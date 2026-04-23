В РФ много "больных и фантастических идей", не хочется, чтобы Беларусь была в них втянута, - Зеленский
Украина не хотела бы, чтобы Беларусь втягивалась в "больные и фантастические идеи" России.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с прессой.
Идеи РФ
"Что касается угрозы наступления из Беларуси, смотрите, у русских очень много разных больных и фантастических идей. Поэтому очень не хочется, чтобы Беларусь была втянута в эти фантастические идеи, чтобы они превратились в страшную реальность", - сказал Зеленский.
Что предшествовало
Ранее украинские пограничники сообщили, что со стороны Беларуси пока не наблюдается движения военной техники или усиления подразделений вблизи границы.
Гончарук- Шмигаль та Свириденко, про це добре знають!! Хоть би не вчинили самогубства прикрого для зеленського?!?!?!?
бєлорасєя, вже втягнута у вторгнення в україну!!!!
будь який двіж зі сторони бульбадраніка, це повне знищення у відповідь, та вхід бригади кастюся калиновського в мінськ!!!!
але.....
про що це я?
з білорусі до києва три дороги і навкруги суцільні болота.
у юдоклану були інші зобов'язання, котрі вони майже виконали!
підарське дрг на оболоні, 25.02.2022!!!!