Білорусь може отримати від РФ "максимум десяток" комплексів "Орєшнік", - Лукашенко
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко стверджує, що Мінськ може отримати від Москви "максимум десяток" ракетних комплексів "Орєшнік".
Про це пише білоруське пропагандистське агентство "Белта", передає Цензор.НЕТ.
Заява Лукашенка
Зазначається, що після неформальної зустрічі глав держав СНД журналіст запитав Лукашенка, чи справді Білорусі передали "десяток" комплексів "Орєшнік", як раніше обговорювали з російським диктатором Володимиром Путіним.
"Десяток — це буде максимум", - відповів самопроголошений президент Білорусі.
"Орєшнік" на території Білорусі
- Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що розміщення російської балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік" у Білорусі створює пряму загрозу для більшості європейських столиць.
- Міністр оборони Білорусі Віктор Хрєнін заявив, що розміщення на території країни російського ракетного комплексу "Орешник" є частиною політики стратегічного стримування Заходу.
- А білоруський диктатор Олександр Лукашенко раніше погрожував ударом по "іноземних опонентах".
Топ коментарі
+6 дератизатор
показати весь коментар09.03.2026 23:51 Відповісти Посилання
+6 Randall Flag #387882
показати весь коментар09.03.2026 23:57 Відповісти Посилання
+6 mg42ua
показати весь коментар10.03.2026 00:04 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
.
воно ж летить невідомо куди і стріляє болванками
.
може тільки по Мінску по резиденції
АятолиАятБаТати...
в рамках акції "Бий своїх, щоб чужі боялися"