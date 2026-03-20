Лукашенко заявил о подготовке "большой сделки" с США, касающейся ядерных материалов

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о подготовке так называемого "большого соглашения" с Соединёнными Штатами Америки, которое, в частности, касается ядерных материалов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает государственное агентство БЕЛТА.

По словам Лукашенко, соответствующие предложения прозвучали во время переговоров с представителем США Джоном Коулом, которые проходили в несколько раундов. Он утверждает, что инициатива заключить соглашение якобы исходила от американской стороны.

Каковы заявления Лукашенко?

Лукашенко заявил, что согласился рассмотреть подготовку такого соглашения и поручил передать свою позицию американской стороне. По его словам, документ должен охватывать ряд вопросов, которые обсуждаются в ходе переговоров.

Он также отметил, что тематика переговоров не ограничивается только вопросами санкций или освобождения политических заключенных. По его утверждению, в диалоге затрагивается и тема ядерных материалов.

Лукашенко утверждает, что Беларусь располагает значительными объемами таких материалов, которые находятся под контролем и, по его словам, отслеживаются МАГАТЭ. Он также заявил, что этот вопрос может представлять интерес для США в контексте нераспространения оружия.

Контекст

На момент заявления никакого официального подтверждения со стороны США о подготовке "большой сделки" не обнародовано. Информация о содержании переговоров и возможных договоренностях пока основана на заявлениях белорусской стороны.

