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Новини Орешник на території Білорусі
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Білорусь може отримати від РФ "максимум десяток" комплексів "Орєшнік", - Лукашенко

лукашенко

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко стверджує, що Мінськ може отримати від Москви "максимум десяток" ракетних комплексів "Орєшнік".

Про це пише білоруське пропагандистське агентство "Белта", передає Цензор.НЕТ.

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Заява Лукашенка

Зазначається, що після неформальної зустрічі глав держав СНД журналіст запитав Лукашенка, чи справді Білорусі передали "десяток" комплексів "Орєшнік", як раніше обговорювали з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Десяток — це буде максимум", - відповів самопроголошений президент Білорусі.

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"Орєшнік" на території Білорусі

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Автор: 

Білорусь (8151) Лукашенко Олександр (2712) росія (70431) Орєшнік (65)
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Топ коментарі
+6
Хібашо з горбиля соснового...
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09.03.2026 23:51 Відповісти
+6
І шо ти з ними робитимеш? Ти ж автоматично стаєш мішенню. Не встигнеш навіть один підготувати, як до тебе прилетять скальпи та стормшедоу.
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09.03.2026 23:57 Відповісти
+6
авжеж - "Понтєшнік" зроблений топором без жодного гвоздя, акі Кіжі
.
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10.03.2026 00:04 Відповісти
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Хібашо з горбиля соснового...
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09.03.2026 23:51 Відповісти
авжеж - "Понтєшнік" зроблений топором без жодного гвоздя, акі Кіжі
.
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10.03.2026 00:04 Відповісти
Каша - мед, гівно і бджоли.)
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10.03.2026 11:50 Відповісти
А ми можемо вкрасти хоч один?
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09.03.2026 23:52 Відповісти
на хрє на ?

воно ж летить невідомо куди і стріляє болванками

.
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10.03.2026 00:05 Відповісти
Ще одне недолуге, старе і хворе але кровожерливе.
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09.03.2026 23:52 Відповісти
І шо ти з ними робитимеш? Ти ж автоматично стаєш мішенню. Не встигнеш навіть один підготувати, як до тебе прилетять скальпи та стормшедоу.
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09.03.2026 23:57 Відповісти
Він як той дурень думкою богатіє.
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10.03.2026 08:13 Відповісти
десяток орєшників?
може тільки по Мінску по резиденції Аятоли АятБаТати...
в рамках акції "Бий своїх, щоб чужі боялися"
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09.03.2026 23:58 Відповісти
Та хоч 100, цей Патешник може лище порожнiми болванками стрiляти
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10.03.2026 00:01 Відповісти
В один "Орєшнік" зарядити Путіна, а в другий "Орєшнік" зарядити Лукашенко і обох нахер до Ким Чен Ина.....
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10.03.2026 00:04 Відповісти
Судячи з того, що кацапи самі ним пуляють раз на пару місяців з ніяким результатом, Лука хибащо колеса отримає.
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10.03.2026 00:11 Відповісти
Тільки где же стільки взяти? 🤔🤣
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10.03.2026 00:39 Відповісти
Орешник це модернізована воєвода яка в свою чергу пішла від р36м сатана яка була повністю розроблена і вироблена на южмаші, Україна зможе їх робити?
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10.03.2026 00:43 Відповісти
Без ядерної боєголовки - то пуста трата грошей.
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10.03.2026 11:22 Відповісти
Ага... І ще авіаносець поставлять на Німані... Фанерний...
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10.03.2026 05:50 Відповісти
Надувний.
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10.03.2026 08:09 Відповісти
Доктор,в сусід каже,що за ніч може 10 разів жінку...Так і Ви кажіть!!
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10.03.2026 06:42 Відповісти
"Максимум десяток" може означати і нуль. Якби сказав "мінімум десяток", то це означає 10 та більше.
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10.03.2026 07:27 Відповісти
З цим 'орєшніком' носяться, як дурень з писаною торбою. Ну що дадуть для зміцнення безпеки Білорусі навіть 10 (а це за Лукашенко максимум) ПУ? До того ж це БАЛІСТИЧНІ ракети СЕРЕДНЬОЇ дальності, які відповідно летять по БАЛІСТИЧНІЙ траекторії (тобто піднімаються на певну висоту, з якої майже не керовано падають по дузі). А отже ці ракети мають достатньо широку 'сліпу' або 'мертву' зону поблизу Білорусі та на її території, і можуть вражати лише цілі на відстані під тисячу км. Чому москалі били 'орєшніком' по Дніпру аж з Капустиного Яру (а це Прикаспій)? Бо при пусках з більш близької відстані ракета просто перелетіла б Україну.
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10.03.2026 07:48 Відповісти
Ви неправі - є можливість як збільшити дальність так і її зменшити . Вантажівка пуста проїде на повному баці 1000 км - а завантажена кілометрів 700 , цей принцип діє на всі рухомі обєкти .
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10.03.2026 11:30 Відповісти
Це дійсно так, але конструкція ракет , як твердопаливних, так і рідкопаливних, зазвичай не передбачає спорядження паливом на половину, на чверть чи на щось подібне : тут насамперед виникає проблема центровки ракети. Я мав справу з порожніми навчальними ракетами, так навіть для виконання вправ заряджання- розряджання ПУ ракетами, ми закидували в них гусеничні тракт для стабілізації балансу
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10.03.2026 20:55 Відповісти
 
 