Лукашенко в Пхеньяне заключил соглашение с Ким Чен Ыном о партнерстве

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко во время визита в Пхеньян подписал с лидером КНДР Ким Чен Ыном соглашение о "дружбе и сотрудничестве".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.

Это первый визит Лукашенко в Северную Корею.

По сообщениям, Ким Чен Ын "тепло приветствовал" белорусского лидера, а сам визит длится два дня.

Что предусматривает соглашение

Стороны договорились о развитии сотрудничества в различных сферах – от сельского хозяйства до информационных технологий.

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков отметил, что, несмотря на пока небольшие объемы торговли, существуют перспективы ее расширения. В частности, речь идет об экспорте белорусских продуктов питания и фармацевтики в КНДР.

Лукашенко заявил, что отношения между странами "выходят на новый уровень" и имеют историческую основу еще со времен СССР.

Политический контекст

Аналитики считают, что этот визит имеет целью продемонстрировать сближение стран, выступающих против западного влияния.

В частности, Северная Корея может использовать такие контакты для укрепления своего международного позиционирования.

Геополитическое значение

Беларусь и КНДР находятся под санкциями Запада и обвиняются в нарушениях прав человека. Обе страны также связывают с поддержкой действий России против Украины.

В частности, Беларусь использовалась как плацдарм для вторжения РФ, а КНДР, по оценкам разведок, поставляет России боеприпасы и военную помощь.

