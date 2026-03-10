РУС
Орешник на территории Беларуси
Беларусь может получить от РФ "максимум десяток" комплексов "Орешник", - Лукашенко

лукашенко

Белорусский диктатор Александр Лукашенко утверждает, что Минск может получить от Москвы "максимум десяток" ракетных комплексов "Орешник".

Об этом пишет белорусское пропагандистское агентство "Белта", передает Цензор.НЕТ.

Заявление Лукашенко

Отмечается, что после неформальной встречи глав государств СНГ журналист спросил Лукашенко, действительно ли Беларуси передали "десяток" комплексов "Орешник", как ранее обсуждали с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Десяток — это будет максимум", — ответил самопровозглашенный президент Беларуси.

Вероятная база "Орешника" в Беларуси усиленно охраняется. Спутниковые снимки

"Орешник" на территории Беларуси

Читайте также: Санкции ЕС против Беларуси продлены еще на год

Беларусь (1075) Лукашенко Александр (620) россия (22428) Орешник (33)
Топ комментарии
+1
Хібашо з горбиля соснового...
09.03.2026 23:51 Ответить
Хібашо з горбиля соснового...
09.03.2026 23:51 Ответить
авжеж - "Понтєшнік" зроблений топором без жодного гвоздя, акі Кіжі
.
10.03.2026 00:04 Ответить
А ми можемо вкрасти хоч один?
09.03.2026 23:52 Ответить
на хрє на ?

воно ж летить невідомо куди і стріляє болванками

.
10.03.2026 00:05 Ответить
Ще одне недолуге, старе і хворе але кровожерливе.
09.03.2026 23:52 Ответить
І шо ти з ними робитимеш? Ти ж автоматично стаєш мішенню. Не встигнеш навіть один підготувати, як до тебе прилетять скальпи та стормшедоу.
09.03.2026 23:57 Ответить
десяток орєшників?
може тільки по Мінску по резиденції Аятоли АятБаТати...
в рамках акції "Бий своїх, щоб чужі боялися"
09.03.2026 23:58 Ответить
Та хоч 100, цей Патешник може лище порожнiми болванками стрiляти
10.03.2026 00:01 Ответить
В один "Орєшнік" зарядити Путіна, а в другий "Орєшнік" зарядити Лукашенко і обох нахер до Ким Чен Ина.....
10.03.2026 00:04 Ответить
Судячи з того, що кацапи самі ним пуляють раз на пару місяців з ніяким результатом, Лука хибащо колеса отримає.
10.03.2026 00:11 Ответить
 
 