Новости Сотрудничество России и Беларуси
В РФ много "больных и фантастических идей", не хочется, чтобы Беларусь была в них втянута, - Зеленский

Зеленский о Беларуси

Украина не хотела бы, чтобы Беларусь втягивалась в "больные и фантастические идеи" России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с прессой.

Идеи РФ

"Что касается угрозы наступления из Беларуси, смотрите, у русских очень много разных больных и фантастических идей. Поэтому очень не хочется, чтобы Беларусь была втянута в эти фантастические идеи, чтобы они превратились в страшную реальность", - сказал Зеленский.

Что предшествовало

Ранее украинские пограничники сообщили, что со стороны Беларуси пока не наблюдается движения военной техники или усиления подразделений вблизи границы.

Наймогутніший експерт світу. Здається він ще недавно тягнув цілу націю подивитися в очі пуйлу і там побачити мир.
23.04.2026 14:47 Ответить
а потiм до кордонiв 91го
23.04.2026 14:50 Ответить
так в тебе теж їх не мало.
23.04.2026 14:50 Ответить
❗️Розблоковано (!) європейський пакет підтримки для України - це 90 мільярдів євро на два роки, - Зеленський
23.04.2026 14:51 Ответить
Це він натякає чи рекламує про своїх кабміндічів, з 2020 року, в усих Стратегічних галузях України????
Гончарук- Шмигаль та Свириденко, про це добре знають!! Хоть би не вчинили самогубства прикрого для зеленського?!?!?!?
23.04.2026 14:54 Ответить
Сказав Вова Донніленд.
23.04.2026 14:54 Ответить
2 нещасних білоруських НПЗ западають в перший же день, якщо бульбостан рипнеться.
23.04.2026 14:56 Ответить
от жеж, кончений зелений гундосий дегенерат!!!!
бєлорасєя, вже втягнута у вторгнення в україну!!!!
будь який двіж зі сторони бульбадраніка, це повне знищення у відповідь, та вхід бригади кастюся калиновського в мінськ!!!!
але.....
про що це я?
з білорусі до києва три дороги і навкруги суцільні болота.
у юдоклану були інші зобов'язання, котрі вони майже виконали!
підарське дрг на оболоні, 25.02.2022!!!!
23.04.2026 14:57 Ответить
Хворі ті,які подались в Оман: чи хоч думали,що амери мають спосіб їх записати?
23.04.2026 15:45 Ответить
 
 