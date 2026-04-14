Новости Заявления Александра Лукашенко
2 363 14

Лукашенко призвал чиновников мобилизоваться: Я как президент не знаю, к чему вас готовить

Лукашенко не знает, к чему готовить страну

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко призвал чиновников мобилизоваться, чтобы "пережить эти сложные времена".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БелТА", об этом Лукашенко заявил на заседании с чиновниками

Непонятные времена

"Нам нужно мобилизоваться сейчас, чтобы пережить эти сложные времена. К тому же непонятные времена. Я как президент не знаю, к чему вас готовить. Вот работаем, чтобы жить. Один лозунг: "Работаем, чтобы жить". Не просто выжить, а чтобы жить. А что дальше?" — заявил Лукашенко.

Он добавил, что никто не знает, что будет дальше, "что там затеют сильные мира сего".

Что предшествовало

  • Напомним, самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готовится к войне, хотя официально выступает против нее.
  • Кроме того, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, в марте в Минск приезжал спецпредставитель президента США Джон Коул, который встречался с Лукашенко. По итогам переговоров он заявлял, что белорусский лидер якобы дает советы администрации США по поводу войны в Украине.
  • В последнее время Лукашенко также активизировал международные контакты. В частности, он посещал КНДР, где встречался с Ким Чен Ыном и обсуждал развитие военного и политического сотрудничества.

Автор: 

Беларусь (7973) Лукашенко Александр (3604)
Топ комментарии
+6
Гарний учень Трампа. Наговорити всілякої ху..ні, роблячи розумний вигляд, звинуватити всіх , трохи зачекати і якщо все гаразд, то прикинутись "тормозом" і відмовитись від своїх слів.
14.04.2026 21:14 Ответить
+3
Брестська і Гомельська області це Україна.
Готуйтесь - вчіть мову і біографію Бандери
14.04.2026 21:25 Ответить
+2
Куди вже далі - далі яйця не пускають
14.04.2026 21:11 Ответить
14.04.2026 21:11 Ответить
14.04.2026 21:14 Ответить
Після втрати Орбана, ***** посилив тиск на Луку...
14.04.2026 21:24 Ответить
14.04.2026 21:25 Ответить
шо то вы маловато берете..маловато будет!!! я думаю-вся беларусь-это Украина))) шоб *****...у старого киргиза в пельку Плешивому!
14.04.2026 21:27 Ответить
Весна, потрібно мобілізувати на посадку бульби.
14.04.2026 21:29 Ответить
Всім перодітись в чисте і підмитись. І як говорять проктологи: Вазелін ще треба заслужити.
14.04.2026 21:32 Ответить
карти загубив. не знає з яких напрямків складні часи готують напад!
14.04.2026 21:34 Ответить
14.04.2026 21:36 Ответить
Карти він в мокві забуфф...там залишились, а ксерокопій не зробили...тепер фсьо пропало
14.04.2026 21:57 Ответить
Готуй їх до шибениці. І себе з синами також.
14.04.2026 21:36 Ответить
Одне гасло: "Працюємо, щоб жити". Джерело: https://censor.net/ua/n3610520

Друге гасло: "Бєларускій народ будєт жить плохо, но нєдолго".
14.04.2026 21:40 Ответить
Не знаєш до чого готувати чиновників? Готуй їх до шашличків з бульбою.
14.04.2026 22:09 Ответить
Скоро Вiктор на посадку картоплi прибуде (зi всим кабинетом, ага)! Усе буде зашибiсь!!
14.04.2026 22:09 Ответить
 
 