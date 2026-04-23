В РФ много "больных и фантастических идей", не хочется, чтобы Беларусь была в них втянута, - Зеленский

Украина не хотела бы, чтобы Беларусь втягивалась в "больные и фантастические идеи" России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с прессой.

Идеи РФ

"Что касается угрозы наступления из Беларуси, смотрите, у русских очень много разных больных и фантастических идей. Поэтому очень не хочется, чтобы Беларусь была втянута в эти фантастические идеи, чтобы они превратились в страшную реальность", - сказал Зеленский.

Что предшествовало

Ранее украинские пограничники сообщили, что со стороны Беларуси пока не наблюдается движения военной техники или усиления подразделений вблизи границы.

