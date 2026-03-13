РУС
Не лезьте к нам, а то ударю "Орешником": Лукашенко снова угрожает Украине и НАТО

Александр Лукашенко

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил Украине и странам НАТО применением российского ракетного комплекса "Орешник", который размещён на территории Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские пропагандистские СМИ, в частности РИА-Новости.

Во время поездки в Могилевскую область Лукашенко прокомментировал заявления Киева о том, что размещенный в Беларуси российский ракетный комплекс "Орешник" может считаться законной военной целью.

"Это настоящая глупость, и глупцы об этом говорят. Я не говорю, что завтра мы взорвем этим "Орешником" Вильнюс, Варшаву или Киев. Не дай Бог. Это не наша задача", – заявил он.

Читайте: Беларусь может получить от РФ "максимум десяток" комплексов "Орешник", — Лукашенко

В то же время Лукашенко добавил, что Беларусь якобы должна "защищать свою страну".

"А чтобы не взорвался "Орешник", не лезьте к нам. Ни из Украины, ни из Польши, ни из Литвы, ни из Латвии. Давайте решать вопросы по-человечески", – сказал он.

Напомним, 18 февраля Украина ввела санкции против Лукашенко. Решение было принято после того, как Беларусь предоставила свою территорию для размещения российской баллистической ракеты "Орешник".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вероятная база "Орешника" в Беларуси усиленно охраняется. СПУТНИКОВЫЕ СНИМКИ

Лукашенко Александр (626) угрозы (60) Орешник (34)
+6
Бабахны, после дерунов! Только подливу в трусы не выпусти!
13.03.2026 14:36 Ответить
+5
ти, ****, такий самий понтярщик як і всі. Тільки з картоплі
13.03.2026 14:34 Ответить
+4
А хто до тебе лізе гнида тупоголова! Ти нах нікому не потрібен ! Але за своі гріхи відповіси з часом
13.03.2026 14:36 Ответить
Беларуский дуче снова бахнул пальцем в небо, специалист(32 года практики).
13.03.2026 14:30 Ответить
ти, ****, такий самий понтярщик як і всі. Тільки з картоплі
13.03.2026 14:34 Ответить
Немає в нього вже картоплі. Імпортує.😁
13.03.2026 15:11 Ответить
А паРаше значит может лезть в Украину ?
По-людски они не могут…
13.03.2026 14:34 Ответить
Невловимий Джо
- А чому невловимий?
- Бо нафуй нікому не потрібен
13.03.2026 14:36 Ответить
Бабахны, после дерунов! Только подливу в трусы не выпусти!
13.03.2026 14:36 Ответить
ще одне вилізло. весняне загострення.
13.03.2026 14:36 Ответить
А хто до тебе лізе гнида тупоголова! Ти нах нікому не потрібен ! Але за своі гріхи відповіси з часом
13.03.2026 14:36 Ответить
Може по наше???
13.03.2026 14:37 Ответить
Може рюмаську з пюрешником бахнеш?🤦
13.03.2026 14:45 Ответить
По перше **** картопляна, ти не встигнеш його викотити. По друге на один бах кокошніком тобі накидають ракет по самі гланди
13.03.2026 14:45 Ответить
щоб до білоруської бульби, ніхто не ліз ,не варто було бульбенфюрер,у на білоруське картопляне поле, запускати рашистського колорадського жука,та ще й з якимось "куєшніком",Тепер всі країни кругом бульбополя, будуть мати пестициди ,для знищення білоруської бульби ,разом з рашистським колорадським жуком....
13.03.2026 14:50 Ответить
Та кому ви нах потрібні лізти до вас, якби ви не бухтіли, всі б давно вас забули!
13.03.2026 15:05 Ответить
Шакал Табаки.
13.03.2026 15:07 Ответить
Шизоїд...
13.03.2026 15:08 Ответить
Гарний БЛЕФ, я так думаю і не тільки я, що крім пускових машин ти не маєш ні х....я!!!
13.03.2026 15:17 Ответить
Пояснив би хто бульбозавру, що він фізично не зможе пульнути тим "кокошніком" по Києву.
Є таке поняття як мінімальна дальність застосування.
13.03.2026 15:17 Ответить
Васіліса Єгоровна. Тока попробуйте подойті, подонкі, я брошусь уніз!

В словах Васіліси Єгоровни бринить надія на те, шо может всьо обойдьотся тіхо-мірно, і їй не прийдьотся цього робить.

(С)Митець
13.03.2026 15:24 Ответить
Мовчи вусатий. Бабахлка не виросла)))) тай дибілом треба бути, шоп таке писати, якшо знаєш ттх орєшніка
13.03.2026 15:54 Ответить
В рот мы твой орешник *****.
13.03.2026 15:57 Ответить
Рівень навіть не голови колгоспу,а рівень скотника з молочної ферми.
13.03.2026 15:59 Ответить
 
 