Новости Сотрудничество России и Беларуси
4 486 16

Зеленский намекнул на уничтожение ретрансляторов для "шахедов" в Беларуси: "Мы должны были это сделать"

Ретрансляторы для шахидов в Беларуси: Зеленский намекнул на уничтожение

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сделала так, чтобы "трех-четырех" ретрансляторов для российских "шахедов" в Беларуси не было.

Об этом глава государства заявил в интервью белорусскому независимому медиа "Зеркало", передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Сейчас Беларусь точно знает, что происходит на ее территории. Уже нельзя сказать, как мне раньше говорил Лукашенко после начала полномасштабного вторжения, что полетели ракеты, и они здесь давно стояли, и мы это не контролируем", - отметил он.

Также президент рассказал, что РФ использует ретрансляторы современных дронов "Шахед".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контингент РФ в Украине уменьшается на 8-10 тыс. военных ежемесячно, - Зеленский

"Это уже новая техника, которая появилась на территории Беларуси и помогает поражать наших людей и энергетику. Потому что именно благодаря этим ретрансляторам идет корректировка.

Мы сделали все, чтобы трех-четырех их уже не было. Мы должны были это сделать, потому что Россия использовала реактивные дроны, но не только через Беларусь. Они шли не только через их территорию, они шли при технологической поддержке, которая осуществляется с территории Беларуси", - пояснил глава государства.

Зеленский напомнил, что РФ готовит площадку для размещения "Орешника" на территории Беларуси.

"Это все о новых шагах, а не о старых, которые не зависели от Лукашенко, как он об этом говорил. Сейчас это точно зависит от него. И поэтому мы находимся сейчас в таком моменте, когда, на мой взгляд, белорусы должны понимать все риски", - подытожил он.

Читайте: Литва не видит оснований для потепления отношений с Беларусью, - премьер Ругинене

Что предшествовало?

Читайте также: Эстония будет бойкотировать церемонии Паралимпиады-2026 из-за допуска россиян и белорусов

+27
Есть вещи, о которых не стоит говорить даже президентам-блоггерам.
23.02.2026 13:35 Ответить
+12
дебіл...
23.02.2026 13:36 Ответить
+6
Із початку року шахеди літали вздовж кордону на Захід, "винесли" все підряд в регіоні!
Чим хизуватися? Краще б помовчав - здавався б розумнішим!
23.02.2026 13:36 Ответить
Есть вещи, о которых не стоит говорить даже президентам-блоггерам.
23.02.2026 13:35 Ответить
а вибори?
23.02.2026 13:42 Ответить
+++
23.02.2026 13:46 Ответить
дебіл...
23.02.2026 13:36 Ответить
"дабл" + далі Ваш коментар
23.02.2026 13:38 Ответить
паскудний
23.02.2026 16:35 Ответить
Білоруси хоч знають що він особисто знищив?
23.02.2026 13:36 Ответить
Так само як чеченці знають, що їх знищив особисто Татаров.
Схоже, сьогодні буде ще багато такого "потоку свідомості".
23.02.2026 13:46 Ответить
Потім буде типо "я як був у покровську то випадково збив пару шахедів і ракету лопаткою від пана кулеби " або подібне.
23.02.2026 13:49 Ответить
Із початку року шахеди літали вздовж кордону на Захід, "винесли" все підряд в регіоні!
Чим хизуватися? Краще б помовчав - здавався б розумнішим!
23.02.2026 13:36 Ответить
Також президент розповів, що РФ використовує ретранслятори ******** дронів "Шахед". Джерело: https://censor.net/ua/n3601980

А Україна?.... Цікаво чи можливо бусіками стріляти🤔?. А ще коли їх начиняти асфальтом то площа ураження думаю збільшиться 😸
23.02.2026 13:37 Ответить
П-л
23.02.2026 13:37 Ответить
Ото щічки небриті надув, прямо наполеончик криворізьського пошибу.
23.02.2026 13:38 Ответить
"глава держави"
23.02.2026 13:43 Ответить
Нормально так вусатому "всунув"😂
23.02.2026 15:02 Ответить
Та хто ще звертає увагу на п...ж цього обкуреного мудака!
23.02.2026 19:46 Ответить
 
 