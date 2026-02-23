На початку війни Лукашенко телефонував і вибачався, пропонував вдарити по "Мозирю", - Зеленський

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко телефонував президенту Зеленському на початку повномасштабного вторгнення РФ та вибачався.

Про це він заявив в інтерв'ю білоруському виданню "Зеркало", передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Так, за словами Зеленського, у перші дні повномасштабного вторгнення РФ він телефонував до Лукашенка.

"Лукашенко у відповідь на мої слова, що вони агресори і союзники (Росії), і втягуються у війну, тому що з вашої території летіли ракети і заходили війська, стверджував мені по телефону, що він не контролював цю ситуацію і сказав: "Хочеш, ти можеш відповісти нам, ударити по Мозирю (нафтопереробний завод у Білорусі), по заводу.

Зі своєю командою ми обговорювали це - всі хотіли відповісти. Але, на мій погляд, Путін тільки на це й чекав - щоб ми завдали на той момент ударів. Тоді він дуже хотів, щоб і з цього напряму білоруси могли заходити своїми військами. Ми не кажемо, що там (у Збройних сил Білорусі) були великі сили чи можливості, але все ж таки. Ми мали б думати, як захищатися з того боку", - розповів президент.

Читайте також: Зеленський натякнув на знищення ретрансляторів для "шахедів" у Білорусі: "Ми мали це зробити"

Також, за словами глави держави, Лукашенко "вибачався та дуже боявся", що будуть у дари у відповідь.

РФ втягує Білорусь у війну

Зеленський вважає, що РФ втягувала Білорусь у війну лише з однієї причини.

"Коли вони тиснули на нас на сході і там було головне зосередження їхніх військ, то хотіли розтягнути наші сили на лінії фронту. І одна з ідей була, щоб білоруси якоюсь живою силою почали заходити (на територію України) нас лякати. У цьому випадку, безумовно, ми мали б відреагувати та перекинути якусь частину військ. І послабили б схід", - пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО має розглядати "Орєшнік" як легітимну ціль, - Зеленський