Санкции ЕС против Беларуси продлены еще на год
Сегодня, 26 февраля, Совет Европейского Союза принял решение продлить санкции против Беларуси еще на один год.
Об этом сообщило Министерство иностранных дел Литвы, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
В частности, отмечается, что ограничительные меры останутся в силе в том же объеме, что и до сих пор, без изменений.
Санкции против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко связаны с внутренними репрессиями в Беларуси, активной поддержкой России в войне против Украины и гибридными атаками против государств-членов Европейского Союза.
На что направлены ограничительные меры
Также сообщается, что в настоящее время под санкциями находятся 312 граждан Беларуси и 57 организаций. Их активы в Европейском Союзе заморожены, гражданам и компаниям ЕС запрещено осуществлять с ними финансовые операции, а лицам, находящимся под санкциями, запрещен въезд на территорию ЕС.
Кроме того, экономические санкции направлены на финансовый, торговый, энергетический, транспортный и другие сектора Беларуси, направлены на уменьшение доходов режима и предотвращение обхода санкций.
Это решение Совета будет действовать до 28 февраля 2027 года с возможностью продления.
