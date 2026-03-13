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Новини Орешник на території Білорусі
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Ви до нас не лізьте, бо бахну "Орєшніком: Лукашенко знову погрожує Україні та НАТО

Олександр Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив Україні та країнам НАТО застосуванням російського ракетного комплексу "Орєшнік", який розміщений на території Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, зокрема й РИА-Новости.

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Під час поїздки до Могильовської області Лукашенко прокоментував заяви Києва про те, що розміщений у Білорусі російський ракетний комплекс "Орєшнік" може вважатися законною військовою ціллю.

"Це справжня дурість, і дурні про це говорять. Я не кажу, що завтра ми бахнемо цим "Орєшніком" по Вільнюсу, Варшаві чи Києву. Не дай Боже. Це не наше завдання", – заявив він.

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Водночас Лукашенко додав, що Білорусь нібито має "захищати свою країну".

"А щоб не бахнув "Орєшнік", ви до нас не лізьте. Ні з України, ні з Польщі, ні з Литви, ні з Латвії. Давайте вирішувати питання по-людськи", – сказав він.

Нагадаємо, 18 лютого Україна запровадила санкції проти Лукашенка. Рішення ухвалили після того, як Білорусь надала свою територію для розміщення російської балістичної ракети "Орєшнік".

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Лукашенко Олександр (2715) погрози (535) Орєшнік (65)
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Топ коментарі
+12
Бабахны, после дерунов! Только подливу в трусы не выпусти!
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13.03.2026 14:36 Відповісти
+10
А хто до тебе лізе гнида тупоголова! Ти нах нікому не потрібен ! Але за своі гріхи відповіси з часом
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13.03.2026 14:36 Відповісти
+7
ти, ****, такий самий понтярщик як і всі. Тільки з картоплі
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13.03.2026 14:34 Відповісти

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