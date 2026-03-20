Новости Заявления Александра Лукашенко
Лукашенко заявил о подготовке "большой сделки" с США, касающейся ядерных материалов

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о подготовке так называемого "большого соглашения" с Соединёнными Штатами Америки, которое, в частности, касается ядерных материалов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает государственное агентство БЕЛТА.

По словам Лукашенко, соответствующие предложения прозвучали во время переговоров с представителем США Джоном Коулом, которые проходили в несколько раундов. Он утверждает, что инициатива заключить соглашение якобы исходила от американской стороны.

Каковы заявления Лукашенко?

Лукашенко заявил, что согласился рассмотреть подготовку такого соглашения и поручил передать свою позицию американской стороне. По его словам, документ должен охватывать ряд вопросов, которые обсуждаются в ходе переговоров.

Он также отметил, что тематика переговоров не ограничивается только вопросами санкций или освобождения политических заключенных. По его утверждению, в диалоге затрагивается и тема ядерных материалов.

Лукашенко утверждает, что Беларусь располагает значительными объемами таких материалов, которые находятся под контролем и, по его словам, отслеживаются МАГАТЭ. Он также заявил, что этот вопрос может представлять интерес для США в контексте нераспространения оружия.

Контекст

На момент заявления никакого официального подтверждения со стороны США о подготовке "большой сделки" не обнародовано. Информация о содержании переговоров и возможных договоренностях пока основана на заявлениях белорусской стороны.

Ех, а могли ж цю гниду грохнути у 2020 році. Але ж ні - вони тоді квіточки його мусорам дарували...
20.03.2026 16:09 Ответить
ну і брехло! білоруська сторона-американська сторона Що тобі накаже російська сторона,те й будеш робити
20.03.2026 16:13 Ответить
Да, есть там много материалов ( радиоактивных после ЧАЕС, не знаю, на сколько ядерных) но замахаються американцы их по Баларуси собирать.
20.03.2026 16:15 Ответить
Єдине, що знаходиться з "ядерних матеріалів", на території БРСР - це розсіяні мікрочасточки, що впали на її території, після викидів з реактора - так званий, "радіоактивний слід"...
20.03.2026 16:26 Ответить
Отакий гриб буде над Білоруссю - лука
20.03.2026 16:17 Ответить
У Додіка всі друзі як, на підбор- і Путя, і Лука, і Кім, і Сі, і Фіца, і Орбан, чомусь там немає Мадури і Хомейні.
20.03.2026 16:21 Ответить
А звідки у БРСР, "ядерні матеріали"? З "бульби"?
20.03.2026 16:23 Ответить
Галантерійник та Кардинал спасуть бульборасєю
20.03.2026 16:25 Ответить
Лука піндосам передасть Орєшнік?
20.03.2026 16:32 Ответить
"...ініціатива укласти угоду нібито надійшла від американської сторони..." Джерело: https://censor.net/ua/n3606298
Надійшла "с чотирьох направленій"?
20.03.2026 16:32
 
 