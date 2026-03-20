Лукашенко заявив про підготовку "великої угоди" зі США, яка стосується ядерних матеріалів

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про підготовку так званої "великої угоди" зі Сполученими Штатами Америки, яка, зокрема, стосується ядерних матеріалів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє державне агентство БЕЛТА.

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За словами Лукашенка, відповідні пропозиції пролунали під час переговорів із представником США Джоном Коулом, які проходили в кілька раундів. Він стверджує, що ініціатива укласти угоду нібито надійшла від американської сторони.

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Які заяви Лукашенка?

Лукашенко заявив, що погодився розглядати підготовку такої угоди та доручив передати свою позицію американській стороні. За його словами, документ має охоплювати низку питань, які обговорюються під час переговорів.

Він також зазначив, що тематика переговорів не обмежується лише питаннями санкцій або звільнення політичних в’язнів. За його твердженням, у діалозі порушується і тема ядерних матеріалів.

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Лукашенко стверджує, що Білорусь має значні обсяги таких матеріалів, які перебувають під контролем і, за його словами, відслідковуються МАГАТЕ. Він також заявив, що це питання може становити інтерес для США в контексті нерозповсюдження зброї.

Контекст

На момент заяви жодного офіційного підтвердження з боку США щодо підготовки "великої угоди" не оприлюднено. Інформація про зміст переговорів і можливі домовленості наразі базується на заявах білоруської сторони.

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