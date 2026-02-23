В начале войны Лукашенко звонил и извинялся, предлагал ударить по "Мозырю", - Зеленский

Белорусский диктатор Александр Лукашенко звонил президенту Зеленскому в начале полномасштабного вторжения РФ и извинялся.

Об этом он заявил в интервью белорусскому изданию "Зеркало", передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

Так, по словам Зеленского, в первые дни полномасштабного вторжения РФ он звонил Лукашенко.

"Лукашенко в ответ на мои слова, что они агрессоры и союзники (России), и втягиваются в войну, потому что с вашей территории летели ракеты и заходили войска, утверждал мне по телефону, что он не контролировал эту ситуацию и сказал: "Хочешь, ты можешь ответить нам, ударить по Мозырю (нефтеперерабатывающий завод в Беларуси), по заводу.

Со своей командой мы обсуждали это - все хотели ответить. Но, на мой взгляд, Путин только этого и ждал - чтобы мы нанесли в тот момент удары. Тогда он очень хотел, чтобы и с этого направления белорусы могли заходить своими войсками. Мы не говорим, что там (у Вооруженных сил Беларуси) были большие силы или возможности, но все же. Мы должны были думать, как защищаться с той стороны", - рассказал президент.

Читайте также: Зеленский намекнул на уничтожение ретрансляторов для "шахедов" в Беларуси: "Мы должны были это сделать"

Также, по словам главы государства, Лукашенко "извинялся и очень боялся", что будут ответные меры.

РФ втягивает Беларусь в войну

Зеленский считает, что РФ втягивала Беларусь в войну только по одной причине.

"Когда они давили на нас на востоке и там было главное сосредоточение их войск, то хотели растянуть наши силы на линии фронта. И одна из идей была, чтобы белорусы какой-то живой силой начали заходить (на территорию Украины) нас пугать. В этом случае, безусловно, мы должны были бы отреагировать и перебросить какую-то часть войск. И ослабили бы восток", - пояснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО должно рассматривать "Орешник" как легитимную цель, - Зеленский