Не лезьте к нам, а то ударю "Орешником": Лукашенко снова угрожает Украине и НАТО

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил Украине и странам НАТО применением российского ракетного комплекса "Орешник", который размещён на территории Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские пропагандистские СМИ, в частности РИА-Новости.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Во время поездки в Могилевскую область Лукашенко прокомментировал заявления Киева о том, что размещенный в Беларуси российский ракетный комплекс "Орешник" может считаться законной военной целью.

"Это настоящая глупость, и глупцы об этом говорят. Я не говорю, что завтра мы взорвем этим "Орешником" Вильнюс, Варшаву или Киев. Не дай Бог. Это не наша задача", – заявил он.

Читайте: Беларусь может получить от РФ "максимум десяток" комплексов "Орешник", — Лукашенко

В то же время Лукашенко добавил, что Беларусь якобы должна "защищать свою страну".

"А чтобы не взорвался "Орешник", не лезьте к нам. Ни из Украины, ни из Польши, ни из Литвы, ни из Латвии. Давайте решать вопросы по-человечески", – сказал он.

Напомним, 18 февраля Украина ввела санкции против Лукашенко. Решение было принято после того, как Беларусь предоставила свою территорию для размещения российской баллистической ракеты "Орешник".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вероятная база "Орешника" в Беларуси усиленно охраняется. СПУТНИКОВЫЕ СНИМКИ