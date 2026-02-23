На початку війни Лукашенко телефонував і вибачався, пропонував вдарити по "Мозирю", - Зеленський
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко телефонував президенту Зеленському на початку повномасштабного вторгнення РФ та вибачався.
Про це він заявив в інтерв'ю білоруському виданню "Зеркало", передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Так, за словами Зеленського, у перші дні повномасштабного вторгнення РФ він телефонував до Лукашенка.
"Лукашенко у відповідь на мої слова, що вони агресори і союзники (Росії), і втягуються у війну, тому що з вашої території летіли ракети і заходили війська, стверджував мені по телефону, що він не контролював цю ситуацію і сказав: "Хочеш, ти можеш відповісти нам, ударити по Мозирю (нафтопереробний завод у Білорусі), по заводу.
Зі своєю командою ми обговорювали це - всі хотіли відповісти. Але, на мій погляд, Путін тільки на це й чекав - щоб ми завдали на той момент ударів. Тоді він дуже хотів, щоб і з цього напряму білоруси могли заходити своїми військами. Ми не кажемо, що там (у Збройних сил Білорусі) були великі сили чи можливості, але все ж таки. Ми мали б думати, як захищатися з того боку", - розповів президент.
Також, за словами глави держави, Лукашенко "вибачався та дуже боявся", що будуть у дари у відповідь.
РФ втягує Білорусь у війну
Зеленський вважає, що РФ втягувала Білорусь у війну лише з однієї причини.
"Коли вони тиснули на нас на сході і там було головне зосередження їхніх військ, то хотіли розтягнути наші сили на лінії фронту. І одна з ідей була, щоб білоруси якоюсь живою силою почали заходити (на територію України) нас лякати. У цьому випадку, безумовно, ми мали б відреагувати та перекинути якусь частину військ. І послабили б схід", - пояснив він.
Лука прям плакав та мамой клявся перед потужним? Ну а взагалі Зеленський красава, це ж так потрібно ще вміти , стояти серед натовпу обкаканим але при цьому зберігати незламність і ще диктувати свої умови 😸
Боневтік, бо не зміг.
Сьогодні в Вови день аху#тєльних історій? 🤹♂️ 🤹♂️ 🤹♂️
Якщо це в нього вже почалося "весняне загострення", тоді слід чекати неадекватних дій та дивних висловлювань від Безуглої та Богуцької.🤷♂️
Ніби й президент,а щось не так-рос.війська заходять в Мінськ.
Відносно зе,то ще крутіша ситуація: люди,які працювали з ним,вже почали говорити.Що хіба вартує втручання у наступ військ в 2023,про яке розповів За.
Два неадекватних брехуна блт...