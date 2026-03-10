Беларусь может получить от РФ "максимум десяток" комплексов "Орешник", - Лукашенко
Белорусский диктатор Александр Лукашенко утверждает, что Минск может получить от Москвы "максимум десяток" ракетных комплексов "Орешник".
Об этом пишет белорусское пропагандистское агентство "Белта", передает Цензор.НЕТ.
Заявление Лукашенко
Отмечается, что после неформальной встречи глав государств СНГ журналист спросил Лукашенко, действительно ли Беларуси передали "десяток" комплексов "Орешник", как ранее обсуждали с российским диктатором Владимиром Путиным.
"Десяток — это будет максимум", — ответил самопровозглашенный президент Беларуси.
"Орешник" на территории Беларуси
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что размещение российской баллистической ракеты средней дальности "Орешник" в Беларуси создает прямую угрозу для большинства европейских столиц.
- Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что размещение на территории страны российского ракетного комплекса "Орешник" является частью политики стратегического сдерживания Запада.
- А белорусский диктатор Александр Лукашенко ранее угрожал ударом по "иностранным оппонентам".
воно ж летить невідомо куди і стріляє болванками
може тільки по Мінску по резиденції
АятолиАятБаТати...
в рамках акції "Бий своїх, щоб чужі боялися"