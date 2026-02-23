В начале войны Лукашенко звонил и извинялся, предлагал ударить по "Мозырю", - Зеленский
Белорусский диктатор Александр Лукашенко звонил президенту Зеленскому в начале полномасштабного вторжения РФ и извинялся.
Об этом он заявил в интервью белорусскому изданию "Зеркало", передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Так, по словам Зеленского, в первые дни полномасштабного вторжения РФ он звонил Лукашенко.
"Лукашенко в ответ на мои слова, что они агрессоры и союзники (России), и втягиваются в войну, потому что с вашей территории летели ракеты и заходили войска, утверждал мне по телефону, что он не контролировал эту ситуацию и сказал: "Хочешь, ты можешь ответить нам, ударить по Мозырю (нефтеперерабатывающий завод в Беларуси), по заводу.
Со своей командой мы обсуждали это - все хотели ответить. Но, на мой взгляд, Путин только этого и ждал - чтобы мы нанесли в тот момент удары. Тогда он очень хотел, чтобы и с этого направления белорусы могли заходить своими войсками. Мы не говорим, что там (у Вооруженных сил Беларуси) были большие силы или возможности, но все же. Мы должны были думать, как защищаться с той стороны", - рассказал президент.
Также, по словам главы государства, Лукашенко "извинялся и очень боялся", что будут ответные меры.
РФ втягивает Беларусь в войну
Зеленский считает, что РФ втягивала Беларусь в войну только по одной причине.
"Когда они давили на нас на востоке и там было главное сосредоточение их войск, то хотели растянуть наши силы на линии фронта. И одна из идей была, чтобы белорусы какой-то живой силой начали заходить (на территорию Украины) нас пугать. В этом случае, безусловно, мы должны были бы отреагировать и перебросить какую-то часть войск. И ослабили бы восток", - пояснил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вступна частина - "Вторгнення"
Розділ 1
"Вагнергейт"Наполеон
Лука прям плакав та мамой клявся перед потужним? Ну а взагалі Зеленський красава, це ж так потрібно ще вміти , стояти серед натовпу обкаканим але при цьому зберігати незламність і ще диктувати свої умови 😸
Боневтік, бо не зміг.
Сьогодні в Вови день аху#тєльних історій? 🤹♂️ 🤹♂️ 🤹♂️
Якщо це в нього вже почалося "весняне загострення", тоді слід чекати неадекватних дій та дивних висловлювань від Безуглої та Богуцької.🤷♂️
Ніби й президент,а щось не так-рос.війська заходять в Мінськ.
Відносно зе,то ще крутіша ситуація: люди,які працювали з ним,вже почали говорити.Що хіба вартує втручання у наступ військ в 2023,про яке розповів За.
Два неадекватних брехуна блт...