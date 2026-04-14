Лукашенко призвал чиновников мобилизоваться: Я как президент не знаю, к чему вас готовить

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко призвал чиновников мобилизоваться, чтобы "пережить эти сложные времена".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БелТА", об этом Лукашенко заявил на заседании с чиновниками

Непонятные времена

"Нам нужно мобилизоваться сейчас, чтобы пережить эти сложные времена. К тому же непонятные времена. Я как президент не знаю, к чему вас готовить. Вот работаем, чтобы жить. Один лозунг: "Работаем, чтобы жить". Не просто выжить, а чтобы жить. А что дальше?" — заявил Лукашенко.

Он добавил, что никто не знает, что будет дальше, "что там затеют сильные мира сего".

Что предшествовало

Напомним, самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готовится к войне, хотя официально выступает против нее.

Кроме того, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, в марте в Минск приезжал спецпредставитель президента США Джон Коул, который встречался с Лукашенко. По итогам переговоров он заявлял, что белорусский лидер якобы дает советы администрации США по поводу войны в Украине.

В последнее время Лукашенко также активизировал международные контакты. В частности, он посещал КНДР, где встречался с Ким Чен Ыном и обсуждал развитие военного и политического сотрудничества.

