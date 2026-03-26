Лукашенко в Пхеньяне заключил соглашение с Ким Чен Ыном о партнерстве

Лукашенко в Пхеньяне заключил соглашение с Ким Чен Ыном о сотрудничестве и укреплении связей

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко во время визита в Пхеньян подписал с лидером КНДР Ким Чен Ыном соглашение о "дружбе и сотрудничестве".

Это первый визит Лукашенко в Северную Корею.

По сообщениям, Ким Чен Ын "тепло приветствовал" белорусского лидера, а сам визит длится два дня.

Читайте: Диктатору Лукашенко могут грозить международные ордера на арест по трем направлениям, – оппозиция

Что предусматривает соглашение

Стороны договорились о развитии сотрудничества в различных сферах – от сельского хозяйства до информационных технологий.

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков отметил, что, несмотря на пока небольшие объемы торговли, существуют перспективы ее расширения. В частности, речь идет об экспорте белорусских продуктов питания и фармацевтики в КНДР.

Лукашенко заявил, что отношения между странами "выходят на новый уровень" и имеют историческую основу еще со времен СССР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко могут пригласить на личную встречу с Трампом, - спецпосланник Коул

Политический контекст

Аналитики считают, что этот визит имеет целью продемонстрировать сближение стран, выступающих против западного влияния.

В частности, Северная Корея может использовать такие контакты для укрепления своего международного позиционирования.

Геополитическое значение

Беларусь и КНДР находятся под санкциями Запада и обвиняются в нарушениях прав человека. Обе страны также связывают с поддержкой действий России против Украины.

В частности, Беларусь использовалась как плацдарм для вторжения РФ, а КНДР, по оценкам разведок, поставляет России боеприпасы и военную помощь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Не лезьте к нам, а то взорву "Орешником": Лукашенко снова угрожает Украине и НАТО

Під@р@си всєх стран - соєдіняйтєсь!(с).
26.03.2026 11:52 Ответить
Поглиблена співпраця в сфері розстрілів, репресій та викрадання людей
26.03.2026 11:52 Ответить
два молодих президенти....
26.03.2026 11:53 Ответить
Мудак Мудака баче з далека
26.03.2026 11:53 Ответить
слово цікаве партнерство....може одружилися???теж хочуть до ес,там таких *******....
26.03.2026 11:55 Ответить
Буде переймати досвід. Є ще куди Білорусію розвивати.
26.03.2026 11:55 Ответить
Слухайте, білоруси, а вам як там по телебаченню цю новину припідносять?
26.03.2026 11:58 Ответить
Яке поїхало,такого і здибало!!! Обмін вертухаями, як свого часу вертухаї з НКВС сраліна, ділилися досвідом катувань з гестапо гітлєра!!
26.03.2026 12:01 Ответить
коул через лукашенка вєсточку ыну передав від трампа, просить про чудові переговори.
26.03.2026 12:03 Ответить
А ті переговори, що були в першу каденцію рудого - виявилися не чудові. Ні, не так.
Чудові - це перші переговори рудого і товстого. Наступні будуть - чудернацькі.
26.03.2026 12:14 Ответить
Білоруси з північно-корейцями - братья на вєк! Корейську з 1 вересня будуть в білоруських школах викладати?
26.03.2026 12:15 Ответить
Поряд з собою бульбофюрер партнерів не знайшов - полетів шукати за 7000 км !?
Картопля і аспирин в обмін на дармову робочу силу...
26.03.2026 12:29 Ответить
 
 