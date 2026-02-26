Вероятная база "Орешника" в Беларуси усиленно охраняется. Спутниковые снимки
Спутниковые снимки зафиксировали усиленное развертывание охраны возле предполагаемой базы ракетного комплекса "Орешник" под Кричевом в Беларуси. Позиции оборудованы техникой ПВО и РЭБ, включая "Тор-М2", "Панцирь" и "Красуху".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Возле бывшего военного аэродрома под Кричевом, где Россия может размещать ракетный комплекс "Орешник", зафиксировано не менее шести оборудованных позиций с техникой ПВО и РЭБ", - об этом свидетельствуют спутниковые снимки за 17 февраля 2026 года, проанализированные журналистами Белорусской службы Радио Свобода вместе с военным экспертом.
Какая техника там стоит?
- По конфигурации техника напоминает комплексы "Тор-М2", "Панцирь", средства РЭБ типа "Красуха" или "Москва-1", а также предположительно С-300, однако точно идентифицировать ее по снимкам невозможно. Позиции расположены в радиусе около пяти километров от аэродрома, часть из них имеет окопы и земляные валы.
- В центральной части военного городка видно шесть больших машин, которые, по оценке экспертов, могут принадлежать комплексу "Орешник". Их размеры соответствуют технике, которую в конце декабря 2025 года Минобороны России и Беларуси показывали как ставшую на боевое дежурство. Вокруг техники возводят ангар.
Украинский авиационный эксперт Анатолий Храпчинский считает, что возле объекта формируют эшелонированную систему ПВО для прикрытия стратегической базы.
По его словам, масштаб и характер защиты свидетельствуют о высокой важности этого объекта для России и Беларуси.
"Орешник" на территории Беларуси
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что размещение российской баллистической ракеты средней дальности "Орешник" в Беларуси создает прямую угрозу для большинства европейских столиц.
- Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что размещение на территории страны российского ракетного комплекса "Орешник" является частью политики стратегического сдерживания Запада.
- А белорусский диктатор Александр Лукашенко ранее угрожал ударом по "иностранным оппонентам".
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Ну шо такоє попарцювати системі погашення сигналу від PALANTIR ?
Вони вже ж не під США - а міжнародна корпорація.
...тобто так - якщо дані від PALANTIR використовують, то це більше про підвищення ефективності оборони, а не про пряму атаку чи "погашення" чужих систем.
Але деталі військових інтеграцій, звісно, у відкритому доступі не розкриваються.
своїми фаберже