Диктатору Лукашенко могут грозить международные ордера на арест по трем направлениям, – оппозиция

Самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко могут привлечь к ответственности в рамках нескольких международных судебных разбирательств, что открывает возможность выдачи ордеров на его арест.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом передает Укринформ со ссылкой на заявление белорусского оппозиционера Павла Латушко. Соответствующее заявление он сделал во время Регионального форума по безопасности "Путь к свободе".

Три направления для преследования

По словам Латушко, существует как минимум три основания для привлечения Лукашенко к ответственности на международном уровне.

Первое направление – расследование Международного уголовного суда в отношении преступлений против человечности, связанных с депортациями и принудительным перемещением граждан Беларуси.

Второе – задокументированные факты незаконного вывоза украинских детей с временно оккупированных территорий Украины в Беларусь. По словам оппозиционера, есть соответствующие документы, подписанные лично Лукашенко.

Третье – сбор доказательств причастности руководства белорусского режима к акту агрессии против Украины, которые могут быть использованы в будущем Специальным трибуналом и Офисом генерального прокурора Украины.

Перспективы привлечения к ответственности

Латушко подчеркнул, что ключевым вопросом остается практическая реализация этих механизмов.

В то же время он считает, что шансы на задержание Лукашенко выше, чем у российского руководства.

"Лукашенко не руководитель Кремля, у него нет ядерного оружия, поэтому шансов его задержать значительно больше", – отметил оппозиционер.

Можуть,а можуть і неможуть оце погано,якби написали бульбоушльопку висунуті неівдворотні міжнародні ордери на арешт.Фількіна новина,нажаль 😢🤷
25.03.2026 14:17 Ответить
25.03.2026 14:21 Ответить
АЗАХАХАХАХАХХАХАХАХАХХА - Трамп зняв з нього майже всі санкції. Про шо мова

Трамп Орбан Фіцо - КГБ має агентів і юзає їх
25.03.2026 14:28 Ответить
Обережно попозиція, тепер у Бацьки в друзях Бос цивілізованого світу. Можна раптово діскомбомбуліроваться в Гуантанамо.
25.03.2026 14:32 Ответить
А я думаю чого це він в америку намилив лижі? А воно он шо! Там же червоні доріжки стелять терористам з ордерами!
25.03.2026 14:38 Ответить
Одна справа -- "можуть притягнути до відповідальності" і зовсім інша -- "буде притягнуто до відповідальності".
А взагалі-то малоймомовірно шось йому буде -- великий Трамп його вже майже запросив до Вашингтона: треба ж якось ***** допомагати! От через Білорусію і допомагатимуть.
25.03.2026 14:42 Ответить
Сміх тай годі. опозиція.Ви серйозно ? Це та опозиція ,що сраку гріє в Європі ?
То Ціхановська і інші ? то опозиція ?
25.03.2026 14:53 Ответить
 
 