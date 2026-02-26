Вероятная база "Орешника" в Беларуси усиленно охраняется. Спутниковые снимки

Спутниковые снимки зафиксировали усиленное развертывание охраны возле предполагаемой базы ракетного комплекса "Орешник" под Кричевом в Беларуси. Позиции оборудованы техникой ПВО и РЭБ, включая "Тор-М2", "Панцирь" и "Красуху".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

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"Возле бывшего военного аэродрома под Кричевом, где Россия может размещать ракетный комплекс "Орешник", зафиксировано не менее шести оборудованных позиций с техникой ПВО и РЭБ", - об этом свидетельствуют спутниковые снимки за 17 февраля 2026 года, проанализированные журналистами Белорусской службы Радио Свобода вместе с военным экспертом.

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Какая техника там стоит?

По конфигурации техника напоминает комплексы "Тор-М2", "Панцирь", средства РЭБ типа "Красуха" или "Москва-1", а также предположительно С-300, однако точно идентифицировать ее по снимкам невозможно. Позиции расположены в радиусе около пяти километров от аэродрома, часть из них имеет окопы и земляные валы.

В центральной части военного городка видно шесть больших машин, которые, по оценке экспертов, могут принадлежать комплексу "Орешник". Их размеры соответствуют технике, которую в конце декабря 2025 года Минобороны России и Беларуси показывали как ставшую на боевое дежурство. Вокруг техники возводят ангар.

Украинский авиационный эксперт Анатолий Храпчинский считает, что возле объекта формируют эшелонированную систему ПВО для прикрытия стратегической базы.

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По его словам, масштаб и характер защиты свидетельствуют о высокой важности этого объекта для России и Беларуси.









"Орешник" на территории Беларуси