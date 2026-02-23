Зеленский намекнул на уничтожение ретрансляторов для "шахедов" в Беларуси: "Мы должны были это сделать"

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сделала так, чтобы "трех-четырех" ретрансляторов для российских "шахедов" в Беларуси не было.

Об этом глава государства заявил в интервью белорусскому независимому медиа "Зеркало", передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Сейчас Беларусь точно знает, что происходит на ее территории. Уже нельзя сказать, как мне раньше говорил Лукашенко после начала полномасштабного вторжения, что полетели ракеты, и они здесь давно стояли, и мы это не контролируем", - отметил он.

Также президент рассказал, что РФ использует ретрансляторы современных дронов "Шахед".

"Это уже новая техника, которая появилась на территории Беларуси и помогает поражать наших людей и энергетику. Потому что именно благодаря этим ретрансляторам идет корректировка.



Мы сделали все, чтобы трех-четырех их уже не было. Мы должны были это сделать, потому что Россия использовала реактивные дроны, но не только через Беларусь. Они шли не только через их территорию, они шли при технологической поддержке, которая осуществляется с территории Беларуси", - пояснил глава государства.

Зеленский напомнил, что РФ готовит площадку для размещения "Орешника" на территории Беларуси.

"Это все о новых шагах, а не о старых, которые не зависели от Лукашенко, как он об этом говорил. Сейчас это точно зависит от него. И поэтому мы находимся сейчас в таком моменте, когда, на мой взгляд, белорусы должны понимать все риски", - подытожил он.

Что предшествовало?

Ранее президент Зеленский заявлял, что РФ благодаря Беларуси обходит рубежи украинской ПВО.

