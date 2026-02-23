4 733 16

Зеленський натякнув на знищення ретрансляторів для "шахедів" у Білорусі: "Ми мали це зробити"

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зробила так, щоб "трьох-чотирьох" ретрансляторів для російських "шахедів" у Білорусі не було.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю білоруському незалежному медіа "Дзеркало", передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Зараз Білорусь точно знає, що відбувається на її території. Вже не можна сказати, як мені раніше казав Лукашенко після початку повномасштабного вторгнення, що полетіли ракети, і вони тут давно стояли, і ми це не контролюємо", - зазначив він.

Також президент розповів, що РФ використовує ретранслятори сучасних дронів "Шахед".

"Це вже нова техніка, яка з’явилася на території Білорусі й допомагає вражати наших людей та енергетику. Бо саме завдяки цим ретрансляторам іде коригування.

Ми зробили все, щоб трьох-чотирьох їх уже не було. Ми мали це зробити, тому що Росія використовувала реактивні дрони, але не тільки через Білорусь. Вони йшли не тільки через їхню територію, вони йшли за технологічної підтримки, яка здійснюється з території Білорусі", - пояснив глава держави.

Зеленський нагадав, що РФ готує майданчик для розміщення "Орєшніка" на території Білорусі.

"Це все про нові кроки, а не про старі, які не залежали від Лукашенка, як він про це говорив. Зараз це точно залежить від нього. І тому ми перебуваємо зараз у такому моменті, коли, на мій погляд, білоруси повинні розуміти всі ризики", - підсумував він.

Що передувало?

Топ коментарі
+27
Есть вещи, о которых не стоит говорить даже президентам-блоггерам.
23.02.2026 13:35 Відповісти
+12
дебіл...
23.02.2026 13:36 Відповісти
+6
Із початку року шахеди літали вздовж кордону на Захід, "винесли" все підряд в регіоні!
Чим хизуватися? Краще б помовчав - здавався б розумнішим!
23.02.2026 13:36 Відповісти
Есть вещи, о которых не стоит говорить даже президентам-блоггерам.
а вибори?
23.02.2026 13:42 Відповісти
+++
"дабл" + далі Ваш коментар
23.02.2026 13:38 Відповісти
паскудний
23.02.2026 16:35 Відповісти
Білоруси хоч знають що він особисто знищив?
23.02.2026 13:36 Відповісти
Так само як чеченці знають, що їх знищив особисто Татаров.
Схоже, сьогодні буде ще багато такого "потоку свідомості".
23.02.2026 13:46 Відповісти
Потім буде типо "я як був у покровську то випадково збив пару шахедів і ракету лопаткою від пана кулеби " або подібне.
23.02.2026 13:49 Відповісти
Також президент розповів, що РФ використовує ретранслятори ******** дронів "Шахед". Джерело: https://censor.net/ua/n3601980

А Україна?.... Цікаво чи можливо бусіками стріляти🤔?. А ще коли їх начиняти асфальтом то площа ураження думаю збільшиться 😸
23.02.2026 13:37 Відповісти
П-л
23.02.2026 13:37 Відповісти
Ото щічки небриті надув, прямо наполеончик криворізьського пошибу.
23.02.2026 13:38 Відповісти
"глава держави"
23.02.2026 13:43 Відповісти
Нормально так вусатому "всунув"😂
23.02.2026 15:02 Відповісти
Та хто ще звертає увагу на п...ж цього обкуреного мудака!
