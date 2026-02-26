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Новини Фото Орешник на території Білорусі
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Ймовірна база "Орєшніка" у Білорусі посилено охороняється. СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ

Супутникові знімки зафіксували посилене охоронне розгортання біля ймовірної бази ракетного комплексу "Орєшнік" під Кричевом у Білорусі. Позиції обладнані технікою ППО та РЕБ, включно з "Тор-М2", "Панцирем" і "Красухою".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

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"Біля колишнього військового аеродрому під Кричевом, де Росія може розміщувати ракетний комплекс "Орешник", зафіксовано щонайменше шість обладнаних позицій із технікою ППО та РЕБ", - про це свідчать супутникові знімки за 17 лютого 2026 року, проаналізовані журналістами Білоруської служби Радіо Свобода разом із військовим експертом.

Дивіться: Момент влучання української ракети FP-5 "Фламінго" по російському заводу із виробництва комплексів "Іскандер-М", "Тополь-М" та "Орєшнік". ВIДЕО

Яка техніка там стоїть?

  • За конфігурацією техніка нагадує комплекси "Тор-М2", "Панцир", засоби РЕБ типу "Красуха" або "Москва-1", а також імовірно С-300, однак точно ідентифікувати її за знімками неможливо. Позиції розташовані в радіусі близько п’яти кілометрів від аеродрому, частина з них має окопи та земляні вали.
  • У центральній частині військового містечка видно шість великих машин, які, за оцінкою експертів, можуть належати комплексу "Орешник". Їхні розміри відповідають техніці, яку наприкінці грудня 2025 року Міноборони Росії та Білорусі показували як таку, що стала на бойове чергування. Навколо техніки зводять ангар.

Український авіаційний експерт Анатолій Храпчинський вважає, що біля об’єкта формують ешелоновану систему ППО для прикриття стратегічної бази.

Також дивіться: У Білорусі зафіксували ймовірні транспортні засоби комплексу "Орешник", - супутникові знімки. ФОТО

За його словами, масштаб і характер захисту свідчать про високу важливість цього об’єкта для Росії та Білорусі.

Супутникові знімки показали масштабну оборону стратегічної бази Росії в Білорусі
Супутникові знімки показали масштабну оборону стратегічної бази Росії в Білорусі
Супутникові знімки показали масштабну оборону стратегічної бази Росії в Білорусі
Супутникові знімки показали масштабну оборону стратегічної бази Росії в Білорусі

"Орєшнік" на території Білорусі

Автор: 

Білорусь (8143) ППО (4158) Орєшнік (63)
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Топ коментарі
+5
Картошник.
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26.02.2026 19:03 Відповісти
+5
Тобто це законна військова ціль для нанесення ядерного удару по **********. Пригадую як бульбаші і кацапи завжди нас лякали щоб Україна не вступала в НАТО бо на території України буде натівська ЯЗ і це небезпечно. Тепер же самі бульбаші поставили в себе ЯЗ да ще й кацапську. Тобто, якщо Х'уйло запустить з бульбостану ракету то отвєтка прилетить по мінську а не по моцкві
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26.02.2026 19:07 Відповісти
+2
фламінга - на вилєт!!!
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26.02.2026 19:18 Відповісти
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Картошник.
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26.02.2026 19:03 Відповісти
Тобто це законна військова ціль для нанесення ядерного удару по **********. Пригадую як бульбаші і кацапи завжди нас лякали щоб Україна не вступала в НАТО бо на території України буде натівська ЯЗ і це небезпечно. Тепер же самі бульбаші поставили в себе ЯЗ да ще й кацапську. Тобто, якщо Х'уйло запустить з бульбостану ракету то отвєтка прилетить по мінську а не по моцкві
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26.02.2026 19:07 Відповісти
Вибрали цей аеродром Кричев -2,(границя рф-б)ближче до України,а подалі від Заходу,але під прикриттям Белорусі.
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26.02.2026 19:13 Відповісти
Кому цей Патешнiк потрiбен, воно тiлькi порожнiми болванками може стрiляти
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26.02.2026 19:17 Відповісти
фламінга - на вилєт!!!
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26.02.2026 19:18 Відповісти
за 1700 км змогли, а тут крилом Розавой птіцє взмахнуть !!!
Ну шо такоє попарцювати системі погашення сигналу від PALANTIR ?
Вони вже ж не під США - а міжнародна корпорація.
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26.02.2026 19:22 Відповісти
ШІ мене розчарував але не зовсім -нижче його відповідь на мій запит

...тобто так - якщо дані від PALANTIR використовують, то це більше про підвищення ефективності оборони, а не про пряму атаку чи "погашення" чужих систем.

Але деталі військових інтеграцій, звісно, у відкритому доступі не розкриваються.
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26.02.2026 19:30 Відповісти
Тепер,після 4 років від початку повномасштабного вторгнення,можна лиш з жалем констатувати той факт,що даремно лиш випхали москалів з околиць Києва за кордон до Чикчирика,звідки вони атакували,а треба було добивати на території Бульбостану(
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26.02.2026 20:14 Відповісти
Може його болото поглине, скоріше б.
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26.02.2026 21:53 Відповісти
тепер треба терміново туда вгатити! Білоруси не ображаться.... Вони ж не ображались, коли москалі поперли в Україну в 2022 році з їх території.
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27.02.2026 06:56 Відповісти
Там *********** особисто захищає кацапський ,, Орешнік"
своїми фаберже
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27.02.2026 22:36 Відповісти
 
 