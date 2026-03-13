Не лезьте к нам, а то ударю "Орешником": Лукашенко снова угрожает Украине и НАТО
Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил Украине и странам НАТО применением российского ракетного комплекса "Орешник", который размещён на территории Беларуси.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские пропагандистские СМИ, в частности РИА-Новости.
Во время поездки в Могилевскую область Лукашенко прокомментировал заявления Киева о том, что размещенный в Беларуси российский ракетный комплекс "Орешник" может считаться законной военной целью.
"Это настоящая глупость, и глупцы об этом говорят. Я не говорю, что завтра мы взорвем этим "Орешником" Вильнюс, Варшаву или Киев. Не дай Бог. Это не наша задача", – заявил он.
В то же время Лукашенко добавил, что Беларусь якобы должна "защищать свою страну".
"А чтобы не взорвался "Орешник", не лезьте к нам. Ни из Украины, ни из Польши, ни из Литвы, ни из Латвии. Давайте решать вопросы по-человечески", – сказал он.
Напомним, 18 февраля Украина ввела санкции против Лукашенко. Решение было принято после того, как Беларусь предоставила свою территорию для размещения российской баллистической ракеты "Орешник".
По-людски они не могут…
- А чому невловимий?
- Бо нафуй нікому не потрібен
Є таке поняття як мінімальна дальність застосування.
В словах Васіліси Єгоровни бринить надія на те, шо может всьо обойдьотся тіхо-мірно, і їй не прийдьотся цього робить.
(С)Митець