400 предателей, осужденных за сотрудничество с оккупантами, публично заявили о желании уехать в РФ, - проект "Хочу к своим"

По состоянию на 15 апреля 2026 года на сайте государственного проекта "Хочу к своим" размещены уже 404 анкеты осужденных коллаборационистов, желающих выехать в РФ при условии возвращения украинцев из российского плена.

Об этом говорится на сайте проекта, передает Цензор.НЕТ.

Таймер ожидания

Как отмечается, на странице каждого из них есть таймер, который показывает время их ожидания выезда в РФ.

Так, например, Рита Кукса ждет меньше всех - 2 месяца и 11 дней. Она предоставляла врагу информацию о перемещении, движении и расположении украинских войск в городе Селидово Донецкой области.

При этом одним из "рекордсменов" по ожиданию выезда в РФ остается Глеб Манаков. Он собирал и передавал врагу информацию о расположении подразделений ВСУ в Лисичанске. Осужденный ожидает 1 год 11 месяцев и 29 дней.

РФ не спешит возвращать своих агентов

Сообщается, что российским властям известно о желании каждого коллаборациониста, представленного на сайте, уехать в РФ. Но Москва пока не спешит возвращать своих бывших агентов. Теперь, оказавшись в тюрьме, они интересны России только как материал для пропаганды и фейков.

Также отмечается, что пользователи сайта hochuksvoim.com по состоянию на 13 апреля 2026 года совершили 1 000 000 просмотров страниц с профилями коллаборационистов.

Кроме того, по состоянию на сегодняшний день 70 коллаборационистов уже воспользовались возможностью выезда в РФ при условии возвращения украинцев из российского плена. Профили 34 из них представлены на сайте проекта.

Подробнее о проекте

Напомним, украинские спецслужбы создали проект "Хочу к своим", который будет способствовать возвращению украинских военнопленных и гражданских заложников из российского плена в обмен на предателей и коллаборационистов. В июле 2024 года Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными представил совместный государственный проект "Хочу к своим" — hochuksvoim.com.