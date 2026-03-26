Лукашенко у Пхеньяні уклав угоду з Кім Чен Ином про партнерство

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час візиту до Пхеньяна підписав із лідером КНДР Кім Чен Ином угоду про "дружбу та співпрацю".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.

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Це перший візит Лукашенка до Північної Кореї.

За повідомленнями, Кім Чен Ин "тепло привітав" білоруського лідера, а сам візит триває два дні.

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Що передбачає угода

Сторони домовилися про розвиток співпраці в різних сферах – від сільського господарства до інформаційних технологій.

Міністр закордонних справ Білорусі Максим Риженков зазначив, що попри наразі невеликі обсяги торгівлі, існують перспективи її розширення. Зокрема, йдеться про експорт білоруських продуктів харчування та фармацевтики до КНДР.

Лукашенко заявив, що відносини між країнами "виходять на новий рівень" і мають історичне підґрунтя ще з часів СРСР.

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Політичний контекст

Аналітики вважають, що цей візит має на меті продемонструвати зближення країн, які виступають проти західного впливу.

Зокрема, Північна Корея може використати такі контакти для посилення свого міжнародного позиціонування.

Геополітичне значення

Білорусь і КНДР перебувають під санкціями Заходу та звинувачуються у порушеннях прав людини. Обидві країни також пов’язують із підтримкою дій Росії проти України.

Зокрема, Білорусь використовувалася як плацдарм для вторгнення РФ, а КНДР, за оцінками розвідок, постачає Росії боєприпаси та військову допомогу.

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