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Новости Фото Орешник на территории Беларуси
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Вероятная база "Орешника" в Беларуси усиленно охраняется. Спутниковые снимки

Спутниковые снимки зафиксировали усиленное развертывание охраны возле предполагаемой базы ракетного комплекса "Орешник" под Кричевом в Беларуси. Позиции оборудованы техникой ПВО и РЭБ, включая "Тор-М2", "Панцирь" и "Красуху".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

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"Возле бывшего военного аэродрома под Кричевом, где Россия может размещать ракетный комплекс "Орешник", зафиксировано не менее шести оборудованных позиций с техникой ПВО и РЭБ", - об этом свидетельствуют спутниковые снимки за 17 февраля 2026 года, проанализированные журналистами Белорусской службы Радио Свобода вместе с военным экспертом.

Смотрите: Момент попадания украинской ракеты FP-5 "Фламинго" по российскому заводу по производству комплексов "Искандер-М", "Тополь-М" и "Орешник". ВИДЕО

Какая техника там стоит?

  • По конфигурации техника напоминает комплексы "Тор-М2", "Панцирь", средства РЭБ типа "Красуха" или "Москва-1", а также предположительно С-300, однако точно идентифицировать ее по снимкам невозможно. Позиции расположены в радиусе около пяти километров от аэродрома, часть из них имеет окопы и земляные валы.
  • В центральной части военного городка видно шесть больших машин, которые, по оценке экспертов, могут принадлежать комплексу "Орешник". Их размеры соответствуют технике, которую в конце декабря 2025 года Минобороны России и Беларуси показывали как ставшую на боевое дежурство. Вокруг техники возводят ангар.

Украинский авиационный эксперт Анатолий Храпчинский считает, что возле объекта формируют эшелонированную систему ПВО для прикрытия стратегической базы.

Смотрите также: В Беларуси зафиксировали вероятные транспортные средства комплекса "Орешник", - спутниковые снимки. ФОТО

По его словам, масштаб и характер защиты свидетельствуют о высокой важности этого объекта для России и Беларуси.

Спутниковые снимки показали масштабную оборону стратегической базы России в Беларуси
Спутниковые снимки показали масштабную оборону стратегической базы России в Беларуси
Спутниковые снимки показали масштабную оборону стратегической базы России в Беларуси
Спутниковые снимки показали масштабную оборону стратегической базы России в Беларуси

"Орешник" на территории Беларуси

Автор: 

Беларусь (8058) ПВО (3721) Орешник (63)
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Топ комментарии
+5
Картошник.
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26.02.2026 19:03 Ответить
+5
Тобто це законна військова ціль для нанесення ядерного удару по **********. Пригадую як бульбаші і кацапи завжди нас лякали щоб Україна не вступала в НАТО бо на території України буде натівська ЯЗ і це небезпечно. Тепер же самі бульбаші поставили в себе ЯЗ да ще й кацапську. Тобто, якщо Х'уйло запустить з бульбостану ракету то отвєтка прилетить по мінську а не по моцкві
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26.02.2026 19:07 Ответить
+2
фламінга - на вилєт!!!
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26.02.2026 19:18 Ответить
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Картошник.
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26.02.2026 19:03 Ответить
Тобто це законна військова ціль для нанесення ядерного удару по **********. Пригадую як бульбаші і кацапи завжди нас лякали щоб Україна не вступала в НАТО бо на території України буде натівська ЯЗ і це небезпечно. Тепер же самі бульбаші поставили в себе ЯЗ да ще й кацапську. Тобто, якщо Х'уйло запустить з бульбостану ракету то отвєтка прилетить по мінську а не по моцкві
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26.02.2026 19:07 Ответить
Вибрали цей аеродром Кричев -2,(границя рф-б)ближче до України,а подалі від Заходу,але під прикриттям Белорусі.
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26.02.2026 19:13 Ответить
Кому цей Патешнiк потрiбен, воно тiлькi порожнiми болванками може стрiляти
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26.02.2026 19:17 Ответить
фламінга - на вилєт!!!
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26.02.2026 19:18 Ответить
за 1700 км змогли, а тут крилом Розавой птіцє взмахнуть !!!
Ну шо такоє попарцювати системі погашення сигналу від PALANTIR ?
Вони вже ж не під США - а міжнародна корпорація.
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26.02.2026 19:22 Ответить
ШІ мене розчарував але не зовсім -нижче його відповідь на мій запит

...тобто так - якщо дані від PALANTIR використовують, то це більше про підвищення ефективності оборони, а не про пряму атаку чи "погашення" чужих систем.

Але деталі військових інтеграцій, звісно, у відкритому доступі не розкриваються.
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26.02.2026 19:30 Ответить
Тепер,після 4 років від початку повномасштабного вторгнення,можна лиш з жалем констатувати той факт,що даремно лиш випхали москалів з околиць Києва за кордон до Чикчирика,звідки вони атакували,а треба було добивати на території Бульбостану(
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26.02.2026 20:14 Ответить
Може його болото поглине, скоріше б.
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26.02.2026 21:53 Ответить
тепер треба терміново туда вгатити! Білоруси не ображаться.... Вони ж не ображались, коли москалі поперли в Україну в 2022 році з їх території.
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27.02.2026 06:56 Ответить
Там *********** особисто захищає кацапський ,, Орешнік"
своїми фаберже
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27.02.2026 22:36 Ответить
 
 