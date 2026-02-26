Санкции ЕС против Беларуси продлены еще на год

Сегодня, 26 февраля, Совет Европейского Союза принял решение продлить санкции против Беларуси еще на один год.

передает Цензор.НЕТ.

Что известно

В частности, отмечается, что ограничительные меры останутся в силе в том же объеме, что и до сих пор, без изменений.

Санкции против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко связаны с внутренними репрессиями в Беларуси, активной поддержкой России в войне против Украины и гибридными атаками против государств-членов Европейского Союза.

На что направлены ограничительные меры

Также сообщается, что в настоящее время под санкциями находятся 312 граждан Беларуси и 57 организаций. Их активы в Европейском Союзе заморожены, гражданам и компаниям ЕС запрещено осуществлять с ними финансовые операции, а лицам, находящимся под санкциями, запрещен въезд на территорию ЕС.

Кроме того, экономические санкции направлены на финансовый, торговый, энергетический, транспортный и другие сектора Беларуси, направлены на уменьшение доходов режима и предотвращение обхода санкций.

Это решение Совета будет действовать до 28 февраля 2027 года с возможностью продления.