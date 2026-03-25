Диктатору Лукашенку можуть загрожувати міжнародні ордери на арешт за трьома напрямами, – опозиція

Самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка можуть притягнути до відповідальності у межах кількох міжнародних проваджень, що відкриває можливість видачі ордерів на його арешт.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це передає Укрінформ із посиланням на заяву білоруського опозиціонера Павла Латушка. Відповідну заяву він зробив під час Регіонального безпекового форуму "Шлях до волі".

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Три напрямки для переслідування

За словами Латушка, існує щонайменше три підстави для притягнення Лукашенка до відповідальності на міжнародному рівні.

Перший напрямок – розслідування Міжнародного кримінального суду щодо злочинів проти людяності, пов’язаних із депортаціями та примусовим переміщенням громадян Білорусі.

Другий – задокументовані факти незаконного вивезення українських дітей із тимчасово окупованих територій України до Білорусі. За словами опозиціонера, є відповідні документи, підписані особисто Лукашенком.

Третій – збір доказів причетності керівництва білоруського режиму до акту агресії проти України, які можуть бути використані у майбутньому Спеціальним трибуналом та Офісом генерального прокурора України.

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Перспективи притягнення до відповідальності

Латушко наголосив, що ключовим питанням залишається практична реалізація цих механізмів.

Водночас він вважає, що шанси на затримання Лукашенка є вищими, ніж у російського керівництва.

"Лукашенко не керівник Кремля, у нього немає ядерної зброї, тож шансів його затримати значно більше", – зазначив опозиціонер.

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