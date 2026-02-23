РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8243 посетителя онлайн
Новости Ситуация на границе с Беларусью Сотрудничество России и Беларуси
11 564 47

В начале войны Лукашенко звонил и извинялся, предлагал ударить по "Мозырю", - Зеленский

Зеленский рассказал о разговоре с Лукашенко в феврале 2022 года

Белорусский диктатор Александр Лукашенко звонил президенту Зеленскому в начале полномасштабного вторжения РФ и извинялся.

Об этом он заявил в интервью белорусскому изданию "Зеркало", передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

Так, по словам Зеленского, в первые дни полномасштабного вторжения РФ он звонил Лукашенко.

"Лукашенко в ответ на мои слова, что они агрессоры и союзники (России), и втягиваются в войну, потому что с вашей территории летели ракеты и заходили войска, утверждал мне по телефону, что он не контролировал эту ситуацию и сказал: "Хочешь, ты можешь ответить нам, ударить по Мозырю (нефтеперерабатывающий завод в Беларуси), по заводу.

Со своей командой мы обсуждали это - все хотели ответить. Но, на мой взгляд, Путин только этого и ждал - чтобы мы нанесли в тот момент удары. Тогда он очень хотел, чтобы и с этого направления белорусы могли заходить своими войсками. Мы не говорим, что там (у Вооруженных сил Беларуси) были большие силы или возможности, но все же. Мы должны были думать, как защищаться с той стороны", - рассказал президент.

Читайте также: Зеленский намекнул на уничтожение ретрансляторов для "шахедов" в Беларуси: "Мы должны были это сделать"

Также, по словам главы государства, Лукашенко "извинялся и очень боялся", что будут ответные меры.

РФ втягивает Беларусь в войну

Зеленский считает, что РФ втягивала Беларусь в войну только по одной причине.

"Когда они давили на нас на востоке и там было главное сосредоточение их войск, то хотели растянуть наши силы на линии фронта. И одна из идей была, чтобы белорусы какой-то живой силой начали заходить (на территорию Украины) нас пугать. В этом случае, безусловно, мы должны были бы отреагировать и перебросить какую-то часть войск. И ослабили бы восток", - пояснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО должно рассматривать "Орешник" как легитимную цель, - Зеленский

Автор: 

Беларусь (1066) война (1423) Зеленский Владимир (10565)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+25
Скоро Зегевара напишет, шо и царь извинялся, СВО по ошибке, предлагал ударить по Воронежу...Верховный долбодятел, емае.
показать весь комментарий
23.02.2026 13:52 Ответить
+20
Розпочав писати мемуари...
Вступна частина - "Вторгнення"
Розділ 1 "Вагнергейт" Наполеон
показать весь комментарий
23.02.2026 13:48 Ответить
+18
Білорусь має втрати території за це і жити вічно приниженою. Все ще попереду.
показать весь комментарий
23.02.2026 13:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Білорусь має втрати території за це і жити вічно приниженою. Все ще попереду.
показать весь комментарий
23.02.2026 13:47 Ответить
У мене є краща пропозиція. Білорусь має прирости територіями парашки, зокрема Смоленськом і бувшим нашим Стародубом. Тільки бійці полку Калиновського мають взяти владу в Білорусі. Далі - НАТО і ЄС і суцільна лінія оборони від Нарви до Дону.
показать весь комментарий
23.02.2026 13:54 Ответить
Бійці п.К. знімали носочки на лавочках?
показать весь комментарий
23.02.2026 14:03 Ответить
Ага, це той якій з перших про свавілля ТЦК кричить, мріє загарбати территорию сусідньої держави
показать весь комментарий
23.02.2026 20:27 Ответить
Розпочав писати мемуари...
Вступна частина - "Вторгнення"
Розділ 1 "Вагнергейт" Наполеон
показать весь комментарий
23.02.2026 13:48 Ответить
От стерво! Якщо він таке і казав, то не для того... Це було-б, "законним" приводом для прямої участі БРСР в агресії... "На нас напали!!!"Якби він "не контролював ситуацію", то його КДБісти не щастали-б, по Житомирщині, Київщині, та Чернігівщині, не допитували-б, з застосуванням тортур, наших людей, взятих у полон, і їх бригада не двйшла-б, аж до Михайло-Коцюбинського, готуючись до підтримки кацапів, у штурмі Чернігова...
показать весь комментарий
23.02.2026 14:00 Ответить
На початку березня 2022 року жителі сіл в районі "Городня - Макишин - Сновськ" помічали вантажні автомобілі типу "кунг" із нехарактерним для військ ерефії камуфляжем. Кулеметник в верхній передній частині кунга також мав особливості військової форми одягу, що кидалося у вічі! Але в той же час нарукавні "шеврони-прапорці" були ерефські... Можливо , маскувалися!!!
показать весь комментарий
23.02.2026 14:20 Ответить
У бульбашів, як мені казали хлопці, диверсанти, на машинах було намальоване червоне коло...Вони масово "засвітилися" під Михайло-Коцбинським. Прикидалися кацапами, але ж "говорк палесский", під форму не сховаєш...
показать весь комментарий
23.02.2026 14:52 Ответить
таки да
показать весь комментарий
23.02.2026 14:54 Ответить
Теперь понятно куда сбежит зеленский-в беларусь
показать весь комментарий
23.02.2026 13:49 Ответить
Навряд чи. Бульбофюрер відразу ж віддасть його Х'уйлу і буде як з Пригожиним показова страта. Тільки повний дебіл повірить що Х'уйло когось простить і підпустить, після того як його так опустили
показать весь комментарий
23.02.2026 14:48 Ответить
Новачок перейменують після цього в зелейнячок...
показать весь комментарий
23.02.2026 14:58 Ответить
Десь знову конфіскували свіжу партію коксу.
показать весь комментарий
23.02.2026 13:50 Ответить
показать весь комментарий
23.02.2026 13:50 Ответить
Скоро Зегевара напишет, шо и царь извинялся, СВО по ошибке, предлагал ударить по Воронежу...Верховный долбодятел, емае.
показать весь комментарий
23.02.2026 13:52 Ответить
В чому суть сьогоднінішніх ви*ерів???
Лука прям плакав та мамой клявся перед потужним? Ну а взагалі Зеленський красава, це ж так потрібно ще вміти , стояти серед натовпу обкаканим але при цьому зберігати незламність і ще диктувати свої умови 😸
показать весь комментарий
23.02.2026 13:52 Ответить
Ось вам трішки потужної Боневтікської правди про війну щоб ви не думали що Залужний такий молодець.
показать весь комментарий
23.02.2026 13:52 Ответить
Тура бездарь, якщо не сказати глибше...
показать весь комментарий
23.02.2026 13:56 Ответить
Вова готує собі запасний аеродром в ***********? Інакше чого це Вові картопенпюрера відмазувати? Ізраїль не прийме 100%, а у чучхе швидко під зенитний кулемет потрапить.
показать весь комментарий
23.02.2026 14:00 Ответить
Рано чи пізно нам прийдеться звільняти Білорусь від кацапів. Все-таки теж русини, треба допомагати.
показать весь комментарий
23.02.2026 14:00 Ответить
Подождите. Приднестровье. Приднестровье звільняти силами одного полка. Или и Білорусь теж? А нести свободу угнетённым народам Сибири?
показать весь комментарий
23.02.2026 14:11 Ответить
И китайским товарищам тоже.
показать весь комментарий
23.02.2026 14:16 Ответить
А землю в Гранаде крестьянам отдать?
показать весь комментарий
23.02.2026 14:20 Ответить
"зелений зрадник" починає відбілювати ворога України не просто.Поступила вказівка від рашистів.яка може бути втілена рашистами .Нафтопровід "дружба" тому приклад.Рашисти можуть нанести удар по "мозирському" , і звинуватити в цьому Україну.Всі решту дії рашистів "зегавара" вже розписав....
показать весь комментарий
23.02.2026 14:01 Ответить
з Жулян, але суті не міняє
показать весь комментарий
23.02.2026 15:11 Ответить
Настав час ох***них історій, часом тебе Лукашенко не благав на колінах, щоб його не захопили? Зараз буде потужно забивати єфір своїми гівноісторіями..ти краще розкажи як збирався здриснути з Гостомеля але Кривонос наказав змастити зліткову смугу мастилом,? Дуже цікаво послухати як потім народився "боневтік"
показать весь комментарий
23.02.2026 14:01 Ответить
Я, звісно, вибачаюся, але Кривонос злітну смугу у Жулянах мастив. Чи я ще чогось не знаю? Разом зі згаданим Гостомелем бубочка буде таким чином вже "двічі боневітіком"
показать весь комментарий
23.02.2026 15:47 Ответить
Ну помилився назвою. Але ж тікати збирався. Літачок вивели з ангару.
Боневтік, бо не зміг.
показать весь комментарий
23.02.2026 16:05 Ответить
"Злі" язики кажуть він від жулянів поїхав до Гостомеля щоб звідти здриснути але там вже відбивали іли..ще багато нам нового дізнатися потрібно.
показать весь комментарий
23.02.2026 16:08 Ответить
Всі хотіли вдарити але мудрий лідор сказав ненада, о господи там вже манія величі
показать весь комментарий
23.02.2026 14:02 Ответить
Нє, не так. Правильно "Он возвисілся над столом, окінул прісутствующіх проніцатєльним взглядом, задумчіво помолчал и сказал "нєт, ми пойдьом другім путьом".
показать весь комментарий
23.02.2026 14:39 Ответить
А чим саме по столу постукав при цьому? Аж напрошується про це рядок.
показать весь комментарий
23.02.2026 15:49 Ответить
А-аа, ну якщо він вибачався по телефону Зеленському, то все чудово, ніяких питань не повинно до нього бути …
показать весь комментарий
23.02.2026 14:07 Ответить
З понеділка почав...
Сьогодні в Вови день аху#тєльних історій? 🤹‍♂️ 🤹‍♂️ 🤹‍♂️
Якщо це в нього вже почалося "весняне загострення", тоді слід чекати неадекватних дій та дивних висловлювань від Безуглої та Богуцької.🤷‍♂️
показать весь комментарий
23.02.2026 14:09 Ответить
Чекаємо травневі шашлики...
показать весь комментарий
23.02.2026 14:18 Ответить
А "Вова, нє плюй в колодєц, кудой убєгаць будзєш." - не казав дранік ?
показать весь комментарий
23.02.2026 14:32 Ответить
настав час неймовірних історій
показать весь комментарий
23.02.2026 14:36 Ответить
Зеля вже почав вигороджувати Бульбофюрера, мовляв він ніпричому і нічого не знав бо був на картоплі. Для кого ця лапша розрахована? Бульбофюрер з самого початку планував цю операцію разом з Х'уйлом і активно приймав в ній участь. В тому числі солдатами, бронетехнікою і даже авіацією на території України. Запитайте українське населення яке бачило ********** танки і *********** танкістів всього за 40км від Київа, які ходили по хатах і вимагали їжу
показать весь комментарий
23.02.2026 14:44 Ответить
Він так контролює ситуацію в своїй країні,як Янукович тут у час свого правління.
Ніби й президент,а щось не так-рос.війська заходять в Мінськ.
Відносно зе,то ще крутіша ситуація: люди,які працювали з ним,вже почали говорити.Що хіба вартує втручання у наступ військ в 2023,про яке розповів За.
показать весь комментарий
23.02.2026 14:57 Ответить
потужний стратєХ
показать весь комментарий
23.02.2026 15:10 Ответить
Це, ****, якійсь... Зє- генерат...
показать весь комментарий
23.02.2026 17:40 Ответить
Чим ближче до виборів тим більше буде від зеленого мудака різних байок.
показать весь комментарий
23.02.2026 19:43 Ответить
Мабуть бульба хотів лошка развести як на портмоне.
показать весь комментарий
23.02.2026 20:14 Ответить
Треба зараз вдарити по тому заводу!
показать весь комментарий
23.02.2026 20:25 Ответить
У нас на київщині на початку війни казали що і білоруси є серед нападників. Їхні частини якось ідентифіковували.
показать весь комментарий
23.02.2026 21:58 Ответить
ЗЄ на пару з Лукою можуть писати укурені спогади про те, звідки готувався наступ, як відбивалися від чеченців арестовичами і просили один одного бити по своїй території.

Два неадекватних брехуна блт...
показать весь комментарий
23.02.2026 23:15 Ответить
 
 