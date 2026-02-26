Санкції ЄС проти Білорусі продовжено ще на рік
Сьогодні, 26 лютого, Рада Європейського Союзу ухвалила рішення продовжити санкції проти Білорусі ще на один рік.
Про це повідомило Міністерство закордонних справ Литви, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Так, зазначається, що обмежувальні заходи залишатимуться чинними в тому ж обсязі, що й досі, без змін.
Санкції проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка пов’язані з внутрішніми репресіями в Білорусі, активною підтримкою Росії у війні проти України та гібридними атаками проти держав-членів Європейського Союзу.
На що спрямовані обмежувальні заходи
Також повідомляється, що наразі під санкціями перебувають 312 громадян Білорусі та 57 організацій. Їхні активи в Європейському Союзі заморожені, громадянам та компаніям ЄС заборонено здійснювати з ними фінансові операції, а особам, що перебувають під санкціями, заборонено в'їзд на територію ЄС.
Крім того, економічні санкції спрямовані на фінансовий, торгівельний, енергетичний, транспортний та інші сектори Білорусі, спрямовані на зменшення доходів режиму та запобігання обходу санкцій.
Це рішення Ради залишатиметься чинним до 28 лютого 2027 року з можливістю продовження.
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