Ймовірна база "Орєшніка" у Білорусі посилено охороняється. СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ
Супутникові знімки зафіксували посилене охоронне розгортання біля ймовірної бази ракетного комплексу "Орєшнік" під Кричевом у Білорусі. Позиції обладнані технікою ППО та РЕБ, включно з "Тор-М2", "Панцирем" і "Красухою".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Біля колишнього військового аеродрому під Кричевом, де Росія може розміщувати ракетний комплекс "Орешник", зафіксовано щонайменше шість обладнаних позицій із технікою ППО та РЕБ", - про це свідчать супутникові знімки за 17 лютого 2026 року, проаналізовані журналістами Білоруської служби Радіо Свобода разом із військовим експертом.
Яка техніка там стоїть?
- За конфігурацією техніка нагадує комплекси "Тор-М2", "Панцир", засоби РЕБ типу "Красуха" або "Москва-1", а також імовірно С-300, однак точно ідентифікувати її за знімками неможливо. Позиції розташовані в радіусі близько п’яти кілометрів від аеродрому, частина з них має окопи та земляні вали.
- У центральній частині військового містечка видно шість великих машин, які, за оцінкою експертів, можуть належати комплексу "Орешник". Їхні розміри відповідають техніці, яку наприкінці грудня 2025 року Міноборони Росії та Білорусі показували як таку, що стала на бойове чергування. Навколо техніки зводять ангар.
Український авіаційний експерт Анатолій Храпчинський вважає, що біля об’єкта формують ешелоновану систему ППО для прикриття стратегічної бази.
За його словами, масштаб і характер захисту свідчать про високу важливість цього об’єкта для Росії та Білорусі.
"Орєшнік" на території Білорусі
- Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що розміщення російської балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік" у Білорусі створює пряму загрозу для більшості європейських столиць.
- Міністр оборони Білорусі Віктор Хрєнін заявив, що розміщення на території країни російського ракетного комплексу "Орешник" є частиною політики стратегічного стримування Заходу.
- А Білоруський диктатор Олександр Лукашенко раніше погрожував ударом по "іноземних опонентах".
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Ну шо такоє попарцювати системі погашення сигналу від PALANTIR ?
Вони вже ж не під США - а міжнародна корпорація.
...тобто так - якщо дані від PALANTIR використовують, то це більше про підвищення ефективності оборони, а не про пряму атаку чи "погашення" чужих систем.
Але деталі військових інтеграцій, звісно, у відкритому доступі не розкриваються.
своїми фаберже