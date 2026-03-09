Білорусь може отримати від РФ "максимум десяток" комплексів "Орєшнік", - Лукашенко

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко стверджує, що Мінськ може отримати від Москви "максимум десяток" ракетних комплексів "Орєшнік".

Про це пише білоруське пропагандистське агентство "Белта", передає Цензор.НЕТ.

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Заява Лукашенка

Зазначається, що після неформальної зустрічі глав держав СНД журналіст запитав Лукашенка, чи справді Білорусі передали "десяток" комплексів "Орєшнік", як раніше обговорювали з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Десяток — це буде максимум", - відповів самопроголошений президент Білорусі.

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"Орєшнік" на території Білорусі

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