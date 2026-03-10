Беларусь может получить от РФ "максимум десяток" комплексов "Орешник", - Лукашенко

Белорусский диктатор Александр Лукашенко утверждает, что Минск может получить от Москвы "максимум десяток" ракетных комплексов "Орешник".

Об этом пишет белорусское пропагандистское агентство "Белта", передает Цензор.НЕТ.

Заявление Лукашенко

Отмечается, что после неформальной встречи глав государств СНГ журналист спросил Лукашенко, действительно ли Беларуси передали "десяток" комплексов "Орешник", как ранее обсуждали с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Десяток — это будет максимум", — ответил самопровозглашенный президент Беларуси.

"Орешник" на территории Беларуси

