу відправляти...
15.04.2026 15:28 Ответить
Це якась х*йня...
15.04.2026 15:28 Ответить
Ну звісно, краще виїхати до кацапні ніж мотати строк. От нехай відсидять потім ми їм навіть допоможемо здриснути за пАрЄбрік.
15.04.2026 15:41 Ответить
 
 