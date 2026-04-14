Лукашенко призвал чиновников мобилизоваться: Я как президент не знаю, к чему вас готовить
Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко призвал чиновников мобилизоваться, чтобы "пережить эти сложные времена".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БелТА", об этом Лукашенко заявил на заседании с чиновниками
Непонятные времена
"Нам нужно мобилизоваться сейчас, чтобы пережить эти сложные времена. К тому же непонятные времена. Я как президент не знаю, к чему вас готовить. Вот работаем, чтобы жить. Один лозунг: "Работаем, чтобы жить". Не просто выжить, а чтобы жить. А что дальше?" — заявил Лукашенко.
Он добавил, что никто не знает, что будет дальше, "что там затеют сильные мира сего".
Что предшествовало
- Напомним, самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готовится к войне, хотя официально выступает против нее.
- Кроме того, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, в марте в Минск приезжал спецпредставитель президента США Джон Коул, который встречался с Лукашенко. По итогам переговоров он заявлял, что белорусский лидер якобы дает советы администрации США по поводу войны в Украине.
- В последнее время Лукашенко также активизировал международные контакты. В частности, он посещал КНДР, где встречался с Ким Чен Ыном и обсуждал развитие военного и политического сотрудничества.
Готуйтесь - вчіть мову і біографію Бандери
Друге гасло: "Бєларускій народ будєт жить плохо, но нєдолго".