На початку війни Лукашенко телефонував і вибачався, пропонував вдарити по "Мозирю", - Зеленський

Зеленський розповів про розмову з Лукашенком у лютому 2022

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко телефонував президенту Зеленському на початку повномасштабного вторгнення РФ та вибачався.

Про це він заявив в інтерв'ю білоруському виданню "Зеркало", передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Так, за словами Зеленського, у перші дні повномасштабного вторгнення РФ він телефонував до Лукашенка.

"Лукашенко у відповідь на мої слова, що вони агресори і союзники (Росії), і втягуються у війну, тому що з вашої території летіли ракети і заходили війська, стверджував мені по телефону, що він не контролював цю ситуацію і сказав: "Хочеш, ти можеш відповісти нам, ударити по Мозирю (нафтопереробний завод у Білорусі), по заводу.

Зі своєю командою ми обговорювали це - всі хотіли відповісти. Але, на мій погляд, Путін тільки на це й чекав - щоб ми завдали на той момент ударів. Тоді він дуже хотів, щоб і з цього напряму білоруси могли заходити своїми військами. Ми не кажемо, що там (у Збройних сил Білорусі) були великі сили чи можливості, але все ж таки. Ми мали б думати, як захищатися з того боку", - розповів президент.

Також, за словами глави держави, Лукашенко "вибачався та дуже боявся", що будуть у дари у відповідь.

РФ втягує Білорусь у війну

Зеленський вважає, що РФ втягувала Білорусь у війну лише з однієї причини.

"Коли вони тиснули на нас на сході і там було головне зосередження їхніх військ, то хотіли розтягнути наші сили на лінії фронту. І одна з ідей була, щоб білоруси якоюсь живою силою почали заходити (на територію України) нас лякати. У цьому випадку, безумовно, ми мали б відреагувати та перекинути якусь частину військ. І послабили б схід", - пояснив він.

+26
Скоро Зегевара напишет, шо и царь извинялся, СВО по ошибке, предлагал ударить по Воронежу...Верховный долбодятел, емае.
показати весь коментар
23.02.2026 13:52 Відповісти
+22
Розпочав писати мемуари...
Вступна частина - "Вторгнення"
Розділ 1 "Вагнергейт" Наполеон
показати весь коментар
23.02.2026 13:48 Відповісти
+18
Білорусь має втрати території за це і жити вічно приниженою. Все ще попереду.
показати весь коментар
23.02.2026 13:47 Відповісти
У мене є краща пропозиція. Білорусь має прирости територіями парашки, зокрема Смоленськом і бувшим нашим Стародубом. Тільки бійці полку Калиновського мають взяти владу в Білорусі. Далі - НАТО і ЄС і суцільна лінія оборони від Нарви до Дону.
показати весь коментар
23.02.2026 13:54 Відповісти
Бійці п.К. знімали носочки на лавочках?
показати весь коментар
23.02.2026 14:03 Відповісти
Ага, це той якій з перших про свавілля ТЦК кричить, мріє загарбати территорию сусідньої держави
показати весь коментар
23.02.2026 20:27 Відповісти
От стерво! Якщо він таке і казав, то не для того... Це було-б, "законним" приводом для прямої участі БРСР в агресії... "На нас напали!!!"Якби він "не контролював ситуацію", то його КДБісти не щастали-б, по Житомирщині, Київщині, та Чернігівщині, не допитували-б, з застосуванням тортур, наших людей, взятих у полон, і їх бригада не двйшла-б, аж до Михайло-Коцюбинського, готуючись до підтримки кацапів, у штурмі Чернігова...
показати весь коментар
23.02.2026 14:00 Відповісти
На початку березня 2022 року жителі сіл в районі "Городня - Макишин - Сновськ" помічали вантажні автомобілі типу "кунг" із нехарактерним для військ ерефії камуфляжем. Кулеметник в верхній передній частині кунга також мав особливості військової форми одягу, що кидалося у вічі! Але в той же час нарукавні "шеврони-прапорці" були ерефські... Можливо , маскувалися!!!
показати весь коментар
23.02.2026 14:20 Відповісти
У бульбашів, як мені казали хлопці, диверсанти, на машинах було намальоване червоне коло...Вони масово "засвітилися" під Михайло-Коцбинським. Прикидалися кацапами, але ж "говорк палесский", під форму не сховаєш...
показати весь коментар
23.02.2026 14:52 Відповісти
таки да
показати весь коментар
23.02.2026 14:54 Відповісти
Теперь понятно куда сбежит зеленский-в беларусь
показати весь коментар
23.02.2026 13:49 Відповісти
Навряд чи. Бульбофюрер відразу ж віддасть його Х'уйлу і буде як з Пригожиним показова страта. Тільки повний дебіл повірить що Х'уйло когось простить і підпустить, після того як його так опустили
показати весь коментар
23.02.2026 14:48 Відповісти
Новачок перейменують після цього в зелейнячок...
показати весь коментар
23.02.2026 14:58 Відповісти
Десь знову конфіскували свіжу партію коксу.
показати весь коментар
23.02.2026 13:50 Відповісти
показати весь коментар
23.02.2026 13:50 Відповісти
В чому суть сьогоднінішніх ви*ерів???
Лука прям плакав та мамой клявся перед потужним? Ну а взагалі Зеленський красава, це ж так потрібно ще вміти , стояти серед натовпу обкаканим але при цьому зберігати незламність і ще диктувати свої умови 😸
показати весь коментар
23.02.2026 13:52 Відповісти
Ось вам трішки потужної Боневтікської правди про війну щоб ви не думали що Залужний такий молодець.
показати весь коментар
23.02.2026 13:52 Відповісти
Тура бездарь, якщо не сказати глибше...
показати весь коментар
23.02.2026 13:56 Відповісти
Вова готує собі запасний аеродром в ***********? Інакше чого це Вові картопенпюрера відмазувати? Ізраїль не прийме 100%, а у чучхе швидко під зенитний кулемет потрапить.
показати весь коментар
23.02.2026 14:00 Відповісти
Рано чи пізно нам прийдеться звільняти Білорусь від кацапів. Все-таки теж русини, треба допомагати.
показати весь коментар
23.02.2026 14:00 Відповісти
Подождите. Приднестровье. Приднестровье звільняти силами одного полка. Или и Білорусь теж? А нести свободу угнетённым народам Сибири?
показати весь коментар
23.02.2026 14:11 Відповісти
И китайским товарищам тоже.
показати весь коментар
23.02.2026 14:16 Відповісти
А землю в Гранаде крестьянам отдать?
показати весь коментар
23.02.2026 14:20 Відповісти
"зелений зрадник" починає відбілювати ворога України не просто.Поступила вказівка від рашистів.яка може бути втілена рашистами .Нафтопровід "дружба" тому приклад.Рашисти можуть нанести удар по "мозирському" , і звинуватити в цьому Україну.Всі решту дії рашистів "зегавара" вже розписав....
показати весь коментар
23.02.2026 14:01 Відповісти
з Жулян, але суті не міняє
показати весь коментар
23.02.2026 15:11 Відповісти
Настав час ох***них історій, часом тебе Лукашенко не благав на колінах, щоб його не захопили? Зараз буде потужно забивати єфір своїми гівноісторіями..ти краще розкажи як збирався здриснути з Гостомеля але Кривонос наказав змастити зліткову смугу мастилом,? Дуже цікаво послухати як потім народився "боневтік"
показати весь коментар
23.02.2026 14:01 Відповісти
Я, звісно, вибачаюся, але Кривонос злітну смугу у Жулянах мастив. Чи я ще чогось не знаю? Разом зі згаданим Гостомелем бубочка буде таким чином вже "двічі боневітіком"
показати весь коментар
23.02.2026 15:47 Відповісти
Ну помилився назвою. Але ж тікати збирався. Літачок вивели з ангару.
Боневтік, бо не зміг.
показати весь коментар
23.02.2026 16:05 Відповісти
"Злі" язики кажуть він від жулянів поїхав до Гостомеля щоб звідти здриснути але там вже відбивали іли..ще багато нам нового дізнатися потрібно.
показати весь коментар
23.02.2026 16:08 Відповісти
Так думаю, зщо якщо ще пару разів хтось "напомиляється", то це буде вже точнісіньким доказом, що таки збирався Он вже вася нові хвакти додумав. А куди ж він після Гостомеля подався? Не нудь, розказуй.
показати весь коментар
24.02.2026 22:43 Відповісти
Всі хотіли вдарити але мудрий лідор сказав ненада, о господи там вже манія величі
показати весь коментар
23.02.2026 14:02 Відповісти
Нє, не так. Правильно "Он возвисілся над столом, окінул прісутствующіх проніцатєльним взглядом, задумчіво помолчал и сказал "нєт, ми пойдьом другім путьом".
показати весь коментар
23.02.2026 14:39 Відповісти
А чим саме по столу постукав при цьому? Аж напрошується про це рядок.
показати весь коментар
23.02.2026 15:49 Відповісти
А-аа, ну якщо він вибачався по телефону Зеленському, то все чудово, ніяких питань не повинно до нього бути …
показати весь коментар
23.02.2026 14:07 Відповісти
З понеділка почав...
Сьогодні в Вови день аху#тєльних історій? 🤹‍♂️ 🤹‍♂️ 🤹‍♂️
Якщо це в нього вже почалося "весняне загострення", тоді слід чекати неадекватних дій та дивних висловлювань від Безуглої та Богуцької.🤷‍♂️
показати весь коментар
23.02.2026 14:09 Відповісти
Чекаємо травневі шашлики...
показати весь коментар
23.02.2026 14:18 Відповісти
А "Вова, нє плюй в колодєц, кудой убєгаць будзєш." - не казав дранік ?
показати весь коментар
23.02.2026 14:32 Відповісти
настав час неймовірних історій
показати весь коментар
23.02.2026 14:36 Відповісти
Зеля вже почав вигороджувати Бульбофюрера, мовляв він ніпричому і нічого не знав бо був на картоплі. Для кого ця лапша розрахована? Бульбофюрер з самого початку планував цю операцію разом з Х'уйлом і активно приймав в ній участь. В тому числі солдатами, бронетехнікою і даже авіацією на території України. Запитайте українське населення яке бачило ********** танки і *********** танкістів всього за 40км від Київа, які ходили по хатах і вимагали їжу
показати весь коментар
23.02.2026 14:44 Відповісти
Він так контролює ситуацію в своїй країні,як Янукович тут у час свого правління.
Ніби й президент,а щось не так-рос.війська заходять в Мінськ.
Відносно зе,то ще крутіша ситуація: люди,які працювали з ним,вже почали говорити.Що хіба вартує втручання у наступ військ в 2023,про яке розповів За.
показати весь коментар
23.02.2026 14:57 Відповісти
потужний стратєХ
показати весь коментар
23.02.2026 15:10 Відповісти
Це, ****, якійсь... Зє- генерат...
показати весь коментар
23.02.2026 17:40 Відповісти
Чим ближче до виборів тим більше буде від зеленого мудака різних байок.
показати весь коментар
23.02.2026 19:43 Відповісти
Мабуть бульба хотів лошка развести як на портмоне.
показати весь коментар
23.02.2026 20:14 Відповісти
Треба зараз вдарити по тому заводу!
показати весь коментар
23.02.2026 20:25 Відповісти
У нас на київщині на початку війни казали що і білоруси є серед нападників. Їхні частини якось ідентифіковували.
показати весь коментар
23.02.2026 21:58 Відповісти
ЗЄ на пару з Лукою можуть писати укурені спогади про те, звідки готувався наступ, як відбивалися від чеченців арестовичами і просили один одного бити по своїй території.

Два неадекватних брехуна блт...
показати весь коментар
23.02.2026 23:15 Відповісти
 
 