Зеленський натякнув на знищення ретрансляторів для "шахедів" у Білорусі: "Ми мали це зробити"

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зробила так, щоб "трьох-чотирьох" ретрансляторів для російських "шахедів" у Білорусі не було.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю білоруському незалежному медіа "Дзеркало", передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Зараз Білорусь точно знає, що відбувається на її території. Вже не можна сказати, як мені раніше казав Лукашенко після початку повномасштабного вторгнення, що полетіли ракети, і вони тут давно стояли, і ми це не контролюємо", - зазначив він.

Також президент розповів, що РФ використовує ретранслятори сучасних дронів "Шахед".

"Це вже нова техніка, яка з’явилася на території Білорусі й допомагає вражати наших людей та енергетику. Бо саме завдяки цим ретрансляторам іде коригування.



Ми зробили все, щоб трьох-чотирьох їх уже не було. Ми мали це зробити, тому що Росія використовувала реактивні дрони, але не тільки через Білорусь. Вони йшли не тільки через їхню територію, вони йшли за технологічної підтримки, яка здійснюється з території Білорусі", - пояснив глава держави.

Зеленський нагадав, що РФ готує майданчик для розміщення "Орєшніка" на території Білорусі.

"Це все про нові кроки, а не про старі, які не залежали від Лукашенка, як він про це говорив. Зараз це точно залежить від нього. І тому ми перебуваємо зараз у такому моменті, коли, на мій погляд, білоруси повинні розуміти всі ризики", - підсумував він.

Що передувало?

Раніше президент Зеленський заявляв, що РФ завдяки Білорусі обходить рубежі української ППО.

